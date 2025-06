Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5c7421ab-c403-4b8d-bb96-027e49e5cd89","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egyelőre inkább a kihívások látszanak a körforgásos gazdaságban.","shortLead":"Egyelőre inkább a kihívások látszanak a körforgásos gazdaságban.","id":"20250602_50-milliard-veszteseg-Mohu-hulladekkezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c7421ab-c403-4b8d-bb96-027e49e5cd89.jpg","index":0,"item":"d76ed6a7-7566-4520-a79d-286fcbcbacb9","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_50-milliard-veszteseg-Mohu-hulladekkezeles","timestamp":"2025. június. 02. 08:50","title":"50 milliárdot bukott a Mohu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ab9007-cd4f-4b37-8b45-a39ae98ee5a7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A gyermek személyisége, a családi környezet hatása, de akár a közös étkezések „élménytelensége” is állhat a válogatás hátterében. Milyen jelentősége van a testi érzetek tudatosításának az evési szokások kialakításában? Mennyit számít, hogy miként étkeztek a szülők gyerekkorukban? És mit nem szabad csinálni, ha mégis válogatós lenne a gyerekünk?","shortLead":"A gyermek személyisége, a családi környezet hatása, de akár a közös étkezések „élménytelensége” is állhat a válogatás...","id":"20250601_Valogatos-a-gyerek-vagy-csak-egyeni-az-evesi-stilusa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81ab9007-cd4f-4b37-8b45-a39ae98ee5a7.jpg","index":0,"item":"79ffe427-7d47-4742-9b3a-066abf53f355","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250601_Valogatos-a-gyerek-vagy-csak-egyeni-az-evesi-stilusa","timestamp":"2025. június. 01. 18:47","title":"Válogatós a gyerek, vagy csak egyéni az evési stílusa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az állam 10 milliárdos inkasszója miatt pénzügyi zavarba került fővárosnak más se hiányzott, minthogy a vártnál előbb ki kelljen fizetnie a rákosrendezői telek árának újabb, 18 milliárdos részletét. A kormányzati kiemeltté nyilvánítás rosszkor jött.","shortLead":"Az állam 10 milliárdos inkasszója miatt pénzügyi zavarba került fővárosnak más se hiányzott, minthogy a vártnál előbb...","id":"20250531_Kiemelt-beruhazassa-nyilvanitja-a-kormany-Rakosrendezot-ami-ujabb-18-milliardos-fizetnivalo-a-fovarosnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7.jpg","index":0,"item":"5f8c2195-a8ac-43c2-832a-0a69464e851c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Kiemelt-beruhazassa-nyilvanitja-a-kormany-Rakosrendezot-ami-ujabb-18-milliardos-fizetnivalo-a-fovarosnak","timestamp":"2025. május. 31. 16:10","title":"Kiemelt beruházássá nyilvánítja a kormány Rákosrendezőt, ami újabb 18 milliárdos fizetnivaló a fővárosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80440d3-c365-4301-8232-58449b907f01","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"Az italcsomagolások kötelező visszaváltási rendszere 2024 júliusában élesedett Magyarországon, és elképesztő gyorsasággal futott fel. Rengeteg helyen találkozhatunk a REpont automatákkal. A 400 négyzetméternél kisebb boltokban önkéntes ezeknek a visszaváltó automatáknak az üzemeltetése. A legkisebbek pedig – szintén önkéntesen – kézi visszaváltóhelyekké válhatnak: a boltosok egy okostelefonos alkalmazás segítségével manuálisan vehetik vissza az italcsomagolásokat. Vecsésen egy ilyen kisboltban néztük meg, hogyan működik a kézi visszaváltós REpont. Bíró Márióval, a bolt tulajdonosával és a szállításért is felelős Returmatic Zrt. munkatársával, Szunyog Józseffel beszélgettünk a tapasztalatokról. ","shortLead":"Az italcsomagolások kötelező visszaváltási rendszere 2024 júliusában élesedett Magyarországon, és elképesztő...","id":"20250428_Akar-naponta-elviszik-a-palackokat-mohu-kezi-visszavaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d80440d3-c365-4301-8232-58449b907f01.jpg","index":0,"item":"9332499b-7eac-430d-a1f1-ce8a767d05cd","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250428_Akar-naponta-elviszik-a-palackokat-mohu-kezi-visszavaltas","timestamp":"2025. június. 01. 11:30","title":"Nem is kell automata a visszaváltáshoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf7dea4-6892-4c28-8b0d-fae7501b441e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A játékok terén is megjelenik a mesterséges intelligencia, most a Microsoft építi be az Xboxba.","shortLead":"A játékok terén is megjelenik a mesterséges intelligencia, most a Microsoft építi be az Xboxba.","id":"20250602_microsoft-copilot-for-gaming-mesterseges-intelligencia-xbox-jatekok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adf7dea4-6892-4c28-8b0d-fae7501b441e.jpg","index":0,"item":"34871a8b-b5e9-426a-a16f-8dfae927431e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_microsoft-copilot-for-gaming-mesterseges-intelligencia-xbox-jatekok","timestamp":"2025. június. 02. 12:03","title":"Itt az új Xbox-funkció, ami bármilyen kérdésre válaszol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185990aa-b898-412c-8440-e7087dda6636","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az énekes az MVM Dome-ban lép fel októberben.","shortLead":"Az énekes az MVM Dome-ban lép fel októberben.","id":"20250602_Azahariah-visszateres-MVM-Dome-koncert-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/185990aa-b898-412c-8440-e7087dda6636.jpg","index":0,"item":"f8ade5a5-6e2b-4c85-85ac-98ce4a08d5f7","keywords":null,"link":"/kultura/20250602_Azahariah-visszateres-MVM-Dome-koncert-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 11:17","title":"Azahriah bejelentette a visszatérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99234540-11e0-42eb-bdcc-ca1e5f41cbac","c_author":"Urzinol","category":"brandchannel","description":"Sok káros tévhit él a húgyúti fertőzéssel kapcsolatban. Érdemes tisztázni, mitől alakul ki, mit tehetünk vagy mit ne tegyünk ellene.","shortLead":"Sok káros tévhit él a húgyúti fertőzéssel kapcsolatban. Érdemes tisztázni, mitől alakul ki, mit tehetünk vagy mit ne...","id":"20250528_Mi-a-nulladik-lepes-ha-felfaztal-urzinol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99234540-11e0-42eb-bdcc-ca1e5f41cbac.jpg","index":0,"item":"c51c2721-52e1-499b-8eb7-665d5aaf2542","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250528_Mi-a-nulladik-lepes-ha-felfaztal-urzinol","timestamp":"2025. június. 02. 07:30","title":"Mi a nulladik lépés, ha felfáztál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Urzinol","c_partnerlogo":"13bb1707-7561-455d-b384-3e2a71ec9e0f","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"1a084f88-26d4-4e0d-b919-41f7310f413e","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vas a szervezetünk egyik alapköve, ami döntő szerepet játszik az egészségünk fenntartásában: támogatja az anyagcserét, a növekedést és a normális sejtműködést. De vajon mindenkinek ugyanannyi vasra van szüksége? Távolról sem! Lássuk, milyen tényezőktől függ, mennyit kell bevinnünk belőle.","shortLead":"A vas a szervezetünk egyik alapköve, ami döntő szerepet játszik az egészségünk fenntartásában: támogatja...","id":"20250505_Vasbevitel-vastartalmu-elelmiszerek-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a084f88-26d4-4e0d-b919-41f7310f413e.jpg","index":0,"item":"beab4618-d3d2-44ae-9c20-b31b791efcbf","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250505_Vasbevitel-vastartalmu-elelmiszerek-maltofer","timestamp":"2025. június. 01. 15:30","title":"Elég vasat eszünk meg naponta? A válasz nem egyértelmű!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""}]