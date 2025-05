Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3065a78c-1406-4d97-954a-6657fefab8df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 74 éves férfinek a büntetés kétharmadát minimum le kell ülnie.","shortLead":"A 74 éves férfinek a büntetés kétharmadát minimum le kell ülnie.","id":"20250528_borton-pedofil-sebesz-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3065a78c-1406-4d97-954a-6657fefab8df.jpg","index":0,"item":"45a95a93-3e00-497e-9beb-02331bdb0409","keywords":null,"link":"/elet/20250528_borton-pedofil-sebesz-franciaorszag","timestamp":"2025. május. 28. 19:48","title":"20 év börtönt kapott a francia pedofil orvos, aki gyerekek százaival szemben követett el szexuális visszaéléseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006a5a1e-1066-4236-a2bc-47a83b91f0a5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A holland rendőrség és a Haribo közös vizsgálatot indított az ügy kivizsgálására.","shortLead":"A holland rendőrség és a Haribo közös vizsgálatot indított az ügy kivizsgálására.","id":"20250529_hollandia-kannabisz-haribo-gumicukor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/006a5a1e-1066-4236-a2bc-47a83b91f0a5.jpg","index":0,"item":"f75eb9a9-2a26-4d1d-8155-097ee44ca5b1","keywords":null,"link":"/elet/20250529_hollandia-kannabisz-haribo-gumicukor","timestamp":"2025. május. 29. 16:35","title":"Rosszul lett egy holland család, mert kannabisz volt a Haribo gumicukorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f630584-7965-4a24-a608-68d6f6cf19ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szaúdi király a fiát küldte Iránba, hogy átadja a figyelmeztetést az ország államfőjének.","shortLead":"A szaúdi király a fiát küldte Iránba, hogy átadja a figyelmeztetést az ország államfőjének.","id":"20250530_iran-szaudi-targyalas-figyelmeztetes-usa-atomalku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f630584-7965-4a24-a608-68d6f6cf19ed.jpg","index":0,"item":"fd2b126f-4c20-4779-bb10-c254561dcba2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_iran-szaudi-targyalas-figyelmeztetes-usa-atomalku","timestamp":"2025. május. 30. 16:59","title":"Rijád megüzente Teheránnak, hogy kössék meg az atomalkut Trumppal, különben egy izraeli támadást kockáztatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416b10aa-9927-4d17-af18-31444f58b7e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különbőző okoknál fogva vonzzák a közúti baleseteket.","shortLead":"Különbőző okoknál fogva vonzzák a közúti baleseteket.","id":"20250529_Ez-a-30-leginkabb-balesetveszelyes-helye-Magyarorszagnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/416b10aa-9927-4d17-af18-31444f58b7e3.jpg","index":0,"item":"0c5877ed-7754-40d5-919a-cd041c44722f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_Ez-a-30-leginkabb-balesetveszelyes-helye-Magyarorszagnak","timestamp":"2025. május. 29. 12:18","title":"Ez a 30 legveszélyesebb baleseti gócpont Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc2fa9e-648c-42a0-b28b-5747f0a265ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cenzorok ráadásul olykor a testvérek egymás iránti gyengédségét is szexuális töltetűnek ítélték meg, így azok a jelenetek is mentek a levesbe.","shortLead":"A cenzorok ráadásul olykor a testvérek egymás iránti gyengédségét is szexuális töltetűnek ítélték meg, így azok...","id":"20250529_streamingszolgaltato-oroszorszag-cenzura-walking-dead","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc2fa9e-648c-42a0-b28b-5747f0a265ee.jpg","index":0,"item":"e17cb2a2-3f12-4325-8a6e-639fcd5489a4","keywords":null,"link":"/elet/20250529_streamingszolgaltato-oroszorszag-cenzura-walking-dead","timestamp":"2025. május. 29. 19:53","title":"Egy orosz streamingszolgáltató az LMBTQ-törvényre hivatkozva kivágott 46 percet a Walking Deadből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae728882-6618-422d-af9f-68dd8488f120","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csendes Olivér, a Visit Hungary Nonprofit Zrt. vezérigazgatója jól járt a forintgyengüléssel.","shortLead":"Csendes Olivér, a Visit Hungary Nonprofit Zrt. vezérigazgatója jól járt a forintgyengüléssel.","id":"20250529_Euroban-kapja-fizeteset-egy-allami-cegvezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae728882-6618-422d-af9f-68dd8488f120.jpg","index":0,"item":"c4b0d3fb-f1d2-4f6b-9a5a-03a8a9db6912","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_Euroban-kapja-fizeteset-egy-allami-cegvezeto","timestamp":"2025. május. 29. 07:53","title":"Euróban kapja fizetését egy állami cégvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89536a0-2dea-42a8-a71b-4f53547c468a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balázsi Zoltán bűne az volt, hogy nyilvános posztban írta meg, megdöbbentőnek tartja a Tiszához csatlakozott volt vezérkari főnök elleni rágalomcunamit.","shortLead":"Balázsi Zoltán bűne az volt, hogy nyilvános posztban írta meg, megdöbbentőnek tartja a Tiszához csatlakozott volt...","id":"20250529_Kiallt-Ruszin-Szendi-mellett-a-HM-rogton-fuggosegekkel-kuzdo-nyugdijasnak-nevezte-nyugdijas-alezredeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f89536a0-2dea-42a8-a71b-4f53547c468a.jpg","index":0,"item":"bada737e-9524-4c5c-b11f-7dbdcd8cea5d","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Kiallt-Ruszin-Szendi-mellett-a-HM-rogton-fuggosegekkel-kuzdo-nyugdijasnak-nevezte-nyugdijas-alezredeset","timestamp":"2025. május. 29. 13:42","title":"Kiállt Ruszin-Szendi mellett egy volt alezredes, mire a HM rögtön egy függőségekkel küzdő nyugdíjasnak titulálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2496c48-58e7-467a-b3d7-4058e201a487","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Őt is meglepte, hogy Donald Trump büntetővámokkal szőnyegbombázta az egész világot, Elon Musk kormányzati tevékenységét pedig sikerként értékeli James J. Carafano, az amerikai elnök tanácsadója és a Heritage Foundation vezető elemzője, aki arról is beszélt a HVG-nek, hogy miért tisztelik és mi miatt intenék óvatosságra Orbán Viktort az amerikai konzervatívok.","shortLead":"Őt is meglepte, hogy Donald Trump büntetővámokkal szőnyegbombázta az egész világot, Elon Musk kormányzati tevékenységét...","id":"20250529_james_carafano_trump-tanacsadoja-interju-magyar-amerikai-kapcsolatok-projekt-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2496c48-58e7-467a-b3d7-4058e201a487.jpg","index":0,"item":"99d8e796-61d4-4cda-8987-4c79e558aa64","keywords":null,"link":"/360/20250529_james_carafano_trump-tanacsadoja-interju-magyar-amerikai-kapcsolatok-projekt-2025","timestamp":"2025. május. 29. 14:01","title":"Trump tanácsadója: Veszélyes pozícióba sodródhat Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]