Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"02b88a82-a734-4dfb-bc6a-171ee922f427","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette a 2024-es pénzügyi beszámolóját a Békemeneteket szervező CÖF alapítványa. Állításuk szerint a támogatásaikat magánemberektől és vállalkozóktól kapták, ám ez a rendelkezésre álló dokumentumok alapján ellenőrizhetetlen.","shortLead":"Közzétette a 2024-es pénzügyi beszámolóját a Békemeneteket szervező CÖF alapítványa. Állításuk szerint a támogatásaikat...","id":"20250605_atlatszo-cof-beszamolo-atlathatatlan-tamogatas-rekordosszeg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02b88a82-a734-4dfb-bc6a-171ee922f427.jpg","index":0,"item":"96c5a4ee-8403-4d4f-9d1b-2d4a305f0289","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_atlatszo-cof-beszamolo-atlathatatlan-tamogatas-rekordosszeg","timestamp":"2025. június. 05. 12:53","title":"Átlátszó: Teljesen átláthatatlanul kapott rekordösszegű, 1,25 milliárd forint támogatást tavaly a CÖF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93cad453-f4f1-4284-847d-bcd8bf799004","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az olasz edző a BL-döntőben elszenvedett kiütés után hagyja el Milánót.","shortLead":"Az olasz edző a BL-döntőben elszenvedett kiütés után hagyja el Milánót.","id":"20250603_labdarugas-olaszorszag-internazionale-simone-inzaghi-tavozas-szaud-arabia-al-hilal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93cad453-f4f1-4284-847d-bcd8bf799004.jpg","index":0,"item":"a4b1ae2e-ea42-4ef2-9e92-5b2c03414946","keywords":null,"link":"/sport/20250603_labdarugas-olaszorszag-internazionale-simone-inzaghi-tavozas-szaud-arabia-al-hilal","timestamp":"2025. június. 03. 17:39","title":"Simone Inzaghi távozik az Intertől és Szaúd-Arábiába tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3b1d3b-3acb-40c4-83d7-ad0bb1d19383","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai olyan mesterséges intelligenciát fejlesztettek, amely egymillió anyagmintát nézett át, hogy megtalálja a cement legjobb alternatíváját. Összesen 19 ilyen jött szóba.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai olyan mesterséges intelligenciát fejlesztettek, amely egymillió anyagmintát...","id":"20250604_cement-mesterseges-intelligencia-epitoipar-szen-dioxid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e3b1d3b-3acb-40c4-83d7-ad0bb1d19383.jpg","index":0,"item":"65cb9271-844b-4edd-bc07-bf1df37d106c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_cement-mesterseges-intelligencia-epitoipar-szen-dioxid","timestamp":"2025. június. 04. 15:03","title":"Lenullázhatja a cementet a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Facebook-posztokból tudták meg az osztrák hatóságok, hogy a határtól mindössze négy kilométerre fekvő Peresztegen földelnek el több száz, a ragadós száj- és körömfájás vírusával fertőzött tehenet. A Duma Aktuál ennek kapcsán érdekes kérdéseket boncolgatott. Honnan tudjuk, hogy mi fáj a marháknak? Vajon a kullancsok is az (állat)mennyországba kerülnek? Lehet-e valami virálisabb egy dögkút melletti szelfinél? Miért örül Litkai Gergely annak, ahogyan Müller Cecília kezelte koronavírus-járványt? És emlékszik-e még valaki a dániai covidos nyércekre, amelyek egyszer csak lebegni kezdtek? ","shortLead":"Facebook-posztokból tudták meg az osztrák hatóságok, hogy a határtól mindössze négy kilométerre fekvő Peresztegen...","id":"20250604_duma-aktual-szaj-es-koromfajas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"fab5795d-0eb8-4887-9e49-04df68b7b6c8","keywords":null,"link":"/360/20250604_duma-aktual-szaj-es-koromfajas-video","timestamp":"2025. június. 04. 19:00","title":"Lebegő nyércek és mennybe jutó kullancsok: ez van, ha jogászok elemzik a száj- és körömfájásjárvány kezelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f2ea44-f74f-4949-8e6d-4642dca894cc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem tud lépést tartani a kereslettel egy helyi pékség Törökországban, miután egy ötezeréves recept alapján készítenek kenyeret. Az egykori összetevők rokonfajtáit használják, és az már csak kellemes ráadás, hogy fölöttébb szárazságtűrő növényekről van szó.","shortLead":"Nem tud lépést tartani a kereslettel egy helyi pékség Törökországban, miután egy ötezeréves recept alapján készítenek...","id":"20250604_regeszeti-lelet-5000-eves-kenyer-recept-kolluoba-hoyuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3f2ea44-f74f-4949-8e6d-4642dca894cc.jpg","index":0,"item":"a2bc8390-8fe6-43c5-b7ee-3348c5b12722","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_regeszeti-lelet-5000-eves-kenyer-recept-kolluoba-hoyuk","timestamp":"2025. június. 04. 08:03","title":"Elővettek egy 5000 éves kenyérreceptet, és az emberek nem tudnak betelni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97809a90-fcbb-41cb-9626-62034814dee3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az új tervek szerint Kapu Tibor június 10-én indulhat el a Nemzetközi Űrállomásra.","shortLead":"Az új tervek szerint Kapu Tibor június 10-én indulhat el a Nemzetközi Űrállomásra.","id":"20250603_kapu-tibor-urutazas-nemzetkozi-urallomas-nasa-spacex-axiom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97809a90-fcbb-41cb-9626-62034814dee3.jpg","index":0,"item":"33cfce6b-f6b2-4a72-bce2-5029583724cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_kapu-tibor-urutazas-nemzetkozi-urallomas-nasa-spacex-axiom","timestamp":"2025. június. 03. 21:31","title":"Kitűzték Kapu Tibor űrutazásának új időpontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188ff732-45ad-4e07-9782-f37d31bf727f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iOS-re fejlesztett alkalmazás után az androidos verziót is kiadta az Adobe a Photoshopból. A felhasználók egy ideig a prémium funkciókhoz is ingyen férhetnek hozzá.","shortLead":"Az iOS-re fejlesztett alkalmazás után az androidos verziót is kiadta az Adobe a Photoshopból. A felhasználók egy ideig...","id":"20250605_adobe-photoshop-kepszerkeszto-android","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/188ff732-45ad-4e07-9782-f37d31bf727f.jpg","index":0,"item":"1b394897-ab8a-41d8-873b-25614baf0a68","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_adobe-photoshop-kepszerkeszto-android","timestamp":"2025. június. 05. 10:33","title":"Töltse le, megéri: itt az androidos Photoshop, és teljesen ingyenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc7564d-d811-423b-9192-7cbf492ac68d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az osztálytársak kedd reggel iskolába indultak, de nem érkeztek meg oda.","shortLead":"Az osztálytársak kedd reggel iskolába indultak, de nem érkeztek meg oda.","id":"20250603_rendorseg-eger-eltunes-kereses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc7564d-d811-423b-9192-7cbf492ac68d.jpg","index":0,"item":"8b334b2c-06a8-4912-9e22-b6a2d93e2f07","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_rendorseg-eger-eltunes-kereses","timestamp":"2025. június. 03. 20:16","title":"Eltűnt két tizenéves fiú Egerben, a vasútállomáson látták őket utoljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]