[{"available":true,"c_guid":"8da09bd8-ba2b-438b-8351-4a3e733e7245","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"A kormány igyekezete ellenére egyre kevesebb gyerek születik Magyarországon, idén áprilisban minden idők legkisebb születésszámát mérték. „Nem lehet amellett szó nélküli elmenni, hogy milyen ma a családok állapota Magyarországon” – mondja Szabó-Tóth Kinga szociológus, a Miskolci Egyetem docense, akit az okokról kérdeztünk. A tartós változás eléréséhez a kiszámíthatóbb családpolitika csak a kezdet lenne.","shortLead":"A kormány igyekezete ellenére egyre kevesebb gyerek születik Magyarországon, idén áprilisban minden idők legkisebb...","id":"20250530_KSH-statisztika-szuletesszam-magyarazat-demografia-csaladpolitika-Szabo-Toth-Kinga-szociologus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8da09bd8-ba2b-438b-8351-4a3e733e7245.jpg","index":0,"item":"b9f025e8-38ce-4159-a798-9b736f3732cb","keywords":null,"link":"/360/20250530_KSH-statisztika-szuletesszam-magyarazat-demografia-csaladpolitika-Szabo-Toth-Kinga-szociologus","timestamp":"2025. május. 30. 12:12","title":"Hiába küzd a kormány a gyerekvállalásért százmilliárdokból, ha a társadalom, a családok és az egyén állapota is katasztrofális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb3106e-6f79-4a6d-949a-3aafb615cfc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Számítani kell záporokra, zivatarokra is. ","shortLead":"Számítani kell záporokra, zivatarokra is. ","id":"20250531_idojaras-elorejelzes-hoseg-nyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acb3106e-6f79-4a6d-949a-3aafb615cfc4.jpg","index":0,"item":"308e333c-6bc0-4990-9b70-c652ac0f5379","keywords":null,"link":"/itthon/20250531_idojaras-elorejelzes-hoseg-nyar","timestamp":"2025. május. 31. 11:40","title":"Itt a nyár, a jövő héten akár 34 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c394a658-25a9-4e6f-8507-b9e458a39be7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Snapdragon 8 Elite a Qualcomm 2025-ös kínálatának csúcskategóriás terméke. Úgy tűnik, komolyan megszorongathatja egy új konkurens, a Xiaomi saját fejlesztésű új alkalmazásprocesszora.","shortLead":"A Snapdragon 8 Elite a Qualcomm 2025-ös kínálatának csúcskategóriás terméke. Úgy tűnik, komolyan megszorongathatja...","id":"20250531_xiaomi-xring-01-alkalmazasprocesszor-benchmark-qualcomm-snapdragon-elite-8","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c394a658-25a9-4e6f-8507-b9e458a39be7.jpg","index":0,"item":"f5dd4ae5-eb5c-41fc-a753-455dde61e8db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_xiaomi-xring-01-alkalmazasprocesszor-benchmark-qualcomm-snapdragon-elite-8","timestamp":"2025. május. 31. 14:03","title":"Androidos mobilok: megszorongatja a Xiaomi processzora a Qualcomm szuperchipjét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9315d3b1-c52d-4971-b707-3a56f8d98998","c_author":"HVG","category":"360","description":"A csontritkulás népbetegség, Magyarországon körülbelül 700-800 ezer embert érint. Megelőzésében és kezelésében is kulcsszerepe van az életmódnak, különösen az étkezésnek és a mozgásnak. Hogyan eszik, és hogyan sportol, akinek sikerült visszájára fordítani a folyamatot? Milyen figyelmeztető tünetek jelentkezhetnek még sok-sok évvel a csonttörés előtt, és kinek jár az ingyenes szűrés Magyarországon?","shortLead":"A csontritkulás népbetegség, Magyarországon körülbelül 700-800 ezer embert érint. Megelőzésében és kezelésében is...","id":"20250531_hvg-csontig-hatol-csontritkulas-megelozes-ingyenes-szures","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9315d3b1-c52d-4971-b707-3a56f8d98998.jpg","index":0,"item":"a0a115f5-e922-440a-ba51-ca3b7010350c","keywords":null,"link":"/360/20250531_hvg-csontig-hatol-csontritkulas-megelozes-ingyenes-szures","timestamp":"2025. május. 31. 17:00","title":"A csontritkulás nemcsak megelőzhető, de úgy tűnik, visszafordítható is – így fogjunk neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e675ad63-f381-4e0e-8615-b5461bbb5781","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagyobb lett az Aldi vesztesége 2024-ben, mint amennyi profit korábban három év alatt összejött.","shortLead":"Nagyobb lett az Aldi vesztesége 2024-ben, mint amennyi profit korábban három év alatt összejött.","id":"20250530_aldi-Brutalis-veszteseg-27-milliard-forint-2024-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e675ad63-f381-4e0e-8615-b5461bbb5781.jpg","index":0,"item":"02df9d1e-d233-4d55-8782-31379e6dc90a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_aldi-Brutalis-veszteseg-27-milliard-forint-2024-ebx","timestamp":"2025. május. 30. 19:15","title":"Brutális, 27 milliárd forintos veszteséget hozott össze az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22097dd-25cc-4945-b296-6a64f233218d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nehéz mérni, pedig a szén-dioxid az egyik leghatékonyabb módszere a közelgő vulkánkitörések előrejelzésének – de egy új módszerrel a jövőben akár az űrből is követni lehet majd ezeket a jeleket.","shortLead":"Nehéz mérni, pedig a szén-dioxid az egyik leghatékonyabb módszere a közelgő vulkánkitörések előrejelzésének – de egy új...","id":"20250531_vulkankitoresek-elore-jelzese-falevelek-mulhold-megfigyeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c22097dd-25cc-4945-b296-6a64f233218d.jpg","index":0,"item":"e094ed42-4dac-4f8f-987a-d2286d26d34f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_vulkankitoresek-elore-jelzese-falevelek-mulhold-megfigyeles","timestamp":"2025. május. 31. 12:03","title":"Életmentő jelzést adhatnak le a falevelek, csak tudni kell olvasni belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68fec1b7-efdb-43b9-83e3-341359415fce","c_author":"HVG","category":"360","description":"Évi 14 millió forintos fizetéssel kínálták meg a főszakácsot, akinek a főztjét azonban nem az állami iskolák diákjainak szánják.","shortLead":"Évi 14 millió forintos fizetéssel kínálták meg a főszakácsot, akinek a főztjét azonban nem az állami iskolák diákjainak...","id":"20250530_hvg-menza-thomas-franks-american-international-school-of-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68fec1b7-efdb-43b9-83e3-341359415fce.jpg","index":0,"item":"4439a8f1-864a-4ec2-b7d9-94cc5a42917d","keywords":null,"link":"/360/20250530_hvg-menza-thomas-franks-american-international-school-of-budapest","timestamp":"2025. május. 30. 12:15","title":"Patinás brit iskolák menzaszolgáltatója érkezett meg Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c37c17d-5baf-41da-bc28-44bc3b47bb84","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nyereséggel zárta az Auchan 2024-et, de egy fillért sem vesznek ki a tulajdonosok, inkább meghagyják a rosszabb időkre tartaléknak.","shortLead":"Nyereséggel zárta az Auchan 2024-et, de egy fillért sem vesznek ki a tulajdonosok, inkább meghagyják a rosszabb időkre...","id":"20250530_auchan-nyereseg-profit-bolt-vasarlas-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c37c17d-5baf-41da-bc28-44bc3b47bb84.jpg","index":0,"item":"6b87b956-d5ec-4b97-b3f2-35cb0f7283ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_auchan-nyereseg-profit-bolt-vasarlas-beszamolo","timestamp":"2025. május. 30. 16:42","title":"Hiába nőttek az árak, kevesebb pénzt hagytak a vásárlók az Auchan kasszáinál tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]