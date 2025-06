Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"24308a92-8dd1-43de-8bae-a763c33620eb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hamis osztrák halotti anyakönyvi kivonatot szerzett a férfi, amelyet a bíróság elfogadott, és megszüntette ellene az eljárást. Az ügyészség csalással, pénzmosással és okirat-hamisítással vádolja.","shortLead":"Hamis osztrák halotti anyakönyvi kivonatot szerzett a férfi, amelyet a bíróság elfogadott, és megszüntette ellene...","id":"20250603_halott-borton-eletbiztositas-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24308a92-8dd1-43de-8bae-a763c33620eb.jpg","index":0,"item":"6e6c954f-24e7-46e6-bd8e-c3a01b55a36c","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_halott-borton-eletbiztositas-csalas","timestamp":"2025. június. 03. 09:55","title":"Halottá nyilváníttatta magát a magyar csaló, hogy elkerülje a börtönt és megkapja az életbiztosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa2dcdc-2cf0-4819-85c9-89b850fec8c2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A társaság megegyezett a befektetőkkel, szigorú feltételek mellett megmenekült a műtrágyagyártó.","shortLead":"A társaság megegyezett a befektetőkkel, szigorú feltételek mellett megmenekült a műtrágyagyártó.","id":"20250602_Bige-Laszlo-Nitrogenmuvek-elzalogositas-csod-megmenekules-mutragyagyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfa2dcdc-2cf0-4819-85c9-89b850fec8c2.jpg","index":0,"item":"b3c92847-3f22-45b5-a146-58fc6f2fa6d7","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Bige-Laszlo-Nitrogenmuvek-elzalogositas-csod-megmenekules-mutragyagyar","timestamp":"2025. június. 02. 07:55","title":"Bige László mindent elzálogosított, de sikerült életben tartania a Nitrogénműveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5e8ef6-f05e-4c2b-a5a6-e62a4aa949ab","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A jobboldali populista jelölt győzelme rossz ómen Lengyelország jövője számára, a jelenlegi kormány intézkedéseit továbbra is blokkolhatja az államfő. ","shortLead":"A jobboldali populista jelölt győzelme rossz ómen Lengyelország jövője számára, a jelenlegi kormány intézkedéseit...","id":"20250602_lengyel-elnokvalasztas-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f5e8ef6-f05e-4c2b-a5a6-e62a4aa949ab.jpg","index":0,"item":"de0d4567-e590-452a-9395-620776607b29","keywords":null,"link":"/360/20250602_lengyel-elnokvalasztas-lapszemle","timestamp":"2025. június. 02. 15:57","title":"Széthúzás, káosz, rombolás – csúnya jövőt jósol a lengyeleknek a nyugati sajtó az elnökválasztás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46098431-e603-4f87-bed4-a310c6f573a3","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Kubatov Gábor, a Fradi elnöke szerint az MLSZ-nek velük és Marco Rossi szövetségi kapitánnyal is egyeztetnie kellett volna, mielőtt a támogatásokat a magyar játékosok szerepeltetéséhez köti.","shortLead":"Kubatov Gábor, a Fradi elnöke szerint az MLSZ-nek velük és Marco Rossi szövetségi kapitánnyal is egyeztetnie kellett...","id":"20250603_kubatov-gabor-marco-rossi-fradi-mlsz-fiatalszabaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46098431-e603-4f87-bed4-a310c6f573a3.jpg","index":0,"item":"0704dc3f-458e-48c9-9b53-f7394c3e108f","keywords":null,"link":"/sport/20250603_kubatov-gabor-marco-rossi-fradi-mlsz-fiatalszabaly","timestamp":"2025. június. 03. 20:31","title":"Kubatov Gábor Rossi-idézettel szállt bele az MLSZ-be, amiért magyar focistákat kell játszatnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffad7c6-6786-41db-bd37-81c827a936dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú cikkben fejtegeti a NER-celeb Jeszenszky Zsolt – ismert nevén DJ Jeszy –, hogy miért támadta meg édesapját kalapáccsal egy férfi. Orbán Viktor dicséretétől indulva a démoni erőket szolgáló Magyar Péteren át eljut oda, hogy Isten (újabb) figyelmeztetést küldött Jeszenszky Géza volt külügyminiszternek. A politikai indokot kizárja, hiszen súlyosan megsérült apja már „nem tényező”, egyben azt javasolja neki nyilvánosan, hogy ne rohangáljon „kiscserkészként”, hanem nyugodjon le.","shortLead":"Hosszú cikkben fejtegeti a NER-celeb Jeszenszky Zsolt – ismert nevén DJ Jeszy –, hogy miért támadta meg édesapját...","id":"20250603_Edesapja-megtamadasarol-Jeszenszky-Zsolt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ffad7c6-6786-41db-bd37-81c827a936dd.jpg","index":0,"item":"df509f0e-da07-47fe-93b9-f452d387e28f","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_Edesapja-megtamadasarol-Jeszenszky-Zsolt-ebx","timestamp":"2025. június. 03. 11:22","title":"Jeszenszky Zsolt szerint apja évek óta a Sátánt szolgálja, a kalapácsos támadás pedig Isten figyelmeztető jelzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec616476-cc05-44d1-8f5b-476047e148a5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy új áruforgalmi repülőtér építését is tervezi a kormány.","shortLead":"Egy új áruforgalmi repülőtér építését is tervezi a kormány.","id":"20250603_Megepulhet-a-Ferihegyre-vezeto-gyorsvasut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec616476-cc05-44d1-8f5b-476047e148a5.jpg","index":0,"item":"22539b4b-1626-4df5-a779-8bbf19adabd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_Megepulhet-a-Ferihegyre-vezeto-gyorsvasut","timestamp":"2025. június. 03. 11:30","title":"Nagy Márton: megépülhet a Ferihegyre vezető gyorsvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc6269b-d10b-40da-a21a-0c2b2776f86a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az államnak most is szüksége lenne a pénzre, de a külföldi befektetési lehetőségek sokkal jobban fialnak.","shortLead":"Az államnak most is szüksége lenne a pénzre, de a külföldi befektetési lehetőségek sokkal jobban fialnak.","id":"20250603_Mar-a-lakossag-is-inkabb-kulfoldre-menti-a-penzet-az-allampapirok-helyett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dc6269b-d10b-40da-a21a-0c2b2776f86a.jpg","index":0,"item":"1de691dd-a3b9-4a03-aa38-19cc0ee96fda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_Mar-a-lakossag-is-inkabb-kulfoldre-menti-a-penzet-az-allampapirok-helyett","timestamp":"2025. június. 03. 09:46","title":"Már a lakosság is inkább külföldre menekíti a pénzét az állampapírok helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8da439c-fd28-4da2-94ad-a6924cd88a4e","c_author":"Domány András","category":"360","description":"Karol Nawrocki lakótelepen nőtt föl, fiatalon bunyózott, egy ellátási szerződéssel kapcsolatos visszaélés is felmerült vele szemben, ahogyan az is, hogy prostituáltak közvetítésével foglalkozott. Amúgy oroszellenes, ellenzi Ukrajna EU-tagságát és az amerikai kormány támogatását élvezi.","shortLead":"Karol Nawrocki lakótelepen nőtt föl, fiatalon bunyózott, egy ellátási szerződéssel kapcsolatos visszaélés is felmerült...","id":"20250602_Karol-Nawrocki-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8da439c-fd28-4da2-94ad-a6924cd88a4e.jpg","index":0,"item":"ad1be1e5-6462-47f2-a2d3-4fdd0b151b72","keywords":null,"link":"/360/20250602_Karol-Nawrocki-portre","timestamp":"2025. június. 02. 16:14","title":"Keményfiúkkal barátkozott és tudósok elleni tisztogatással vált hírhedtté az új lengyel elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]