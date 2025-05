Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"96d7838c-deee-4f11-996a-e9913acaed3c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Arany szivárog a Föld fémes magjából a felszíni vulkanikus kőzetekbe – állapította meg egy, a Göttingeni Egyetem vezette kutatócsoport.","shortLead":"Arany szivárog a Föld fémes magjából a felszíni vulkanikus kőzetekbe – állapította meg egy, a Göttingeni Egyetem...","id":"20250526_arany-rutenium-szivargas-vulkani-tevekenyseg-felfedezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96d7838c-deee-4f11-996a-e9913acaed3c.jpg","index":0,"item":"44edb667-28c9-40e3-b6f1-8054fa3a015c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_arany-rutenium-szivargas-vulkani-tevekenyseg-felfedezes","timestamp":"2025. május. 26. 18:03","title":"Arany szivárog a Föld magjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f937a17c-6ce2-40fc-ad65-335f9d1283a1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha a texasi képviselők megszavazzák a HB 186-os törvényjavaslatot, akkor a közösségi oldalakon tilos lesz a 18 évnél fiatalabb felhasználóknak regisztrálniuk. Szülői kérésre pedig már a meglévő fiókokat is törölni kell majd.","shortLead":"Ha a texasi képviselők megszavazzák a HB 186-os törvényjavaslatot, akkor a közösségi oldalakon tilos lesz a 18 évnél...","id":"20250526_texas-kozossegi-oldalak-tiktok-facebook-instagram-x-torveny-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f937a17c-6ce2-40fc-ad65-335f9d1283a1.jpg","index":0,"item":"de73e324-7f7a-4903-b452-c0b7739eae53","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_texas-kozossegi-oldalak-tiktok-facebook-instagram-x-torveny-tiltas","timestamp":"2025. május. 26. 09:03","title":"Megtilthatják Texasban, hogy a 18 éven aluliak TikTokot, Instagramot használjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa701ffd-575a-4afc-a1c4-98515e80807c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A NER egyik első nagy fociprojektje az volt, hogy a Videotont nemzetközi szinten elismert csapattá fejlesszék fel, ehhez képest a csapat a hétvégén az NB I.-ből is kiesett. A fehérvári foci nem politikai ellentét miatt zuhant össze: amikor 2020 körül kiderült, hogy nem a BL a következő lépcsőfok, hanem az, hogy a Ferencvárost visszaelőzzék, a tulajdonosnak, a szponzoroknak és a stábnak is eltűnt a motivációja.","shortLead":"A NER egyik első nagy fociprojektje az volt, hogy a Videotont nemzetközi szinten elismert csapattá fejlesszék fel...","id":"20250527_Fehervar-videoton-kieses-foci-ner-sport-labdarugas-garancsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa701ffd-575a-4afc-a1c4-98515e80807c.jpg","index":0,"item":"cfb3b14f-5c7e-483b-ae31-1296ca0cb4af","keywords":null,"link":"/360/20250527_Fehervar-videoton-kieses-foci-ner-sport-labdarugas-garancsi","timestamp":"2025. május. 27. 15:01","title":"Csúfos szétesés lett a NER sikerprojektjéből – hogyan bukott a Fehérvár egy rakás pénzzel a másodosztályig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af487f90-62d6-44bf-9d82-e6cbcf72133c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Eltűnhetnek az akciók a boltokból, ha marad az árrésstop, figyelmeztet a Tesco-vezér.","shortLead":"Eltűnhetnek az akciók a boltokból, ha marad az árrésstop, figyelmeztet a Tesco-vezér.","id":"20250526_arresstop-veszteseg-tesco-magyarorszag-elelmiszer-kiskereskedelem-eltuno-akciok-inflacio-palinkas-zsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af487f90-62d6-44bf-9d82-e6cbcf72133c.jpg","index":0,"item":"3b28df90-da94-4604-8fbb-253e14d51e0f","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_arresstop-veszteseg-tesco-magyarorszag-elelmiszer-kiskereskedelem-eltuno-akciok-inflacio-palinkas-zsolt","timestamp":"2025. május. 26. 11:15","title":"Havonta egymilliárdot bukik a Tesco az árrésstopon, a vezérigazgató szerint búcsút inthetünk az akcióknak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6551d1c9-c08a-4eec-be1e-9ec3ef60b493","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A fényképet hamisítvánnyal helyettesítette. Az eredeti változatot egy londoni aukciósház közreműködésével adták el egy olaszországi vásárlónak, így akadt a nyomára a rendőrség.","shortLead":"A fényképet hamisítvánnyal helyettesítette. Az eredeti változatot egy londoni aukciósház közreműködésével adták el...","id":"20250527_Churchill-portre-foto-tolvaj-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6551d1c9-c08a-4eec-be1e-9ec3ef60b493.jpg","index":0,"item":"b55ca39b-c448-45dd-8d8a-80e4f3871188","keywords":null,"link":"/kultura/20250527_Churchill-portre-foto-tolvaj-borton","timestamp":"2025. május. 27. 15:28","title":"Két év börtönre ítélték a tolvajt, aki ellopta az egyik leghíresebb Churchill-portrét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fef5283-1616-4d52-a299-2c6cebfa5573","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csatorna a bakira egy Áder János és Putyin közötti beszélgetésről szóló South Park-részlettel reagált. ","shortLead":"A csatorna a bakira egy Áder János és Putyin közötti beszélgetésről szóló South Park-részlettel reagált. ","id":"20250527_Veletlenul-oroszul-adta-le-a-South-Park-egyik-reszet-a-Comedy-Central","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fef5283-1616-4d52-a299-2c6cebfa5573.jpg","index":0,"item":"2c101645-0d68-4f0c-a025-f725451c8089","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Veletlenul-oroszul-adta-le-a-South-Park-egyik-reszet-a-Comedy-Central","timestamp":"2025. május. 27. 12:53","title":"Véletlenül oroszul adta le a South Park egyik részét a Comedy Central","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9731f7-f56d-4ebf-a152-9156738daaad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amióta Daniel Craig 2021-ben kiszállt a sorozatból, az alkotók egyetlen szót sem voltak hajlandók mondani arról, hogy ki lesz a következő 007-es a legendás filmsorozatban.","shortLead":"Amióta Daniel Craig 2021-ben kiszállt a sorozatból, az alkotók egyetlen szót sem voltak hajlandók mondani arról...","id":"20250526_Ujabb-jel-utal-arra-ki-lehet-a-kovetkezo-James-Bond-aaron-taylor-johnson-amazon-mgm-007-omega-ora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d9731f7-f56d-4ebf-a152-9156738daaad.jpg","index":0,"item":"fb18d604-4b15-42c1-ae6b-293552ba86e1","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Ujabb-jel-utal-arra-ki-lehet-a-kovetkezo-James-Bond-aaron-taylor-johnson-amazon-mgm-007-omega-ora","timestamp":"2025. május. 26. 11:54","title":"Újabb jel utal arra, ki lehet a következő James Bond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7470cec-efcb-4f5c-852f-74df24d521af","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az üzletember 1 forintért ajánlotta fel a klubot, de a polgármester szerint 1 forint is tud nagyon drága lenni.","shortLead":"Az üzletember 1 forintért ajánlotta fel a klubot, de a polgármester szerint 1 forint is tud nagyon drága lenni.","id":"20250526_cser-palkovics-andras-fehervar-garancsi-istvan-ultimatum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7470cec-efcb-4f5c-852f-74df24d521af.jpg","index":0,"item":"898c4ef6-5f89-4ca7-8416-44e232c9248f","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_cser-palkovics-andras-fehervar-garancsi-istvan-ultimatum","timestamp":"2025. május. 26. 20:19","title":"Cser-Palkovics szerint Garancsi ultimátumot adott a városnak: ha nem veszik át, akkor bedönti a Fehérvár FC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]