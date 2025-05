Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"964ff68e-94d0-4717-825e-aecee3da3be4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók olyan tesztet fejlesztettek, ami a menstruációs vér összetételét elemzi ki, így akár a daganatos megbetegedés is kimutatható.","shortLead":"Svájci kutatók olyan tesztet fejlesztettek, ami a menstruációs vér összetételét elemzi ki, így akár a daganatos...","id":"20250527_menstruacio-ver-elemzes-vizsgalat-diagnosztika-menstruai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/964ff68e-94d0-4717-825e-aecee3da3be4.jpg","index":0,"item":"bacdd661-d490-4e45-86f6-14f82cfb7ae3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_menstruacio-ver-elemzes-vizsgalat-diagnosztika-menstruai","timestamp":"2025. május. 27. 18:03","title":"Kielemzi a menstruációt az új egészségügyi betét, életet menthet a fejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020559f5-33ab-442d-9e68-6c949a0a0e2f","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az előző jegybankelnök véletlenül pont a felesége településén vásárolta meg erre a célra a MÁV-üdülőt 2015-ben. Az építkezés során még a Balatont is bevezették a telekre.","shortLead":"Az előző jegybankelnök véletlenül pont a felesége településén vásárolta meg erre a célra a MÁV-üdülőt 2015-ben...","id":"20250528_MNB-Matolcsy-Varga-Balatonakarattya_oktatasi-kozpont-bezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/020559f5-33ab-442d-9e68-6c949a0a0e2f.jpg","index":0,"item":"fccc417f-e4ca-4787-8c1b-11fdce875761","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250528_MNB-Matolcsy-Varga-Balatonakarattya_oktatasi-kozpont-bezaras","timestamp":"2025. május. 28. 09:38","title":"Matolcsy megvette, Varga beszántja: az MNB eladja a túlárazott balatonakarattyai konferencia-központját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efc12a9-d621-487c-90b2-85167d8fd87f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felmondásában azt írta, a pályázaton piaci profizmust várnak el a jelentkezőktől, miközben ahhoz a minimálisan elvárható feltételek sem teljesülnek.","shortLead":"Felmondásában azt írta, a pályázaton piaci profizmust várnak el a jelentkezőktől, miközben ahhoz a minimálisan...","id":"20250529_lemondott-walter-katalin-bkk-vezerigazgato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5efc12a9-d621-487c-90b2-85167d8fd87f.jpg","index":0,"item":"7e18ba00-44b3-4d1a-8332-af2c81de1d69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_lemondott-walter-katalin-bkk-vezerigazgato","timestamp":"2025. május. 29. 11:17","title":"Lemondott Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az M4 Sport élő közvetítése „buktatta le” a Fidesz pártigazgatóját.","shortLead":"Az M4 Sport élő közvetítése „buktatta le” a Fidesz pártigazgatóját.","id":"20250527_kubatov-gabor-borzi-vivien-ftc-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f.jpg","index":0,"item":"c9cad988-c8b9-4c75-b70b-ba0879633536","keywords":null,"link":"/elet/20250527_kubatov-gabor-borzi-vivien-ftc-fidesz","timestamp":"2025. május. 27. 14:36","title":"Új párja van Kubatov Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de39d2d-3f41-43fe-9974-ab60bfe9cc1a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem lesz egyszerű arrafelé közlekedni. ","shortLead":"Nem lesz egyszerű arrafelé közlekedni. ","id":"20250527_forgalomkorlatozas-M1-M7-es-Torokbalint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0de39d2d-3f41-43fe-9974-ab60bfe9cc1a.jpg","index":0,"item":"69233184-94c5-45b2-8d8d-e638c13f3272","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_forgalomkorlatozas-M1-M7-es-Torokbalint","timestamp":"2025. május. 27. 16:06","title":"Három héten át forgalomkorlátozás lesz az M1–M7-csomópontban Törökbálintnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Pénzbüntetést kaphat Romániában, aki közeledni próbál az út mentén kolduló medvékhez, mégis megpróbálják.","shortLead":"Pénzbüntetést kaphat Romániában, aki közeledni próbál az út mentén kolduló medvékhez, mégis megpróbálják.","id":"20250527_Turistara-tamadt-egy-medve-Romaniaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317.jpg","index":0,"item":"b59e2085-f305-4af0-ba66-e4a7b7ad3245","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Turistara-tamadt-egy-medve-Romaniaban","timestamp":"2025. május. 27. 17:09","title":"Medvét akart etetni a lengyel turista, megharapta az állat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1cf7f32-b19b-461a-a816-77f885da6096","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt műsorvezető nem dőlt be a trükknek. ","shortLead":"A volt műsorvezető nem dőlt be a trükknek. ","id":"20250528_varkonyi-andrea-meszaros-lorinc-telefonos-csalas-sms-uzenet-whatsapp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1cf7f32-b19b-461a-a816-77f885da6096.jpg","index":0,"item":"f1ff2970-0290-4171-aa9f-d311d0854b87","keywords":null,"link":"/elet/20250528_varkonyi-andrea-meszaros-lorinc-telefonos-csalas-sms-uzenet-whatsapp","timestamp":"2025. május. 28. 11:09","title":"Várkonyi Andrea is kapott csaló SMS-t, Mészáros Lőrinc kiakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ead65a9-4101-4d55-a0fb-a33c9fb38fb5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az kocsik 40 százalékkal drágultak, amit messze nem követtek az átlagkeresetek. ","shortLead":"Az kocsik 40 százalékkal drágultak, amit messze nem követtek az átlagkeresetek. ","id":"20250528_Mar-a-nemeteknek-is-tul-dragak-az-uj-autok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ead65a9-4101-4d55-a0fb-a33c9fb38fb5.jpg","index":0,"item":"d7ad0502-10c4-49ac-a807-41b76ea46698","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_Mar-a-nemeteknek-is-tul-dragak-az-uj-autok","timestamp":"2025. május. 28. 07:52","title":"Túl drága lett az új autó még a németeknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]