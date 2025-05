Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"081df743-5f68-48f6-9270-a5bfe5d02008","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A programot a kerület alpolgármestere a saját béréből finanszírozza.","shortLead":"A programot a kerület alpolgármestere a saját béréből finanszírozza.","id":"20250529_jozsefvaros-erettsegi-tamogatas-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/081df743-5f68-48f6-9270-a5bfe5d02008.jpg","index":0,"item":"388be457-0363-4cdd-9d9c-af9574ea57a8","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_jozsefvaros-erettsegi-tamogatas-program","timestamp":"2025. május. 29. 21:46","title":"Nehéz helyzetben lévő fiatalok érettségihez jutását támogatják a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5992d1d-1327-4637-92dc-3b56987bcf89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Negyedik alkalommal rendezték meg Budapesten a konzervatív seregszemlét, ahol megtudtuk, hogy Magyarországon szabad és kiegyensúlyozott a média, a résztvevők egyetlen reménye a szélsőjobb, Havasi Bertalan pedig nem lépett be a Harcosok Klubjába.","shortLead":"Negyedik alkalommal rendezték meg Budapesten a konzervatív seregszemlét, ahol megtudtuk, hogy Magyarországon szabad és...","id":"20250529_CPAC-Hungary-konzervativok-Orban-Viktor-szelsojobb-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5992d1d-1327-4637-92dc-3b56987bcf89.jpg","index":0,"item":"8dc48451-6a1f-4911-b534-0416373d3a82","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_CPAC-Hungary-konzervativok-Orban-Viktor-szelsojobb-video-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 21:25","title":"„Európának fehérnek kell maradnia” – videóriport az idei CPAC-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efc12a9-d621-487c-90b2-85167d8fd87f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felmondásában azt írta, a pályázaton piaci profizmust várnak el a jelentkezőktől, miközben ahhoz a minimálisan elvárható feltételek sem teljesülnek.","shortLead":"Felmondásában azt írta, a pályázaton piaci profizmust várnak el a jelentkezőktől, miközben ahhoz a minimálisan...","id":"20250529_lemondott-walter-katalin-bkk-vezerigazgato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5efc12a9-d621-487c-90b2-85167d8fd87f.jpg","index":0,"item":"7e18ba00-44b3-4d1a-8332-af2c81de1d69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_lemondott-walter-katalin-bkk-vezerigazgato","timestamp":"2025. május. 29. 11:17","title":"Lemondott Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1c5a73-86fa-41df-b807-5321976058fc","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A kormány döntött arról, hogy a Rekonstruktív Reproduktív Medicina központokban is tb-támogatásra lehessen felírni a szükséges gyógyszereket. Ezekhez az intézményekhez jellemzően azok a meddőséggel küzdő párok fordulnak, akik nem szeretnének lombikkezelésen részt venni. A támogatásért a KDNP járt közben, ugyanakkor a kisebbik kormánypárton több olyan fontos etikai kérdés is fennakadt az elmúlt években, melyet a meddőségi szakma régóta szeretne itthon bevezetni.","shortLead":"A kormány döntött arról, hogy a Rekonstruktív Reproduktív Medicina központokban is tb-támogatásra lehessen felírni...","id":"20250530_Allami-tamogatast-kapnak-a-kereszteny-szemlelet-alapjan-mukodo-reprodukcios-centrumok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d1c5a73-86fa-41df-b807-5321976058fc.jpg","index":0,"item":"d9991231-a6d4-4806-b7d6-31946f9efa30","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_Allami-tamogatast-kapnak-a-kereszteny-szemlelet-alapjan-mukodo-reprodukcios-centrumok","timestamp":"2025. május. 30. 14:10","title":"Állami támogatást kapnak a keresztény szemlélet alapján működő reprodukciós centrumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1a188b-c9d5-4038-ad11-28b5aff88d36","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A korábbiaknál gyengébb évet zárt a MAHIR Cityposter, de azért így is összejött egy százmilliós nagyságrendű profit.","shortLead":"A korábbiaknál gyengébb évet zárt a MAHIR Cityposter, de azért így is összejött egy százmilliós nagyságrendű profit.","id":"20250530_beszamolo-mahir-osztalek-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b1a188b-c9d5-4038-ad11-28b5aff88d36.jpg","index":0,"item":"0020c10a-6dc6-4860-b873-880ab0194cb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_beszamolo-mahir-osztalek-profit","timestamp":"2025. május. 30. 11:36","title":"Százmilliós osztalékot vettek ki a cégből, amely eltüntette a HVG plakátjait az utcákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74903045-c931-44da-b318-e547bce9dd5b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kommentek hatnak az emberre. Olyannyira, hogy a színész nemrégiben egy erdélyi túráját is lemondta az online gyalázkodás miatt. Lengyel Tamással Kacskovics Mihály Béla beszélgetett.","shortLead":"A kommentek hatnak az emberre. Olyannyira, hogy a színész nemrégiben egy erdélyi túráját is lemondta az online...","id":"20250530_Fulke-podcast-Lengyel-Tamas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74903045-c931-44da-b318-e547bce9dd5b.jpg","index":0,"item":"3c004c7d-adec-4ad8-808a-648a1f8e863d","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_Fulke-podcast-Lengyel-Tamas-ebx","timestamp":"2025. május. 30. 18:10","title":"Lengyel Tamás a Fülkében: Összetartozunk, ez az országunk, együtt csináljuk ezt az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c03aa7-61bf-4155-b59a-8784013571bd","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Minden klímakárosító tevékenységhez kapcsolódó termék hirdetését betiltanának. ","shortLead":"Minden klímakárosító tevékenységhez kapcsolódó termék hirdetését betiltanának. ","id":"20250530_Tilos-uzemanyagokat-repulojegyeket-reklamozni-holland-varos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9c03aa7-61bf-4155-b59a-8784013571bd.jpg","index":0,"item":"c21280ce-a469-43dc-a8c7-d413f98e565c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_Tilos-uzemanyagokat-repulojegyeket-reklamozni-holland-varos","timestamp":"2025. május. 30. 07:17","title":"Tilos üzemanyagokat, repülőjegyeket reklámozni egyre több holland városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc6eed7-ccbd-4577-845f-61917d4bc98b","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Nekik kell gondoskodniuk a megfelelő helyszínről.","shortLead":"Nekik kell gondoskodniuk a megfelelő helyszínről.","id":"20250530_Falusi-ATM-ek-onkormanyzatok-feladata-helyszin-kijelolese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cc6eed7-ccbd-4577-845f-61917d4bc98b.jpg","index":0,"item":"a6a34c9c-b651-4a03-a208-d7dcc81aae4d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_Falusi-ATM-ek-onkormanyzatok-feladata-helyszin-kijelolese","timestamp":"2025. május. 30. 07:42","title":"Falusi ATM-ek: Meghatározták, mi lesz az önkormányzatok dolga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]