Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"627a0d79-398f-49c2-9141-d27db41272e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint az államfőnek nem az lenne a feladata, hogy „elsőként köszöntse születésnapján a kedves vezetőt”.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint az államfőnek nem az lenne a feladata, hogy „elsőként köszöntse születésnapján a kedves...","id":"20250602_magyar-peter-koztarsasagi-elnok-kozvetlen-elnokvalasztas-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/627a0d79-398f-49c2-9141-d27db41272e6.jpg","index":0,"item":"e91cbdee-48cb-4099-bc49-3a30b7000ed4","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_magyar-peter-koztarsasagi-elnok-kozvetlen-elnokvalasztas-tisza-part","timestamp":"2025. június. 02. 10:29","title":"Magyar Péter: Válasszon a nép köztársasági elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744e66d9-f085-484c-98d9-43f2d5808767","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A vegyészként dolgozó Drake Anthony régóta készít lézerrendszereket, legújabb eszköze azonban az összes eddigit felülmúlja.","shortLead":"A vegyészként dolgozó Drake Anthony régóta készít lézerrendszereket, legújabb eszköze azonban az összes eddigit...","id":"20250603_styropyro-drake-anthony-lezerfegyver-youtube-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/744e66d9-f085-484c-98d9-43f2d5808767.jpg","index":0,"item":"3d4551a6-2a4b-41b1-ae0d-5ff2ddbe4814","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_styropyro-drake-anthony-lezerfegyver-youtube-video","timestamp":"2025. június. 03. 15:03","title":"Olyan erős lézerfegyvert épített egy YouTube-videós, hogy az már illegális – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d97187c-c57a-4fbf-b1b6-c1d415263e3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Habony Árpád egyik vagyonkezelő cége továbbra is veszteséges, a másik nyeresége egy év alatt a tizedére esett. A nagy profit, a 7 milliárdos osztalék máshonnan, a kaszinóbizniszből folyt be. Habony brit cégének tavalyi gazdálkodása egyelőre nem ismert.","shortLead":"Habony Árpád egyik vagyonkezelő cége továbbra is veszteséges, a másik nyeresége egy év alatt a tizedére esett. A nagy...","id":"20250602_Hiaba-van-ket-vagyonkezelo-cege-Habony-Arpadnak-tavaly-egyikre-sem-lehetett-buszke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d97187c-c57a-4fbf-b1b6-c1d415263e3a.jpg","index":0,"item":"d5084b56-35e7-4765-a5d9-5690d565da5e","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Hiaba-van-ket-vagyonkezelo-cege-Habony-Arpadnak-tavaly-egyikre-sem-lehetett-buszke","timestamp":"2025. június. 02. 12:01","title":"Hiába van két vagyonkezelő cége Habony Árpádnak, most egyikre sem lehet túl büszke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Halms Debrecenben már jelen van, most Miskolcon épít új üzemet.","shortLead":"A Halms Debrecenben már jelen van, most Miskolcon épít új üzemet.","id":"20250602_Halms-kinai-gyar-elektromos-autok-alkatreszgyartas-autoipar-Miskolc-Szijjarto-Bajnokok-Ligaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090.jpg","index":0,"item":"0116127e-321e-4bcf-811c-1179e62fcd1f","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Halms-kinai-gyar-elektromos-autok-alkatreszgyartas-autoipar-Miskolc-Szijjarto-Bajnokok-Ligaja","timestamp":"2025. június. 02. 14:05","title":"Újabb gyárat épít Magyarországon egy kínai villanyautós óriás – Szijjártónak a Bajnokok Ligája kieséses szakasza ugrott be erről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3fe854-76b8-4226-a1c5-6eec728d5a7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy használt Bombardier Global 5000-ért 6-8 milliárd forintot is elkérnek a piacon.","shortLead":"Egy használt Bombardier Global 5000-ért 6-8 milliárd forintot is elkérnek a piacon.","id":"20250602_Magyar-lajstromjelu-luxusgeppel-bovult-a-NER-kedvenc-repulos-cegenek-flottaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef3fe854-76b8-4226-a1c5-6eec728d5a7e.jpg","index":0,"item":"6f06c4e3-b37e-4d2a-9a97-45beb11af6d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Magyar-lajstromjelu-luxusgeppel-bovult-a-NER-kedvenc-repulos-cegenek-flottaja","timestamp":"2025. június. 02. 08:10","title":"Magyar lajstromjelű luxusgéppel bővült a NER kedvenc repülős cégének flottája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1b483ca-3588-442e-bbb2-25abab66d489","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő a visegrádi együttműködést is újraélesztené.","shortLead":"A magyar kormányfő a visegrádi együttműködést is újraélesztené.","id":"20250602_Orban-gratulalt-Karol-Nawrockinak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1b483ca-3588-442e-bbb2-25abab66d489.jpg","index":0,"item":"bef0e8e3-022d-4d14-9e15-1c513ab10695","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Orban-gratulalt-Karol-Nawrockinak","timestamp":"2025. június. 02. 09:18","title":"„Nagy győzelem” – Orbán máris gratulált Nawrockinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8645c187-9c2e-4914-b40d-4ec561317c5c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha csak egy finom kis tuningra lenne szükségünk BMW X5 fronton.","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha csak egy finom kis tuningra lenne szükségünk BMW X5 fronton.","id":"20250602_Finom-tuningot-kapott-az-itthon-legkelendobb-BMW","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8645c187-9c2e-4914-b40d-4ec561317c5c.jpg","index":0,"item":"67ce4529-53ad-46a1-aa45-f566fd01ae61","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_Finom-tuningot-kapott-az-itthon-legkelendobb-BMW","timestamp":"2025. június. 04. 06:41","title":"Finom tuningot kapott az itthon legkelendőbb BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd19ed59-2f7f-4373-b44f-a7ee21885332","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A tárgy művészeti értékét éppen a rajta szereplő, egy apácát és papokat ábrázoló frivol jelenet adja.","shortLead":"A tárgy művészeti értékét éppen a rajta szereplő, egy apácát és papokat ábrázoló frivol jelenet adja.","id":"20250603_rijksmuseum-birkabel-ovszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd19ed59-2f7f-4373-b44f-a7ee21885332.jpg","index":0,"item":"6a82e6af-2d67-4276-b080-9dc241a71eca","keywords":null,"link":"/kultura/20250603_rijksmuseum-birkabel-ovszer","timestamp":"2025. június. 03. 17:33","title":"Erotikus ábrával ellátott 200 éves birkabél óvszert állítanak ki Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]