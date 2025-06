Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f78877a4-c5cc-404d-b405-726721273efb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolák e-mailben kaptak fenyegető üzenetet.","shortLead":"Az iskolák e-mailben kaptak fenyegető üzenetet.","id":"20250606_Bombariado-volt-harom-dunaujvarosi-iskolaban-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f78877a4-c5cc-404d-b405-726721273efb.jpg","index":0,"item":"a8f3111f-e6f4-418d-934f-7ffccb2e94c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_Bombariado-volt-harom-dunaujvarosi-iskolaban-is","timestamp":"2025. június. 06. 13:22","title":"Bombariadó volt három dunaújvárosi iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c9e93e-df92-4d51-818d-16599daff88d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A boszniai szerbek vezetője szerdán jelentette be, hogy Magyarországra utazik Orbánnal tárgyalni.","shortLead":"A boszniai szerbek vezetője szerdán jelentette be, hogy Magyarországra utazik Orbánnal tárgyalni.","id":"20250605_bosznia-dodik-budapest-latogatas-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92c9e93e-df92-4d51-818d-16599daff88d.jpg","index":0,"item":"ccd73e01-3bd1-45e8-bfdc-744de0b5a9d8","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_bosznia-dodik-budapest-latogatas-orban","timestamp":"2025. június. 05. 14:05","title":"A Boszniában körözött Dodik megérkezett Budapestre, és már készült is róla pár közös fotó Orbán Viktorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2497302a-e1a6-405b-86db-d1d91a8d64fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A védett állat két évvel ezelőtti megölése ügyében kedden tartották az első bírósági tárgyalást, de a vádlottak már többedik verzióját adják elő a történteknek.","shortLead":"A védett állat két évvel ezelőtti megölése ügyében kedden tartották az első bírósági tárgyalást, de a vádlottak már...","id":"20250605_Nem-is-lelottek-elutottek-allitja-a-nyomkovetos-farkas-megolesevel-vadolt-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2497302a-e1a6-405b-86db-d1d91a8d64fc.jpg","index":0,"item":"349ddab0-8ca3-4bf2-8b35-f0873cd6b819","keywords":null,"link":"/elet/20250605_Nem-is-lelottek-elutottek-allitja-a-nyomkovetos-farkas-megolesevel-vadolt-ferfi","timestamp":"2025. június. 05. 12:36","title":"Nem is lelőtték, elütötték – állítja a nyomkövetős farkas megölésével vádolt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e08162-1458-417c-9ec0-c4d9fc9c3246","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök szerint azért lett dühös Musk, mert nem támogatják az elektromos autók vásárlását.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint azért lett dühös Musk, mert nem támogatják az elektromos autók vásárlását.","id":"20250605_donald-trump-csalodott-elon-muskban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1e08162-1458-417c-9ec0-c4d9fc9c3246.jpg","index":0,"item":"d44fc6bc-282a-469a-b935-39c48479ec59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_donald-trump-csalodott-elon-muskban","timestamp":"2025. június. 05. 19:53","title":"Trump: Nagyot csalódtam Elonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"591adba3-960c-4963-9fb8-d49dc72f2511","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Fehér Ház korábban Jared Isaacmant szerette volna a NASA igazgatói székében látni, Donald Trump azonban bejelentette, nem támogatják tovább a megválasztását. A döntés hátterében Elon Musk állhat.","shortLead":"A Fehér Ház korábban Jared Isaacmant szerette volna a NASA igazgatói székében látni, Donald Trump azonban bejelentette...","id":"20250604_nasa-igazgato-jared-isaacman-tamogatas-feher-haz-donald-trump-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/591adba3-960c-4963-9fb8-d49dc72f2511.jpg","index":0,"item":"1081da33-afc3-4747-8f47-9857f85a90a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_nasa-igazgato-jared-isaacman-tamogatas-feher-haz-donald-trump-elon-musk","timestamp":"2025. június. 04. 16:33","title":"Nem támogatja tovább Donald Trump az új NASA-igazgató kinevezését, akit mindenki Elon Musk emberének tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b88475b-704c-4225-b3e6-842398d3b2f3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hvg.hu-n már látható is az egyik legígéretesebb új előadó, cibi (így kisbetűvel) futurisztikus klipje, amiben egy létező robotkutya is fontos szerepet kap.","shortLead":"A hvg.hu-n már látható is az egyik legígéretesebb új előadó, cibi (így kisbetűvel) futurisztikus klipje, amiben...","id":"20250605_Mi-lenne-ha-az-eletunknek-egy-masodik-verzioja-is-letezne-Uj-klippel-jelentkezett-cibi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b88475b-704c-4225-b3e6-842398d3b2f3.jpg","index":0,"item":"642beef8-c945-4fce-9d52-528327f55dde","keywords":null,"link":"/kultura/20250605_Mi-lenne-ha-az-eletunknek-egy-masodik-verzioja-is-letezne-Uj-klippel-jelentkezett-cibi","timestamp":"2025. június. 06. 11:00","title":"Mi lenne, ha az életünknek egy második verziója is létezne? – Új klippel jelentkezett cibi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae995e-71e4-45b5-8b18-c300c05f3fa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar vasúttársaság vezérigazgatója szerint mindez 10 millió forintba került. ","shortLead":"A magyar vasúttársaság vezérigazgatója szerint mindez 10 millió forintba került. ","id":"20250604_mav-keses-visszaterites-vezerigazgato-hegyi-zsolt-vonat-busz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3ae995e-71e4-45b5-8b18-c300c05f3fa1.jpg","index":0,"item":"8eb00745-fd83-45c2-b786-f1acc99f6205","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_mav-keses-visszaterites-vezerigazgato-hegyi-zsolt-vonat-busz","timestamp":"2025. június. 04. 17:17","title":"Három nap alatt közel tízezer vonatjegy felét fizette vissza a MÁV a késések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az éjszaka megjelent kormányrendelet alapján a lakástámogatásokhoz is begyűrűzhet a készpénzhasználat. Júliustól ugyanis az önerőt akár teljes egészében készpénzben is meg lehet fizetni. Jelenleg a készpénzben teljesített vételárrészlet nem haladhatja meg a vételár – csere esetén a vételár-különbözet – 10 százalékát.","shortLead":"Az éjszaka megjelent kormányrendelet alapján a lakástámogatásokhoz is begyűrűzhet a készpénzhasználat. Júliustól...","id":"20250606_csok-plusz-falusi-csok-torlesztese-juliustol-keszpenzben-is-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd.jpg","index":0,"item":"d72308cc-4bd0-4eaf-8b95-ce7b3d33d06a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250606_csok-plusz-falusi-csok-torlesztese-juliustol-keszpenzben-is-bankmonitor","timestamp":"2025. június. 06. 13:55","title":"Jön a készpénz a falusi csok-nál és a csok plusznál is: zsebből is rendezhető lesz a kapcsolódó vételárrész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]