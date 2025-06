Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"209febe4-677a-499f-a820-1b82c0d636ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összesen több gigabyte-nyi adatot loptak el ukrán hackerek az orosz Tupoljevtől, ezek között ott volt a vezetőség belső levelezése, valamint titkos adatok is – állítja az ukrán hírszerzés.","shortLead":"Összesen több gigabyte-nyi adatot loptak el ukrán hackerek az orosz Tupoljevtől, ezek között ott volt a vezetőség belső...","id":"20250605_ukran-hirszerzes-hackerek-tupoljev-orosz-repulogepgyar-feltores-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/209febe4-677a-499f-a820-1b82c0d636ee.jpg","index":0,"item":"4f6a93f1-f46a-4c0c-887a-35035b97173b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_ukran-hirszerzes-hackerek-tupoljev-orosz-repulogepgyar-feltores-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. június. 05. 11:33","title":"Betörtek az ukránok az egyik legnagyobb orosz katonai repülőgépgyár rendszereibe, és vittek mindent, amit találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4160a55e-71ea-4018-9461-1db745bd0f49","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága azt is meghatározta, hogy hogyan lehet visszaállítani az állampolgárságot.","shortLead":"Az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága azt is meghatározta, hogy hogyan lehet visszaállítani az állampolgárságot.","id":"20250605_allampolgarsag-felfuggesztes-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4160a55e-71ea-4018-9461-1db745bd0f49.jpg","index":0,"item":"4407eece-9296-4c63-a71d-60dc4fadb2e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_allampolgarsag-felfuggesztes-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. június. 05. 14:28","title":"Legfeljebb tíz évre lehet majd felfüggeszteni a magyar állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a598cf-0d39-4a99-a72b-4dd2dab1eb2c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Landolás közben a Hold felszínébe csapódott a japán ispace magáncég leszállóegysége – közölte pénteken a vállalat. 