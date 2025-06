Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1a33d074-04bd-4c26-aa38-5ce64c5d6fec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben ketten kaptak letöltendő börtönbüntetést, a bíróság két további vádlottat felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt, míg két másikat próbaidőre bocsátottak.","shortLead":"Az ügyben ketten kaptak letöltendő börtönbüntetést, a bíróság két további vádlottat felfüggesztett szabadságvesztésre...","id":"20250606_posta-imre-itelet-elso-fok-szabadsagvesztes-alkotmanyos-rend-elleni-szervezkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a33d074-04bd-4c26-aa38-5ce64c5d6fec.jpg","index":0,"item":"a080706b-6659-411a-b169-fa3383246999","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_posta-imre-itelet-elso-fok-szabadsagvesztes-alkotmanyos-rend-elleni-szervezkedes","timestamp":"2025. június. 06. 07:24","title":"Első fokon 5 év fegyházat kapott a politikusokat és más közéleti szereplőket halálra ítélő Posta Imre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccf05598-9a6c-48a3-898a-6e72a04f09ba","c_author":"Laborczi Dóra","category":"360","description":"A Sátán szolgálatával vádolni valakit, akivel közéleti vitánk van, súlyos tünet: a politikai fundamentalizmusba oltott szektás vallásosság nyilvánul meg így. ","shortLead":"A Sátán szolgálatával vádolni valakit, akivel közéleti vitánk van, súlyos tünet: a politikai fundamentalizmusba oltott...","id":"20250606_Laborczi-Dora-a-satanozastol-a-politikai-fundamentalizmusig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccf05598-9a6c-48a3-898a-6e72a04f09ba.jpg","index":0,"item":"502590ae-6c17-4e67-b2bc-76ad06aeb7ce","keywords":null,"link":"/360/20250606_Laborczi-Dora-a-satanozastol-a-politikai-fundamentalizmusig","timestamp":"2025. június. 06. 17:55","title":"Laborczi Dóra: a sátánozástól a politikai fundamentalizmusig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42caee35-f02f-493f-b4bc-74aacb15286a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A bányába 4 millió köbméter víz ömlött be a becslések szerint, most műszerekkel figyelik, mi zajlik a mélyben.","shortLead":"A bányába 4 millió köbméter víz ömlött be a becslések szerint, most műszerekkel figyelik, mi zajlik a mélyben.","id":"20250604_szeizmograf-dron-parajdi-sobanya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42caee35-f02f-493f-b4bc-74aacb15286a.jpg","index":0,"item":"9d68a432-ba2a-4227-b670-0529c8a20c0e","keywords":null,"link":"/zhvg/20250604_szeizmograf-dron-parajdi-sobanya","timestamp":"2025. június. 04. 21:32","title":"Szeizmográfokkal és drónokkal figyelik az elöntött parajdi sóbányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0bd1c9-19e2-4430-ab92-56c47b510bc0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A honvédelmi miniszter szerint a volt vezérkari főnök meghamisította a NATO ülésein elhangzottakat.","shortLead":"A honvédelmi miniszter szerint a volt vezérkari főnök meghamisította a NATO ülésein elhangzottakat.","id":"20250605_szalay-bobrovniczky-nato-ruszin-szendi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd0bd1c9-19e2-4430-ab92-56c47b510bc0.jpg","index":0,"item":"727936f3-e939-4673-b370-d54ab434e4d4","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_szalay-bobrovniczky-nato-ruszin-szendi","timestamp":"2025. június. 05. 20:52","title":"Szalay-Bobrovniczky tájékoztatta a NATO helyettes főtitkárát a Ruszin-Szendi ellen zajló vizsgálatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e395feb9-bfc1-4a15-8127-fdf92334983e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az újbóli kivizsgálás eredményeképpen történt meg végül a feljelentés.","shortLead":"Az újbóli kivizsgálás eredményeképpen történt meg végül a feljelentés.","id":"20250604_Elsore-atment-a-kifogastalan-eletvitel-ellenorzesen-a-letartoztatott-javitointezeti-igazgato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e395feb9-bfc1-4a15-8127-fdf92334983e.jpg","index":0,"item":"38f79340-b6bd-4829-bc84-5ef93e2a22e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Elsore-atment-a-kifogastalan-eletvitel-ellenorzesen-a-letartoztatott-javitointezeti-igazgato","timestamp":"2025. június. 04. 20:59","title":"Elsőre átment a kifogástalan életvitel ellenőrzésen a letartóztatott javítóintézeti igazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb4cbc89-dd8c-4dad-b26a-79db9d6e8c8f","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Ha valaki életmódváltás helyett májregeneráló szerekkel próbálja az alkoholtól megviselt egészségét helyrehozni, az kétszeresen is veszít: kidob egy csomó pénzt az ablakon, és az állapota sem javul. Érdemes egy görbe este után fájdalomcsillapítót bevenni? Mire találták ki valójában a májvédő szereket? Mi az a diszulfirám-szerű hatás, amitől megtapasztalhatjuk a poklot?","shortLead":"Ha valaki életmódváltás helyett májregeneráló szerekkel próbálja az alkoholtól megviselt egészségét helyrehozni...","id":"20250604_alkohol-majvedo-szerek-masnapossag-mariatovis-legalon-kapszula-fajdalomcsillapito","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb4cbc89-dd8c-4dad-b26a-79db9d6e8c8f.jpg","index":0,"item":"4998072d-7147-4d7e-b22c-abe0cbef54b8","keywords":null,"link":"/360/20250604_alkohol-majvedo-szerek-masnapossag-mariatovis-legalon-kapszula-fajdalomcsillapito","timestamp":"2025. június. 04. 20:00","title":"Van egy rossz hírünk: a májvédő és másnaposságűző csodaszerek semmit nem érnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863f8280-3237-4944-8827-9e8df0decc02","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Új vezetők kerültek a Pallas-alapítvány svájci ingatlanos érdekeltségének élére, és várhatóan az igazgatóságba is bekerül két új igazgató.","shortLead":"Új vezetők kerültek a Pallas-alapítvány svájci ingatlanos érdekeltségének élére, és várhatóan az igazgatóságba is...","id":"20250605_A-Matolcsy-alapitvany-svajci-luxusingatlanos-cegenel-is-valtozasok-tortennek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/863f8280-3237-4944-8827-9e8df0decc02.jpg","index":0,"item":"f01c6b3e-37b9-4a42-b294-c07654b08178","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250605_A-Matolcsy-alapitvany-svajci-luxusingatlanos-cegenel-is-valtozasok-tortennek","timestamp":"2025. június. 05. 12:11","title":"A Matolcsy-alapítvány svájci luxusingatlanos cégénél is változások történnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1a0a6-e84f-48b4-9571-0a43bf65c2d1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tüntetők a Mediaworks szerkesztősége előtt tiltakoztak a Metropol felhívása ellen, hogy fotózzanak az utcán rövid szoknyás nőket.","shortLead":"A tüntetők a Mediaworks szerkesztősége előtt tiltakoztak a Metropol felhívása ellen, hogy fotózzanak az utcán rövid...","id":"20250604_metropol-rovidszoknyaa-fotopalyazat-tuntetes-mediaworks","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43c1a0a6-e84f-48b4-9571-0a43bf65c2d1.jpg","index":0,"item":"b1ab431c-6090-4690-9dcf-5de16c22db5d","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_metropol-rovidszoknyaa-fotopalyazat-tuntetes-mediaworks","timestamp":"2025. június. 04. 20:33","title":"„A zaklatás nem újságírás!” – A Metropol „rövidszoknyás fotópályázata” ellen tüntettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]