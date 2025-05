Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4f694350-0106-4b72-a387-b34b3dc63b8c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Gazdasági fellendülés és az infláció csökkenése nélkül nincs esély arra, hogy a magyar családok helyzete érdemben javuljon.","shortLead":"Gazdasági fellendülés és az infláció csökkenése nélkül nincs esély arra, hogy a magyar családok helyzete érdemben...","id":"20250528_Penzugyileg-egyre-rosszabb-helyzetben-a-magyarok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f694350-0106-4b72-a387-b34b3dc63b8c.jpg","index":0,"item":"a13da374-f0ed-4580-886e-cd8c94f105b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250528_Penzugyileg-egyre-rosszabb-helyzetben-a-magyarok","timestamp":"2025. május. 28. 10:42","title":"Pénzügyileg egyre rosszabb helyzetben vannak a magyarok, az árrésstop pedig csak ront a helyzeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"009b2d6a-fa9d-4c5c-842e-84caaf3b57a9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"1400 kilós volt a fogás. ","shortLead":"1400 kilós volt a fogás. ","id":"20250528_toba-gurult-auto-zalai-horgaszversenyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/009b2d6a-fa9d-4c5c-842e-84caaf3b57a9.jpg","index":0,"item":"dc4c3c05-20d0-41be-9673-c88798cbca06","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_toba-gurult-auto-zalai-horgaszversenyen","timestamp":"2025. május. 28. 08:41","title":"Tóba gurult egy autó egy zalai horgászversenyen – búvárok halászták ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42342318-3a7e-47eb-8182-0d64e90a8228","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók egyedülálló vizsgálata mutatta meg, hogy a legkisebbek, a nagyobb gyerekek és a felnőttek esetében nem ugyanúgy jelentkezik a hosszú Covid.","shortLead":"Amerikai kutatók egyedülálló vizsgálata mutatta meg, hogy a legkisebbek, a nagyobb gyerekek és a felnőttek esetében nem...","id":"20250528_hosszu-covid-tunetei-gyerekek-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42342318-3a7e-47eb-8182-0d64e90a8228.jpg","index":0,"item":"0c494daf-9beb-4fdc-8c0e-1df97450c259","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_hosszu-covid-tunetei-gyerekek-vizsgalat","timestamp":"2025. május. 28. 20:03","title":"A gyerekeket is gyötri a hosszú Covid, de másként, mint a felnőtteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a666b44f-1105-4a6d-888d-d00a4ffef9c3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Lehet, hogy ma is sláger lenne.","shortLead":"Lehet, hogy ma is sláger lenne.","id":"20250528_Visszahozta-a-Skoda-a-Favoritot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a666b44f-1105-4a6d-888d-d00a4ffef9c3.jpg","index":0,"item":"87b16f6c-da65-43d2-952c-06f49e99c2ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_Visszahozta-a-Skoda-a-Favoritot","timestamp":"2025. május. 28. 16:48","title":"Beindította a nosztalgiajáratot a Skoda is, visszahozták a Favoritot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a6a0e7-1b58-433e-94ad-35f3cdd61cd9","c_author":"Székács Linda","category":"360","description":"Gyönyörű tájak, tiszta levegő, béke és magas fizetések. Nemcsak Európában, de az egész világon Svájcban a legjobb az emberek életminősége egy friss felmérés szerint. Az ország évi több ezer magyart vonz a jobb megélhetés és jobb élet reményében, külföldiként azonban gyakran szinte lehetetlen lakást és munkát szerezni. Ma már, azt mondják, nem is lehet gyorsan sok pénzt összeszedni. Beszéltünk olyan háromgyerekes anyával is, aki épp a vagyonát éli fel odakint, mert a magyar orvosok már lemondtak nagybeteg lányáról.","shortLead":"Gyönyörű tájak, tiszta levegő, béke és magas fizetések. Nemcsak Európában, de az egész világon Svájcban a legjobb...","id":"20250528_kivandorlas-svajcba-ulfoldon-elo-magyarok-svajc-megelhetes-lakhatas-munka-penz-ausztria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13a6a0e7-1b58-433e-94ad-35f3cdd61cd9.jpg","index":0,"item":"df56a97c-7df6-4a14-90f7-c085a6562047","keywords":null,"link":"/360/20250528_kivandorlas-svajcba-ulfoldon-elo-magyarok-svajc-megelhetes-lakhatas-munka-penz-ausztria","timestamp":"2025. május. 28. 19:30","title":"„Más mocskát takarítani szörnyű érzés volt” – jól hangzik, de bitang nehéz magyarként boldogulni a világ egyik legjobb országában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29a9d41-227a-41e1-9670-0fedb1ca4718","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A törpesasnak a nyolcvanas években volt az utolsó bizonyított hazai költése. ","shortLead":"A törpesasnak a nyolcvanas években volt az utolsó bizonyított hazai költése. ","id":"20250528_paks-madar-torpesas-duna-drava-nemzeti-park","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d29a9d41-227a-41e1-9670-0fedb1ca4718.jpg","index":0,"item":"fcef390b-8214-4022-b049-a374aae5b979","keywords":null,"link":"/elet/20250528_paks-madar-torpesas-duna-drava-nemzeti-park","timestamp":"2025. május. 28. 11:57","title":"Ritka madár bukkant fel a Paksi ürgemezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8843d88-e0b2-405d-8de3-e33c6df84900","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Azzal már nagyjából tisztában vagyunk, hogy mennyire befolyásolhatják karbonlábnyomunkat közlekedési, hűtési, fűtési és fogyasztási szokásaink, viszont eddig kevés szó esett a digitális karbonlábnyomról. Pedig – mint Huszics György a Carbon.crane társalapítója és ügyvezetője, a zCast új adásának vendége mondja – hiába nincs mobilunknak kipufogója vagy kéménye, mégis kapcsolódik hozzá kibocsátás. De vajon mennyi?","shortLead":"Azzal már nagyjából tisztában vagyunk, hogy mennyire befolyásolhatják karbonlábnyomunkat közlekedési, hűtési, fűtési és...","id":"20250528_digitalis-karbonlabnyom-kibocsatas-fenntarthatosag-Huszics-Gyorgy-carboncrane-zcast-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8843d88-e0b2-405d-8de3-e33c6df84900.jpg","index":0,"item":"d044f632-67e9-43be-8b25-c767c38b6d33","keywords":null,"link":"/zhvg/20250528_digitalis-karbonlabnyom-kibocsatas-fenntarthatosag-Huszics-Gyorgy-carboncrane-zcast-podcast","timestamp":"2025. május. 28. 16:41","title":"zCast: Tudja, mennyivel nő károsgáz-kibocsátása, ha rákattint erre a cikkre? – itt a kellemetlen igazság a digitális karbonlábnyomról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e925c5-bfa2-48d8-a9e0-5d9332cbde7e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A BDPST Serbia Zrt. még nem végzett kimutatható tevékenységet, de azt megállapították róla, hogy az orosz–ukrán háború nem veszélyezteti a működését.","shortLead":"A BDPST Serbia Zrt. még nem végzett kimutatható tevékenységet, de azt megállapították róla, hogy az orosz–ukrán háború...","id":"20250528_Tiborcz-Istvan-BDPST-Serbia-International-ceges-beszamolo-vagyonkezelo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8e925c5-bfa2-48d8-a9e0-5d9332cbde7e.jpg","index":0,"item":"27c7bc70-9c24-4d7f-92af-eb7a96e3ce50","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Tiborcz-Istvan-BDPST-Serbia-International-ceges-beszamolo-vagyonkezelo","timestamp":"2025. május. 28. 12:37","title":"Egyelőre alvósejtként működik Tiborcz szerbiai vagyonkezelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]