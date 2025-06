Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f6aeeadf-eb19-4998-a4f3-3552aa3588c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptemberben kerül a mozikba a magyar fesztiválkultúráról szóló dokumentumfilm.","shortLead":"Szeptemberben kerül a mozikba a magyar fesztiválkultúráról szóló dokumentumfilm.","id":"20250605_Hogy-lett-Magyarorszagbol-fesztivalorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6aeeadf-eb19-4998-a4f3-3552aa3588c0.jpg","index":0,"item":"37729757-5efb-43f7-acec-cb0132e8ea52","keywords":null,"link":"/kultura/20250605_Hogy-lett-Magyarorszagbol-fesztivalorszag","timestamp":"2025. június. 05. 12:02","title":"Hogyan lett Magyarországból fesztiválország?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2b7583-103b-43ec-9fef-059afb1f02cf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megszűnt a WordPad, de lassan teljesen kiváltja a Windows 11 beépített programja, a Jegyzettömb. Mutatjuk, milyen szövegformázási funkciókkal bővül most.","shortLead":"Megszűnt a WordPad, de lassan teljesen kiváltja a Windows 11 beépített programja, a Jegyzettömb. Mutatjuk, milyen...","id":"20250603_microsoft-jegyzettomb-szovegszerkesztes-formazas-funkciok-ujdonsagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd2b7583-103b-43ec-9fef-059afb1f02cf.jpg","index":0,"item":"7cd97703-9d17-47a2-a646-3bfe8fbc816f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_microsoft-jegyzettomb-szovegszerkesztes-formazas-funkciok-ujdonsagok","timestamp":"2025. június. 03. 16:03","title":"Fizet a Wordért? Lassan felesleges: felnő hozzá a Windows ingyenes programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd19ed59-2f7f-4373-b44f-a7ee21885332","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A tárgy művészeti értékét éppen a rajta szereplő, egy apácát és papokat ábrázoló frivol jelenet adja.","shortLead":"A tárgy művészeti értékét éppen a rajta szereplő, egy apácát és papokat ábrázoló frivol jelenet adja.","id":"20250603_rijksmuseum-birkabel-ovszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd19ed59-2f7f-4373-b44f-a7ee21885332.jpg","index":0,"item":"6a82e6af-2d67-4276-b080-9dc241a71eca","keywords":null,"link":"/kultura/20250603_rijksmuseum-birkabel-ovszer","timestamp":"2025. június. 03. 17:33","title":"Erotikus ábrával ellátott 200 éves birkabél óvszert állítanak ki Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb9c883-ffd4-46bd-97e4-78ccf1939258","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a Tisza Párt jelenleg a teljes népesség körében is előzi a Fideszt.","shortLead":"De a Tisza Párt jelenleg a teljes népesség körében is előzi a Fideszt.","id":"20250605_Republikon-A-biztos-szavazok-koreben-9-szazalekkal-vezet-a-Tisza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbb9c883-ffd4-46bd-97e4-78ccf1939258.jpg","index":0,"item":"2d90403d-a64c-4402-9975-2e607a72a5cc","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Republikon-A-biztos-szavazok-koreben-9-szazalekkal-vezet-a-Tisza","timestamp":"2025. június. 05. 07:36","title":"Republikon: A biztos szavazók körében 9 százalékkal vezet a Tisza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8418fb8b-3448-41ed-846e-5ec23481d46a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A korosodó Vitara és S-Cross a korábbiaknál szerényebb teljesítményű változatban folytatja életútját.","shortLead":"A korosodó Vitara és S-Cross a korábbiaknál szerényebb teljesítményű változatban folytatja életútját.","id":"20250604_gyengebb-uj-motort-kap-az-esztergomi-suzuki-vitara-s-cross","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8418fb8b-3448-41ed-846e-5ec23481d46a.jpg","index":0,"item":"20fb0eaa-6344-4be4-8a92-7ba4ab4c4ab3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_gyengebb-uj-motort-kap-az-esztergomi-suzuki-vitara-s-cross","timestamp":"2025. június. 04. 08:58","title":"Gyengébb új motort kapnak az esztergomi Suzukik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfccd0f-eb8e-4c62-a67e-3da4f377c152","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az összes feltételt teljesítette Bulgária, januártól eurója lehet.","shortLead":"Az összes feltételt teljesítette Bulgária, januártól eurója lehet.","id":"20250604_bulgaria-bolgar-euro-bevezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cfccd0f-eb8e-4c62-a67e-3da4f377c152.jpg","index":0,"item":"3842aeea-409c-44c8-9a14-64e22c0171bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_bulgaria-bolgar-euro-bevezetes","timestamp":"2025. június. 04. 15:32","title":"Megvan az engedély: Bulgária jövőre bevezetheti az eurót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa4813e-d225-4d6e-afe8-68c4aa1281d4","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"Mi állhat amögött, hogy Mészáros Lőrinc, aki eddig szinte soha nem kommunikált közvetlenül a nyilvánossággal, most saját neve alatt, személyes hangvételű levélben válaszol a kritikákra? A régóta épülő gazdasági birodalom és a látványos vagyonosodás fényében nem csak az a kérdés, miért épp most szólal meg, hanem az is, milyen szerepet szánnak neki a politikai térben. Ezekre kereste a választ a HVG szakértők segítségével. ","shortLead":"Mi állhat amögött, hogy Mészáros Lőrinc, aki eddig szinte soha nem kommunikált közvetlenül a nyilvánossággal, most...","id":"20250604_luxizas-meszaros-orban-tiborcz-bohm-ligeti-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baa4813e-d225-4d6e-afe8-68c4aa1281d4.jpg","index":0,"item":"184fa665-9396-4e6c-aac9-8bbeaa4c9b16","keywords":null,"link":"/360/20250604_luxizas-meszaros-orban-tiborcz-bohm-ligeti-korrupcio","timestamp":"2025. június. 04. 09:34","title":"„Az, hogy milliárdos vagyok, az egyszerűen tény” – Orbán kérése ellenére Mészáros büszkén vállalja hivalkodó életmódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az influenszer-humorista megszólalt DJ Jeszy sátánozós publicisztikája kapcsán, egyszerre kritizálva a Pesti Srácok újságíróját, a médiumot és a fideszes kemény magot is.","shortLead":"Az influenszer-humorista megszólalt DJ Jeszy sátánozós publicisztikája kapcsán, egyszerre kritizálva a Pesti Srácok...","id":"20250604_Pottyondy-Edinanak-szulokent-Jeszenszky-Zsolt-lenne-a-remalma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9.jpg","index":0,"item":"0992aed7-2a16-4b04-9b29-c0aecf21387f","keywords":null,"link":"/elet/20250604_Pottyondy-Edinanak-szulokent-Jeszenszky-Zsolt-lenne-a-remalma","timestamp":"2025. június. 04. 10:08","title":"Pottyondy Edinának szülőként Jeszenszky Zsolt lenne a rémálma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]