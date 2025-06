Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester a Kormányinfón elhangzottakra reagálva jelezte, hogy a főváros az Állami Számvevőszék szerint is 2021 óta nettó befizető.","shortLead":"A főpolgármester a Kormányinfón elhangzottakra reagálva jelezte, hogy a főváros az Állami Számvevőszék szerint is 2021...","id":"20250604_karacsony-gergely-budapest-netto-befizeto-kormanyinfo-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc.jpg","index":0,"item":"1cf48c12-0852-4587-ade2-00996b05fcba","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_karacsony-gergely-budapest-netto-befizeto-kormanyinfo-reakcio","timestamp":"2025. június. 04. 20:39","title":"Karácsony: Tőlem megnézhetnek mindent számlát, csak fejezzék be Budapest kivéreztetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9831b44b-434c-47b6-b793-340a60f47286","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök rendelete hét másik országból részlegesen korlátozza a beutazást.","shortLead":"Az elnök rendelete hét másik országból részlegesen korlátozza a beutazást.","id":"20250605_donald-trump-amerikai-elnok-rendelet-beutazasi-tilalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9831b44b-434c-47b6-b793-340a60f47286.jpg","index":0,"item":"66c01229-15e1-4b3a-b414-05cba1407358","keywords":null,"link":"/vilag/20250605_donald-trump-amerikai-elnok-rendelet-beutazasi-tilalom","timestamp":"2025. június. 05. 06:59","title":"Megtiltotta tizenkét ország polgárainak Trump, hogy beutazzanak az Egyesült Államokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129370dc-14b6-4971-bece-d72bd484e560","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban ismét aktivizálta magát Európa legnagyobb tűzhányója, az Etna. A legutóbbi kitörése szerencsére nem veszélyeztetett senkit, de annál látványosabb volt – a Földről és az űrből nézve is.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban ismét aktivizálta magát Európa legnagyobb tűzhányója, az Etna. A legutóbbi kitörése szerencsére...","id":"20250605_etna-vulkankitores-muholdkep-esa-copernicus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/129370dc-14b6-4971-bece-d72bd484e560.jpg","index":0,"item":"c1c5eb84-c232-4a57-b705-5eb665a4763a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_etna-vulkankitores-muholdkep-esa-copernicus","timestamp":"2025. június. 05. 16:03","title":"Az űrből nézve is káprázatos volt az Etna kitörése – az ESA műholdja kapta lencsevégre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0c62a3-bb4a-4082-b0f6-499947107deb","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"360","description":"Kipécéz ki, besároz, megfélemlít, móresre tanít a Fidesz, ám propagandája közönsége szűkül. Lemerült a magyar növekedés akkuja, se beruházás, se uniós támogatás. A főváros az a fű, amelyen a Fidesz és a Tisza párt a jövő évi választásokra trenírozó erőpróbáját előadja. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Kipécéz ki, besároz, megfélemlít, móresre tanít a Fidesz, ám propagandája közönsége szűkül. Lemerült a magyar növekedés...","id":"20250605_Kocsis-Gyorgyi-Szolasok-es-szabadsagok-hvg-fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe0c62a3-bb4a-4082-b0f6-499947107deb.jpg","index":0,"item":"05413ae7-7507-418c-9cc3-6ab385268bd1","keywords":null,"link":"/360/20250605_Kocsis-Gyorgyi-Szolasok-es-szabadsagok-hvg-fulszoveg","timestamp":"2025. június. 05. 08:00","title":"Kocsis Györgyi: Az egyre keményebb kéz politikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bea19c1-4bc2-49b9-b7bc-ffb322f86388","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Módosították a települések önazonosságáról szóló tervezetet, a helyi képviselők bármikor kimondhatják, hogy élnek a betelepülést akadályozó jogszabállyal.","shortLead":"Módosították a települések önazonosságáról szóló tervezetet, a helyi képviselők bármikor kimondhatják, hogy élnek...","id":"20250605_letszamkorlat-telepulesek-betelepules-telepulesek-onazonossaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bea19c1-4bc2-49b9-b7bc-ffb322f86388.jpg","index":0,"item":"63397f56-234a-4993-bfb9-4fb03a47acb6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250605_letszamkorlat-telepulesek-betelepules-telepulesek-onazonossaga","timestamp":"2025. június. 05. 15:00","title":"Létszámhatár nélkül bármikor bejelenthetik a települések, hogy nem fogadnak több beköltözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4f82d14-1218-4de0-bb52-c704febdc038","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jelenleg ez a világ legnagyobb teljesítménysűrűségű elektromosjármű-akkumulátora.","shortLead":"Jelenleg ez a világ legnagyobb teljesítménysűrűségű elektromosjármű-akkumulátora.","id":"20250604_18-masodperces-toltes-Itt-az-uj-szuperakkumulator-ami-atirhatja-a-szabalyokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4f82d14-1218-4de0-bb52-c704febdc038.jpg","index":0,"item":"2e368657-e775-4521-9c95-96954fbf471b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_18-masodperces-toltes-Itt-az-uj-szuperakkumulator-ami-atirhatja-a-szabalyokat","timestamp":"2025. június. 04. 15:48","title":"18 másodperc alatt feltölthető autóakku? Itt egy új rendszer, ami átírhatja a szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fb287b-7d95-4027-9e66-4372d613e960","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter gazdasági együttműködésről tárgyalt a közép-amerikai országban.","shortLead":"A külügyminiszter gazdasági együttműködésről tárgyalt a közép-amerikai országban.","id":"20250605_szijjarto-salvador","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0fb287b-7d95-4027-9e66-4372d613e960.jpg","index":0,"item":"8751d11a-f402-4e46-b3a1-521140b5699e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_szijjarto-salvador","timestamp":"2025. június. 05. 21:19","title":"Szijjártó szerint Magyarország és El Salvador együtt vívja a józan ész forradalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0921fe5-ddfa-4ad3-b76c-b5d7f877ccd2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A festő szokás szerint magyarázatot is írt az alkotásához, ezúttal egy rövid párbeszéd formájában. ","shortLead":"A festő szokás szerint magyarázatot is írt az alkotásához, ezúttal egy rövid párbeszéd formájában. ","id":"20250605_Hitlerrel-es-Bambi-talalkozasa-jutott-eszebe-DrMariasnak-az-ellehetetlenitesi-torvenyrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0921fe5-ddfa-4ad3-b76c-b5d7f877ccd2.jpg","index":0,"item":"2788e2b5-cda2-472a-9706-29bff46e6835","keywords":null,"link":"/kultura/20250605_Hitlerrel-es-Bambi-talalkozasa-jutott-eszebe-DrMariasnak-az-ellehetetlenitesi-torvenyrol","timestamp":"2025. június. 05. 13:23","title":"Hitler és Bambi beszélgetése jutott eszébe drMáriásnak az ellehetetlenítési törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]