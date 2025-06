Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0ed8fb0e-4766-4b3d-8280-c79dbf0a2166","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt külügyminiszterre és feleségére otthonuk előtt, a kapualjban támadtak rá. Csak egy közeli étterem pincérének köszönhető, hogy az elkövető menekülni kényszerült, őt végül a Fővám téren fogták el.","shortLead":"A volt külügyminiszterre és feleségére otthonuk előtt, a kapualjban támadtak rá. Csak egy közeli étterem pincérének...","id":"20250602_Kalapaccsal-tamadtak-Jeszenszky-Gezara-koponyaserulessel-mutottek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ed8fb0e-4766-4b3d-8280-c79dbf0a2166.jpg","index":0,"item":"098f7b19-454c-4b9f-95b8-3dcffd90076d","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Kalapaccsal-tamadtak-Jeszenszky-Gezara-koponyaserulessel-mutottek-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 14:08","title":"Kalapáccsal támadtak Jeszenszky Gézára, koponyaműtétet kellett végrehajtani rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac2f4a7-abad-4a72-89cb-54e90b4e06c2","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Minden szabálynak megfelelnek, átláthatóságot biztosítanak és egy fillér állami pénzt sem kérnek, csak bizalmat a helyiektől. Ezt mondják a Vésztőn akkumulátoripari hulladékot feldolgozó üzemet tervező beruházók. És bizony jobb ha hozzászokunk, hogy a gombamód szaporodó hatalmas akkugyárak mellé fel kell nőnie az országban a hulladékfeldolgozásnak is.","shortLead":"Minden szabálynak megfelelnek, átláthatóságot biztosítanak és egy fillér állami pénzt sem kérnek, csak bizalmat...","id":"20250601_akku-akkumulator-hulladek-feldolgozas-nt-recycling-veszto-akkugyar-veszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ac2f4a7-abad-4a72-89cb-54e90b4e06c2.jpg","index":0,"item":"a08298be-f564-475a-be45-05622ad2098e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_akku-akkumulator-hulladek-feldolgozas-nt-recycling-veszto-akkugyar-veszely","timestamp":"2025. június. 01. 17:30","title":"Komoly tervekkel érkezik az akkugyári hulladékot feldolgozó cég Vésztőre, a CATL, a BYD és az EVE akkumaradékára utazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef3990b-517a-4abf-a7fc-6b75d94c60fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A SpaceX gigaűrhajója egyelőre csak felrobbanni képes, de ez nem tántorítja el Elon Muskot a Mars meghódításától. Sőt. ","shortLead":"A SpaceX gigaűrhajója egyelőre csak felrobbanni képes, de ez nem tántorítja el Elon Muskot a Mars meghódításától. Sőt. ","id":"20250531_SpaceX-Starship-Mars-urutazas-Elon-Musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ef3990b-517a-4abf-a7fc-6b75d94c60fb.jpg","index":0,"item":"6af9fe8a-11cc-4a1f-b102-6e37c851ee30","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_SpaceX-Starship-Mars-urutazas-Elon-Musk","timestamp":"2025. május. 31. 16:29","title":"Újabb hajmeresztő menetrenddel állt elő Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1cfb4b8-ac01-4d26-a95b-bef8dc95b8b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több incidens is történt, van, amelyikről az orosz hatóságok nem számoltak be.","shortLead":"Több incidens is történt, van, amelyikről az orosz hatóságok nem számoltak be.","id":"20250601_Az-orosz-hatosag-szerint-felrobbantottak-a-beomlott-hidakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1cfb4b8-ac01-4d26-a95b-bef8dc95b8b2.jpg","index":0,"item":"3e3b8671-a960-4c46-b7c8-0e974c69f103","keywords":null,"link":"/vilag/20250601_Az-orosz-hatosag-szerint-felrobbantottak-a-beomlott-hidakat","timestamp":"2025. június. 01. 11:28","title":"Az orosz hatóság szerint felrobbantották a beomlott hidakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc1bc50-caa2-47d4-ad6a-2ce688293d94","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Amikor az embernek van egy jó ötlete, miből alapíthatná meg a saját cégét, könnyen ijedhet meg a sok hivatalos tennivalótól. Nekik segítünk eligazodni a bürokrácia, az adózás és a munkatársakkal kapcsolatos ügyintézés útvesztőiben.","shortLead":"Amikor az embernek van egy jó ötlete, miből alapíthatná meg a saját cégét, könnyen ijedhet meg a sok hivatalos...","id":"20250602_kasszakulcs-vallalkozas-inditas-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdc1bc50-caa2-47d4-ad6a-2ce688293d94.jpg","index":0,"item":"ffc7af30-03ac-4f2f-9311-8dfbaf9e8f25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250602_kasszakulcs-vallalkozas-inditas-podcast","timestamp":"2025. június. 02. 05:50","title":"Hogyan indítsak vállalkozást? – Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1629f85b-0df5-47d1-9327-74ff347c5800","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hírességek és politikai vezetők is gyakran szokták köszönteni a kerékpárosokat, de az így is meglepetés volt, amikor a Giro d’Italia záró szakaszán megjelent a pápa.","shortLead":"Hírességek és politikai vezetők is gyakran szokták köszönteni a kerékpárosokat, de az így is meglepetés volt, amikor...","id":"20250601_giro-papa-kerekpar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1629f85b-0df5-47d1-9327-74ff347c5800.jpg","index":0,"item":"955a3667-85ce-4607-af44-b8924e12619f","keywords":null,"link":"/elet/20250601_giro-papa-kerekpar","timestamp":"2025. június. 01. 19:18","title":"Megállt a Giro mezőnye Rómában, amikor a pápa kiment fogadni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614714d0-15c3-4567-9742-be278ffd0d78","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az amerikai és európai szankciók részbeni feloldása esélyt adhat Szíriának az újjáépítésre, de kérdés, meddig jutnak az enyhítések, és tud-e élni velük a szír kormány.","shortLead":"Az amerikai és európai szankciók részbeni feloldása esélyt adhat Szíriának az újjáépítésre, de kérdés, meddig jutnak...","id":"20250601_amerikai-konnyitesek-szirianak-gazdasagi-letkerdes-szankciok-az-atvaltozas-utja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/614714d0-15c3-4567-9742-be278ffd0d78.jpg","index":0,"item":"012f4eb5-bcb6-4d99-af56-8583508d818b","keywords":null,"link":"/360/20250601_amerikai-konnyitesek-szirianak-gazdasagi-letkerdes-szankciok-az-atvaltozas-utja","timestamp":"2025. június. 01. 15:30","title":"Olyan gyorsan oldják fel a szankciókat, hogy Szíria nehezen alkalmazkodik hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c3f7294-5631-4392-a78f-202c2f0c8a2f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Először tudtak lefényképezni önálló atomokat amerikai fizikusok, felfedve, ahogy a szemmelláthatatlan részecskék kölcsönhatásba lépnek egymással a térben. Eredményeik segíthetnek korábban sosem látott kvantumjelenségek vizualizálásában.","shortLead":"Először tudtak lefényképezni önálló atomokat amerikai fizikusok, felfedve, ahogy a szemmelláthatatlan részecskék...","id":"20250602_atomi-es-szubatomi-reszecskek-fenykep-mit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c3f7294-5631-4392-a78f-202c2f0c8a2f.jpg","index":0,"item":"51cffabd-b1e7-4422-a028-c5e826a96bc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_atomi-es-szubatomi-reszecskek-fenykep-mit","timestamp":"2025. június. 02. 08:03","title":"Ilyen fénykép még sosem készült: lefotózták, ahogy éppen kapcsolatba lépnek egymással az atomok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]