[{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az érintettek között egy szlovén és egy német bíró is van.","shortLead":"Az érintettek között egy szlovén és egy német bíró is van.","id":"20250606_usa-icc-szankciok-birok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"7ece9980-d157-41ed-8a0e-7ede5e3bcc2f","keywords":null,"link":"/vilag/20250606_usa-icc-szankciok-birok","timestamp":"2025. június. 06. 05:16","title":"Az amerikai kormány szankciókkal sújtotta a Nemzetközi Törvényszék négy bíráját az Egyesült Államok és Izrael ellen tett büntetőjogi lépések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550e99d0-1d2c-4ddf-ac87-3bc8863eb1de","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A vizsgálatot a fővárosi kormányhivatal kezdeményezte.","shortLead":"A vizsgálatot a fővárosi kormányhivatal kezdeményezte.","id":"20250605_Kormanyhivatali-dolgozok-ellen-nyomoz-az-ugyeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550e99d0-1d2c-4ddf-ac87-3bc8863eb1de.jpg","index":0,"item":"3e609975-f160-4226-8224-2c123ca9848a","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Kormanyhivatali-dolgozok-ellen-nyomoz-az-ugyeszseg","timestamp":"2025. június. 05. 18:53","title":"Kormányhivatali dolgozók ellen nyomoz az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df81b1a-fb5f-4199-8178-ca479cca78aa","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy létező reptér bővítése sokkal olcsóbb és gyorsabb megoldás lenne az új teherreptér kialakítására, mint egy zöldmezős beruházás. 