Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d95e0fb7-9110-4b75-a968-095b74354962","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A jelenlegi alkotmány szerint Erdogan csak akkor maradhat jelenlegi, 2028-ig tartó mandátumán túlmutatóan elnök, ha előrehozott választásokat ír ki.","shortLead":"A jelenlegi alkotmány szerint Erdogan csak akkor maradhat jelenlegi, 2028-ig tartó mandátumán túlmutatóan elnök, ha...","id":"20250528_recep-tayyip-erdogan-torokorszag-uj-alkotmany-elnok-ciklus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d95e0fb7-9110-4b75-a968-095b74354962.jpg","index":0,"item":"3132b526-fdc7-4d54-a7e7-4474a1a13391","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_recep-tayyip-erdogan-torokorszag-uj-alkotmany-elnok-ciklus","timestamp":"2025. május. 28. 11:00","title":"Új alkotmányt írat Erdogan, hogy hatalomban maradhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7620e084-d2b4-4dd7-965e-d15ca5f6d533","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Bognár György, a Paks vezetőedzője nevetségesnek nevezte Kubatov Gábor megállapításait, amelyekkel a Fradi elnöke „antifutballnak” nevezte a Paks játékát.","shortLead":"Bognár György, a Paks vezetőedzője nevetségesnek nevezte Kubatov Gábor megállapításait, amelyekkel a Fradi elnöke...","id":"20250528_bognar-gyorgy-ev-edzoje-paks-fradi-kubatov-gabor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7620e084-d2b4-4dd7-965e-d15ca5f6d533.jpg","index":0,"item":"0f2dcf08-1ebb-4874-bd47-9c71047f6262","keywords":null,"link":"/sport/20250528_bognar-gyorgy-ev-edzoje-paks-fradi-kubatov-gabor","timestamp":"2025. május. 28. 12:46","title":"Bognár Györgyöt megválasztották az év edzőjének, rögtön be is szólt Kubatov Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8df0ca-6a59-448c-a220-f83fd5509dd8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rossz volt az első epizód korhatár-besorolása.","shortLead":"Rossz volt az első epizód korhatár-besorolása.","id":"20250529_Millios-birsagot-kapott-a-TV2-a-Hunyadi-szexjelenetei-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d8df0ca-6a59-448c-a220-f83fd5509dd8.jpg","index":0,"item":"5f4eab4c-ac9b-42a3-8e84-c73f8d90b83b","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Millios-birsagot-kapott-a-TV2-a-Hunyadi-szexjelenetei-miatt","timestamp":"2025. május. 29. 09:36","title":"Milliós bírságot kapott a TV2 a Hunyadi szexjelenetei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a38ad0d-c3e2-4c03-9f28-14eb5ca0e614","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szalai Szabolcs 2020-ban csatlakozott az Indexhez, miután a lap teljes addigi szerkesztősége távozott, amiért veszélyben érezték a lap függetlenségét. Tavaly decemberi kinevezésekor még a hazai sajtópiac megkerülhetetlen szereplőjévé akarta tenni a hirado.hu-t.","shortLead":"Szalai Szabolcs 2020-ban csatlakozott az Indexhez, miután a lap teljes addigi szerkesztősége távozott, amiért...","id":"20250528_szalai-szabolcs-hiradohu-index-foszerkeszto-tavozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a38ad0d-c3e2-4c03-9f28-14eb5ca0e614.jpg","index":0,"item":"3e4d6270-c09f-4875-95cf-5a9b0ae13607","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_szalai-szabolcs-hiradohu-index-foszerkeszto-tavozas","timestamp":"2025. május. 28. 07:56","title":"Fél év után távozik is a hirado.hu Indextől igazolt főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f516d88-cf80-4859-b19c-8403740ad20e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kecskeméti rapper szerint Pogány Induló megrontja a fiatalokat azzal, hogy drogokról rappel, és a rendőröket is szidja a koncertjein.","shortLead":"A kecskeméti rapper szerint Pogány Induló megrontja a fiatalokat azzal, hogy drogokról rappel, és a rendőröket is...","id":"20250527_FankaDeli-betiltana-a-kecskemeti-Pogany-Indulo-koncertet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f516d88-cf80-4859-b19c-8403740ad20e.jpg","index":0,"item":"7edf5a31-cbf1-4d27-a368-02b856e8ee09","keywords":null,"link":"/elet/20250527_FankaDeli-betiltana-a-kecskemeti-Pogany-Indulo-koncertet","timestamp":"2025. május. 27. 18:00","title":"FankaDeli a BSW után Pogány Induló koncertjét is betiltaná Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c50082a-d2e1-43de-b550-590fe54f3e94","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250528_Marabu-Feknyuz-Ukran-bekaemberek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c50082a-d2e1-43de-b550-590fe54f3e94.jpg","index":0,"item":"70ed57ce-46cb-4a8a-9e31-379ca6a1a0d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_Marabu-Feknyuz-Ukran-bekaemberek","timestamp":"2025. május. 28. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ukrán békaemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa5480c-5f01-469b-a70a-fef848fe20a6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politikus azt írta, a rendőröknek a bűnözőket üldözniük kellene, nem szolgálniuk őket.","shortLead":"A politikus azt írta, a rendőröknek a bűnözőket üldözniük kellene, nem szolgálniuk őket.","id":"20250528_hadhazy-akos-tuntetes-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fa5480c-5f01-469b-a70a-fef848fe20a6.jpg","index":0,"item":"364eff43-1674-4a1d-905f-f1ed5dac6cc8","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_hadhazy-akos-tuntetes-rendorok","timestamp":"2025. május. 28. 09:26","title":"Hadházy megtapsoltatta a rendőröket, mert „nincs ennél nyomorultabb szakma most Magyarországon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kissé szokatlan bejelentés érkezett szerdán a Google-től: a cég azt közölte az Android-felhasználókkal, hogy az Instagram kiadott egy frissítést, ami javít egy, az akkumulátort komolyan érintő hibát.","shortLead":"Kissé szokatlan bejelentés érkezett szerdán a Google-től: a cég azt közölte az Android-felhasználókkal...","id":"20250529_google-android-kozlemeny-instagram-alkalmazas-frissitese-akkumulator-problemak-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9.jpg","index":0,"item":"d9ce4c8a-e945-406f-8445-9e9b7f837f3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_google-android-kozlemeny-instagram-alkalmazas-frissitese-akkumulator-problemak-javitas","timestamp":"2025. május. 29. 13:03","title":"Ezért merülhet nagyon a telefonja mostanában – és így oldhatja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]