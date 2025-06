Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"221dea4c-057c-41a6-a651-47732ac06f9e","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Fideszes körökben sem lehet valami vonzó a propaganda: a kormánybarát nagy hírportálok nézettsége a közpénzből fizetett Facebook-hirdetések és a mind gyakoribb vezetőcserék, tulajdonosváltások ellenére is esik. Ez is szerepet játszhatott abban, hogy a Fidesz átstrukturálja sajtóját, és az online térben erősítene harcosaival.","shortLead":"Fideszes körökben sem lehet valami vonzó a propaganda: a kormánybarát nagy hírportálok nézettsége a közpénzből fizetett...","id":"20250606_hvg-lekattannak-fideszes-media-atszervezes-fogyatkozo-olvasok-kattintas-szamok-facebook-hirdetesek-origo-mandiner-index-olvasottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/221dea4c-057c-41a6-a651-47732ac06f9e.jpg","index":0,"item":"39ed1508-9982-49c9-b11a-1eb2de0ddcdc","keywords":null,"link":"/360/20250606_hvg-lekattannak-fideszes-media-atszervezes-fogyatkozo-olvasok-kattintas-szamok-facebook-hirdetesek-origo-mandiner-index-olvasottsag","timestamp":"2025. június. 06. 06:30","title":"Zuhan a Fidesz-média – visszaütött Orbán mondása, hogy „a szív végül legyőzi a pénzt”?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550e99d0-1d2c-4ddf-ac87-3bc8863eb1de","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A vizsgálatot a fővárosi kormányhivatal kezdeményezte.","shortLead":"A vizsgálatot a fővárosi kormányhivatal kezdeményezte.","id":"20250605_Kormanyhivatali-dolgozok-ellen-nyomoz-az-ugyeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550e99d0-1d2c-4ddf-ac87-3bc8863eb1de.jpg","index":0,"item":"3e609975-f160-4226-8224-2c123ca9848a","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Kormanyhivatali-dolgozok-ellen-nyomoz-az-ugyeszseg","timestamp":"2025. június. 05. 18:53","title":"Kormányhivatali dolgozók ellen nyomoz az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e670c76-7daa-4ec0-96d6-5d984cfa9a3a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormányzati elvonások miatt hirdetett a főváros rövid tiltakozó akciót péntekre: leálltak a BKK-járatok, szüneteltek egyes szolgáltatások. Tudósítóink ott voltak a legforgalmasabb csomópontokban.","shortLead":"A kormányzati elvonások miatt hirdetett a főváros rövid tiltakozó akciót péntekre: leálltak a BKK-járatok, szüneteltek...","id":"20250606_BKK-leallas-Budapest-Karacsony-metro-villamos-Deak-ter-Szell-Kalman-ter-Nyugati-palyaudvar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e670c76-7daa-4ec0-96d6-5d984cfa9a3a.jpg","index":0,"item":"ac2b61a8-da65-422d-9823-456a91f411d6","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_BKK-leallas-Budapest-Karacsony-metro-villamos-Deak-ter-Szell-Kalman-ter-Nyugati-palyaudvar-ebx","timestamp":"2025. június. 06. 11:54","title":"„Ennyit ki kell bírni” – megállította a kormány Budapestet, így zajlott a nagy BKK-stop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccf05598-9a6c-48a3-898a-6e72a04f09ba","c_author":"Laborczi Dóra","category":"360","description":"A Sátán szolgálatával vádolni valakit, akivel közéleti vitánk van, súlyos tünet: a politikai fundamentalizmusba oltott szektás vallásosság nyilvánul meg így. ","shortLead":"A Sátán szolgálatával vádolni valakit, akivel közéleti vitánk van, súlyos tünet: a politikai fundamentalizmusba oltott...","id":"20250606_Laborczi-Dora-a-satanozastol-a-politikai-fundamentalizmusig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccf05598-9a6c-48a3-898a-6e72a04f09ba.jpg","index":0,"item":"502590ae-6c17-4e67-b2bc-76ad06aeb7ce","keywords":null,"link":"/360/20250606_Laborczi-Dora-a-satanozastol-a-politikai-fundamentalizmusig","timestamp":"2025. június. 06. 17:55","title":"Laborczi Dóra: A sátánozástól a politikai fundamentalizmusig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c781cb-3795-4c65-ab9d-7b0738d96beb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint azért vannak fennakadások, mert Lázár János leállította a vasúti fejlesztéseket.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint azért vannak fennakadások, mert Lázár János leállította a vasúti fejlesztéseket.","id":"20250606_magyar-peter-lazar-janos-mav-ukran-kemek-lemondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96c781cb-3795-4c65-ab9d-7b0738d96beb.jpg","index":0,"item":"6b151e86-5be0-4b1e-893e-dbce6a2beb31","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_magyar-peter-lazar-janos-mav-ukran-kemek-lemondas","timestamp":"2025. június. 06. 18:38","title":"Magyar Péter kommentálta a MÁV összeomlását: Lemondani meg én fogok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8842fc-3df5-4bfb-9754-4623e8f4c054","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre jobban terjednek a fogyást segítő gyógyszerek, és derülnek ki a potenciális mellékhatások: a legújabb, hogy ilyet szedve nem árt óvszert is használni, ha valaki a fogamzás ellen szeretne védekezni.","shortLead":"Egyre jobban terjednek a fogyást segítő gyógyszerek, és derülnek ki a potenciális mellékhatások: a legújabb, hogy ilyet...","id":"20250605_fogamzasgatlo-hatekonysag-terhessek-sulycsokkento-gyogyszerek-ozempic-wegovy-mounjaro-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc8842fc-3df5-4bfb-9754-4623e8f4c054.jpg","index":0,"item":"ebb5f3b5-e1b8-47a7-8532-645f8633ca6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_fogamzasgatlo-hatekonysag-terhessek-sulycsokkento-gyogyszerek-ozempic-wegovy-mounjaro-figyelmeztetes","timestamp":"2025. június. 05. 19:03","title":"Fogamzásgátlót szed? Ha ilyen gyógyszert is szed mellé, teherbe eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem hogy segített volna az eszméletlen emberen a rabló, még ki is fosztotta és otthagyta.","shortLead":"Nem hogy segített volna az eszméletlen emberen a rabló, még ki is fosztotta és otthagyta.","id":"20250605_rablo-kifosztas-haldoklo-miskolc-borton-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e.jpg","index":0,"item":"c22d3a63-2c88-4913-9cde-66993a385525","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_rablo-kifosztas-haldoklo-miskolc-borton-itelet","timestamp":"2025. június. 05. 20:41","title":"Négy és fél évet kapott, mert kifosztott egy haldoklót Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367c5378-ad57-4605-8566-be4b9a7b80f3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Százmillió dolláros kártérítést követel az amerikai igazságügyi minisztériumtól egy most ismertetett bírósági beadványban öt jobboldali aktivista, akik tagjai voltak az amerikai kongresszusnak otthont adó washingtoni Capitolium elleni 2021-es támadásban részt vevő egyik csoportnak, és akiket két évvel ezelőtt elítéltek, majd Donald Trump elnök kegyelemben részesítette őket.","shortLead":"Százmillió dolláros kártérítést követel az amerikai igazságügyi minisztériumtól egy most ismertetett bírósági...","id":"20250607_22-ev-bortonre-iteltek-a-Capitolium-tamadojat-Trump-kegyelmet-adott-neki-most-szazmillio-dollart-kovetel-az-allamtol-a-tarsaival","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/367c5378-ad57-4605-8566-be4b9a7b80f3.jpg","index":0,"item":"43d4130c-2f99-4d3c-95af-3464cedb7926","keywords":null,"link":"/elet/20250607_22-ev-bortonre-iteltek-a-Capitolium-tamadojat-Trump-kegyelmet-adott-neki-most-szazmillio-dollart-kovetel-az-allamtol-a-tarsaival","timestamp":"2025. június. 07. 09:12","title":"22 év börtönre ítélték a Capitolium támadóját, Trump kegyelmet adott neki, most százmillió dollárt követel az államtól a társaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]