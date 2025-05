Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fc88fcc6-0c94-45ee-bb5f-c6df3559226d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Szélesre nyílik Európa kapuja a szegedi BYD-gyárral és a cég budapesti központjával.","shortLead":"Szélesre nyílik Európa kapuja a szegedi BYD-gyárral és a cég budapesti központjával.","id":"20250529_Daily-Telegraph-cikk-Az-EU-paria-Magyarorszag-segit-Kinanak-meginditani-az-elektromos-autok-invaziojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc88fcc6-0c94-45ee-bb5f-c6df3559226d.jpg","index":0,"item":"886f2843-364f-4b6b-9cc5-ff0bb43f7ff7","keywords":null,"link":"/360/20250529_Daily-Telegraph-cikk-Az-EU-paria-Magyarorszag-segit-Kinanak-meginditani-az-elektromos-autok-invaziojat","timestamp":"2025. május. 29. 07:30","title":"The Daily Telegraph-cikk: Az EU-pária Magyarország segít Kínának megindítani az elektromos autók invázióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09b656f1-8135-41d0-a094-cd36de0e7448","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Az atlétikai szövetség elnökségének négy tagja arra szólította fel a tagságot, hogy az eseményen ne fogadják el a szövetségi beszámolókat. Az elnök és több munkatársa szerint az alaptalan vádaskodások célja a vezetés ellehetetlenítése. ","shortLead":"Az atlétikai szövetség elnökségének négy tagja arra szólította fel a tagságot, hogy az eseményen ne fogadják el...","id":"20250529_magyar-atletikai-szovetseg-gyulai-miklos-elnokseg-beszamolok-kozgyules-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09b656f1-8135-41d0-a094-cd36de0e7448.jpg","index":0,"item":"fd045e48-0fe7-42d0-b8eb-1aab03b2936f","keywords":null,"link":"/sport/20250529_magyar-atletikai-szovetseg-gyulai-miklos-elnokseg-beszamolok-kozgyules-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 12:14","title":"Viharos közgyűlés előtt áll az atlétikai szövetség, puccsról beszél az elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9399a28f-7487-4307-8ce5-ec9f01526613","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2028 nyarára készülhet el a Ghost nevű pilóta nélküli drón, ami felderítő és csapásmérő feladatokat is el tud majd látni.","shortLead":"A tervek szerint 2028 nyarára készülhet el a Ghost nevű pilóta nélküli drón, ami felderítő és csapásmérő feladatokat is...","id":"20250528_ghost-lopakodo-dron-amerikai-legiero-general-atomics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9399a28f-7487-4307-8ce5-ec9f01526613.jpg","index":0,"item":"5f57a718-947f-469e-ae20-0f5ccb9d022b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_ghost-lopakodo-dron-amerikai-legiero-general-atomics","timestamp":"2025. május. 28. 16:33","title":"60 óráig körözhet a levegőben az új amerikai lopakodó, aztán jöhet a halálos csapás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e827ff52-e13d-4c3f-a950-b85e0e3bac29","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jóval többen fizetnek mobillal vagy okosórával, mint korábban, egy év alatt több mint 50 százalékkal bővült a forgalom – derül ki a K&h csütörtökön közzétett adatokból. A különböző alternatívák közül a K&H-nál is az Apple Pay-fizetés a leggyakoribb.","shortLead":"Jóval többen fizetnek mobillal vagy okosórával, mint korábban, egy év alatt több mint 50 százalékkal bővült a forgalom...","id":"20250529_kh-bank-okoseszkozos-fizetes-telefon-ora-apple-pay-google-pay-garmin-xiaomi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e827ff52-e13d-4c3f-a950-b85e0e3bac29.jpg","index":0,"item":"23f57998-3d57-4933-a62f-b14ad87b4961","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_kh-bank-okoseszkozos-fizetes-telefon-ora-apple-pay-google-pay-garmin-xiaomi-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 22:03","title":"Kiadták a magyar adatokat arról, hányan fizetnek bankkártya nélkül bankkártyával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff743a4b-ee8d-4f58-802c-aace1b93f539","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyiek tiltakozásokat szerveznek, szerintük a régóta ismert, egyre súlyosbodó probléma megoldását csak halogatta az állam.","shortLead":"A helyiek tiltakozásokat szerveznek, szerintük a régóta ismert, egyre súlyosbodó probléma megoldását csak halogatta...","id":"20250529_parajd-sobanya-tiltakozas-korond-patak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff743a4b-ee8d-4f58-802c-aace1b93f539.jpg","index":0,"item":"bb5893ff-4b59-42f3-bc8c-83ddb0230998","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_parajd-sobanya-tiltakozas-korond-patak","timestamp":"2025. május. 29. 17:59","title":"Egyre nagyobb a feszültség Parajdon, a felelőst keresik a helyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9013805f-43a8-4442-997d-98526da15c9c","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Egyre több jel utal arra, hogy Donald Trump amerikai elnök ki akar vonulni az ukrajnai válságban önként vállalt közvetítői szerepéből. Moszkva viszont kitart: Vlagyimir Putyin időt húz, a főhéja, Dmitrij Medvegyev továbbra is atomháborúval fenyeget, miközben az orosz hadsereg egy nyári offenzívára készül.","shortLead":"Egyre több jel utal arra, hogy Donald Trump amerikai elnök ki akar vonulni az ukrajnai válságban önként vállalt...","id":"20250529_Kozel-az-igazsag-pillanata-azaz-ki-hatral-meg-az-orosz-amerikai-Ukrajna-turelemjatekban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9013805f-43a8-4442-997d-98526da15c9c.jpg","index":0,"item":"36d08b87-5dd2-4ae0-95ae-893555447e7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_Kozel-az-igazsag-pillanata-azaz-ki-hatral-meg-az-orosz-amerikai-Ukrajna-turelemjatekban","timestamp":"2025. május. 29. 16:58","title":"Közel az igazság pillanata – ki hátrál meg az orosz-amerikai türelemjátékban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da09bd8-ba2b-438b-8351-4a3e733e7245","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"A kormány igyekezete ellenére egyre kevesebb gyerek születik Magyarországon, idén áprilisban minden idők legkisebb születésszámát mérték. „Nem lehet amellett szó nélküli elmenni, hogy milyen ma a családok állapota Magyarországon” – mondja Szabó-Tóth Kinga szociológus, a Miskolci Egyetem docense, akit az okokról kérdeztünk. A tartós változás eléréséhez a kiszámíthatóbb családpolitika csak a kezdet lenne.","shortLead":"A kormány igyekezete ellenére egyre kevesebb gyerek születik Magyarországon, idén áprilisban minden idők legkisebb...","id":"20250530_KSH-statisztika-szuletesszam-magyarazat-demografia-csaladpolitika-Szabo-Toth-Kinga-szociologus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8da09bd8-ba2b-438b-8351-4a3e733e7245.jpg","index":0,"item":"b9f025e8-38ce-4159-a798-9b736f3732cb","keywords":null,"link":"/360/20250530_KSH-statisztika-szuletesszam-magyarazat-demografia-csaladpolitika-Szabo-Toth-Kinga-szociologus","timestamp":"2025. május. 30. 12:12","title":"Hiába küzd a kormány a gyerekvállalásért százmilliárdokból, ha a társadalom, a családok és az egyén állapota is katasztrofális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29dbdc4-8fb8-4a13-afe2-bd287ecff518","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Jól teszi az EU, ha odafigyel arra, mi történik Németországban a beszállítói láncokról szóló törvény kapcsán, ugyanis a német cégek és a szövetségi kormány hozzáállása alapjaiban határozhatja meg, mi lesz a hasonló uniós jogszabály sorsa.","shortLead":"Jól teszi az EU, ha odafigyel arra, mi történik Németországban a beszállítói láncokról szóló törvény kapcsán, ugyanis...","id":"20250528_hvg-nemet-beszallitoi-torveny-fenntarthatosag-emberi-jogok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c29dbdc4-8fb8-4a13-afe2-bd287ecff518.jpg","index":0,"item":"d16da58a-789f-40ad-8a2f-5c2140f2cb71","keywords":null,"link":"/360/20250528_hvg-nemet-beszallitoi-torveny-fenntarthatosag-emberi-jogok","timestamp":"2025. május. 28. 15:55","title":"Európának fegyverkeznie kell és a gazdasága sem muzsikál jól, így háttérbe szorul, hogy élhető világot hagyjunk az utódokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]