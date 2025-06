Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"de305db9-27fc-46ad-9ac6-86e0b8462ad0","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"19 magyar nyelvű sajtótermékről – köztük a HVG-ről – próbálta bebizonyítani a Nézőpont Intézet múlt héten megjelent „kutatása”, hogy ukrán propagandát terjeszt. Sorra vettük a ránk vonatkozó állításokat, amelyek egy koncepciós per vádiratára emlékeztetnek.","shortLead":"19 magyar nyelvű sajtótermékről – köztük a HVG-ről – próbálta bebizonyítani a Nézőpont Intézet múlt héten megjelent...","id":"20250531_hvg-nezopont-hvg-ukran-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de305db9-27fc-46ad-9ac6-86e0b8462ad0.jpg","index":0,"item":"db342fb4-79eb-4c37-aed9-4d26c0bec2e2","keywords":null,"link":"/360/20250531_hvg-nezopont-hvg-ukran-propaganda","timestamp":"2025. május. 31. 15:00","title":"Mint egy koncepciós per – megnéztük, mi alapján mondja a Nézőpont, hogy ukrán propagandát terjeszt a HVG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe95102-c641-4891-86c4-2177534b871d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy londoni kutatóintézet fedte fel a műveleteket. ","shortLead":"Egy londoni kutatóintézet fedte fel a műveleteket. ","id":"20250531_lengyelorszag-ukrajna-oroszorszag-valasztas-dezinformacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbe95102-c641-4891-86c4-2177534b871d.jpg","index":0,"item":"50c4e1da-9c24-4b7f-a02a-ff2857941ee3","keywords":null,"link":"/vilag/20250531_lengyelorszag-ukrajna-oroszorszag-valasztas-dezinformacio","timestamp":"2025. május. 31. 13:54","title":"Az oroszokhoz köthető dezinformációs kampányokkal hergelnek az ukránok ellen a lengyel elnökválasztás újabb fordulója előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c3e686-9ca8-4719-90db-5fdc761e4cba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Estétől nő a valószínűsége.","shortLead":"Estétől nő a valószínűsége.","id":"20250602_idojaras-elorejelzes-zivatar-figyelmeztetes-viharos-szellokes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09c3e686-9ca8-4719-90db-5fdc761e4cba.jpg","index":0,"item":"f0da13a8-0490-4f3e-b0b8-0a0eb4ecff71","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_idojaras-elorejelzes-zivatar-figyelmeztetes-viharos-szellokes","timestamp":"2025. június. 02. 10:33","title":"Hét megyére adtak ki figyelmeztetést zivatarok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56bccce-23d4-4c9d-a162-ef8fcedcbda1","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Klagenfurt egyesíti magában a mediterrán hangulatot, az alpesi frissességet és az osztrák precizitást. Városi kaland vagy természetközeli elvonulás? Nem kell döntenünk, itt mindezekben egyaránt részünk lehet. ","shortLead":"Klagenfurt egyesíti magában a mediterrán hangulatot, az alpesi frissességet és az osztrák precizitást. Városi kaland...","id":"20250417_feelaustria_karintia_klagenfurt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e56bccce-23d4-4c9d-a162-ef8fcedcbda1.jpg","index":0,"item":"77471b25-56b4-4909-9fd1-c918af4764b4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250417_feelaustria_karintia_klagenfurt","timestamp":"2025. június. 01. 19:30","title":"Nem kell az Adriáig utazni a mediterrán hangulatért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"70c878ef-b3d1-46f9-bb8b-a23cffee679c","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"ef3fe854-76b8-4226-a1c5-6eec728d5a7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy használt Bombardier Global 5000-ért 6-8 milliárd forintot is elkérnek a piacon.","shortLead":"Egy használt Bombardier Global 5000-ért 6-8 milliárd forintot is elkérnek a piacon.","id":"20250602_Magyar-lajstromjelu-luxusgeppel-bovult-a-NER-kedvenc-repulos-cegenek-flottaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef3fe854-76b8-4226-a1c5-6eec728d5a7e.jpg","index":0,"item":"6f06c4e3-b37e-4d2a-9a97-45beb11af6d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Magyar-lajstromjelu-luxusgeppel-bovult-a-NER-kedvenc-repulos-cegenek-flottaja","timestamp":"2025. június. 02. 08:10","title":"Magyar lajstromjelű luxusgéppel bővült a NER kedvenc repülős cégének flottája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az állam 10 milliárdos inkasszója miatt pénzügyi zavarba került fővárosnak más se hiányzott, minthogy a vártnál előbb ki kelljen fizetnie a rákosrendezői telek árának újabb, 18 milliárdos részletét. A kormányzati kiemeltté nyilvánítás rosszkor jött.","shortLead":"Az állam 10 milliárdos inkasszója miatt pénzügyi zavarba került fővárosnak más se hiányzott, minthogy a vártnál előbb...","id":"20250531_Kiemelt-beruhazassa-nyilvanitja-a-kormany-Rakosrendezot-ami-ujabb-18-milliardos-fizetnivalo-a-fovarosnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7.jpg","index":0,"item":"5f8c2195-a8ac-43c2-832a-0a69464e851c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Kiemelt-beruhazassa-nyilvanitja-a-kormany-Rakosrendezot-ami-ujabb-18-milliardos-fizetnivalo-a-fovarosnak","timestamp":"2025. május. 31. 16:10","title":"Kiemelt beruházássá nyilvánítja a kormány Rákosrendezőt, ami újabb 18 milliárdos fizetnivaló a fővárosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4223e631-111e-40cb-91cf-573981431052","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Először érte el a 10 milliárd forintot Várkonyi Andrea cégének árbevétele, s Várkonyi osztaléka az egymilliárd forintot.","shortLead":"Először érte el a 10 milliárd forintot Várkonyi Andrea cégének árbevétele, s Várkonyi osztaléka az egymilliárd forintot.","id":"20250531_Varkonyi-Andrea-milliardos-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4223e631-111e-40cb-91cf-573981431052.jpg","index":0,"item":"0e24f61b-bacf-4f2d-b1a2-2e29bf2fd3df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Varkonyi-Andrea-milliardos-lett","timestamp":"2025. május. 31. 14:42","title":"Várkonyi Andrea milliárdos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ea33d8-643e-4a30-ae43-ca88ddacb8a2","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az eddigi legnagyobb támadását hajtotta végre Ukrajna, ráadásul orosz területről, előre elrejtett drónokkal támadták a légi bázisokat. Legalább negyven orosz harci gépet semmisítettek meg vagy tettek használhatatlanná.","shortLead":"Az eddigi legnagyobb támadását hajtotta végre Ukrajna, ráadásul orosz területről, előre elrejtett drónokkal támadták...","id":"20250601_ukrajna-oroszorszag-haboru-dron-tamadas-bombazo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00ea33d8-643e-4a30-ae43-ca88ddacb8a2.jpg","index":0,"item":"92f2837d-066e-4dc6-a60e-c9b6b60e4f8d","keywords":null,"link":"/vilag/20250601_ukrajna-oroszorszag-haboru-dron-tamadas-bombazo","timestamp":"2025. június. 01. 18:44","title":"Tucatjával lőtték ki az ukránok az orosz bombázókat Oroszországba csempészett drónokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]