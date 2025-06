Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"43e38b0c-f537-4a02-8886-90f5ecddb93f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagy beruházások készülnek a Hungaroringen, úgyhogy mínuszba ment le az éves eredmény.","shortLead":"Nagy beruházások készülnek a Hungaroringen, úgyhogy mínuszba ment le az éves eredmény.","id":"20250604_hungaroring-veszteseg-beszamolo-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43e38b0c-f537-4a02-8886-90f5ecddb93f.jpg","index":0,"item":"343e13aa-61e1-4c32-9c2c-988ccdba47b1","keywords":null,"link":"/kkv/20250604_hungaroring-veszteseg-beszamolo-felujitas","timestamp":"2025. június. 04. 12:12","title":"Ilyen csak a Covid alatt történt: veszteséges lett a Hungaroring","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző úgy gondolja, hogy az ellenzéki tábort akarta felhergelni a kormánypárt a törvényjavaslattal, de csak részsikert ért el. ","shortLead":"A politikai elemző úgy gondolja, hogy az ellenzéki tábort akarta felhergelni a kormánypárt a törvényjavaslattal, de...","id":"20250604_Torok-Gabor-fidesz-atlathatosagi-torveny-fidesz-politikai-elemzo-kocsis-mate","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669.jpg","index":0,"item":"972d0e7b-1a68-4a07-ac41-64cafac57ae4","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Torok-Gabor-fidesz-atlathatosagi-torveny-fidesz-politikai-elemzo-kocsis-mate","timestamp":"2025. június. 04. 15:39","title":"Török Gábor szerint a Fidesz emelni fogja a tétet azután, hogy elhalasztotta a szavazást az átláthatóságinak nevezett törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c65f2ce-d8fc-48b1-a2b2-19240324bb9f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pete Hegseth szerint a hónap végéig döntés születik a kötelezettségvállalási szint növeléséről. Korábban a magyar miniszterelnök egyértelműen megfogalmazta, ez milyen nehézségeket okozna a magyar gazdaságnak.","shortLead":"Pete Hegseth szerint a hónap végéig döntés születik a kötelezettségvállalási szint növeléséről. Korábban a magyar...","id":"20250605_gdp-vedelmi-kiadas-nato-egyesult-allamok-pete-hegseth","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c65f2ce-d8fc-48b1-a2b2-19240324bb9f.jpg","index":0,"item":"a1e9e540-c7d6-48bb-a8cb-16e1c6bda2e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_gdp-vedelmi-kiadas-nato-egyesult-allamok-pete-hegseth","timestamp":"2025. június. 05. 11:30","title":"Trump védelmi minisztere olyan NATO-kiadás-növekedést helyezett kilátásba, amely Orbán szerint tüdőlövéssel ér fel a magyar gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829a16d9-5f65-4e98-a5cd-95c9a0dbacd7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt az évjáratok is mások, mint a hagyományos kocsiknál. ","shortLead":"Itt az évjáratok is mások, mint a hagyományos kocsiknál. ","id":"20250605_hasznalt_villanyauto-kereses-itthon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/829a16d9-5f65-4e98-a5cd-95c9a0dbacd7.jpg","index":0,"item":"1cfab463-9c22-4a83-a8c6-ae1317890b0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_hasznalt_villanyauto-kereses-itthon","timestamp":"2025. június. 05. 08:42","title":"Elektromos autót keresnek egyre többen, és az árak egyelőre inkább esnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a33d074-04bd-4c26-aa38-5ce64c5d6fec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben ketten kaptak letöltendő börtönbüntetést, a bíróság két további vádlottat felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt, míg két másikat próbaidőre bocsátottak.","shortLead":"Az ügyben ketten kaptak letöltendő börtönbüntetést, a bíróság két további vádlottat felfüggesztett szabadságvesztésre...","id":"20250606_posta-imre-itelet-elso-fok-szabadsagvesztes-alkotmanyos-rend-elleni-szervezkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a33d074-04bd-4c26-aa38-5ce64c5d6fec.jpg","index":0,"item":"a080706b-6659-411a-b169-fa3383246999","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_posta-imre-itelet-elso-fok-szabadsagvesztes-alkotmanyos-rend-elleni-szervezkedes","timestamp":"2025. június. 06. 07:24","title":"Első fokon 5 év fegyházat kapott a politikusokat és más közéleti szereplőket halálra ítélő Posta Imre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11f4fff-ae67-4cf7-8a6a-d2b27f4a40d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a Fidesz frakcióvezetőjének férje és üzleti köre húz hasznot a főváros kárára.","shortLead":"A főpolgármester szerint a Fidesz frakcióvezetőjének férje és üzleti köre húz hasznot a főváros kárára.","id":"20250604_Karacsony-Gergely-rendkivuli-sajtotajekoztato-tart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c11f4fff-ae67-4cf7-8a6a-d2b27f4a40d1.jpg","index":0,"item":"34fdfa3b-6e15-4f89-ab41-8f7a3e866333","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Karacsony-Gergely-rendkivuli-sajtotajekoztato-tart","timestamp":"2025. június. 04. 10:04","title":"Karácsony: Garancsi István és Habony Árpád köre sertepertél a budapestiek pénze körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bea19c1-4bc2-49b9-b7bc-ffb322f86388","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Módosították a települések önazonosságáról szóló tervezetet, a helyi képviselők bármikor kimondhatják, hogy élnek a betelepülést akadályozó jogszabállyal.","shortLead":"Módosították a települések önazonosságáról szóló tervezetet, a helyi képviselők bármikor kimondhatják, hogy élnek...","id":"20250605_letszamkorlat-telepulesek-betelepules-telepulesek-onazonossaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bea19c1-4bc2-49b9-b7bc-ffb322f86388.jpg","index":0,"item":"63397f56-234a-4993-bfb9-4fb03a47acb6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250605_letszamkorlat-telepulesek-betelepules-telepulesek-onazonossaga","timestamp":"2025. június. 05. 15:00","title":"Létszámhatár nélkül bármikor bejelenthetik a települések, hogy nem fogadnak több beköltözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem hogy segített volna az eszméletlen emberen a rabló, még ki is fosztotta és otthagyta.","shortLead":"Nem hogy segített volna az eszméletlen emberen a rabló, még ki is fosztotta és otthagyta.","id":"20250605_rablo-kifosztas-haldoklo-miskolc-borton-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e.jpg","index":0,"item":"c22d3a63-2c88-4913-9cde-66993a385525","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_rablo-kifosztas-haldoklo-miskolc-borton-itelet","timestamp":"2025. június. 05. 20:41","title":"Négy és fél évet kapott, mert kifosztott egy haldoklót Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]