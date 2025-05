Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"64cbae7b-28d3-4c3f-9256-4600933e0167","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bartosz Grzelak szombaton távozott, miután a csapata hazai pályán kikapott a Győrtől. ","shortLead":"Bartosz Grzelak szombaton távozott, miután a csapata hazai pályán kikapott a Győrtől. ","id":"20250505_ujpest-fc-vezetoedzo-damir-krznar-bartosz-grzelak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64cbae7b-28d3-4c3f-9256-4600933e0167.jpg","index":0,"item":"cee8f78c-d41e-42a8-9c7b-6f93f1ffccdf","keywords":null,"link":"/sport/20250505_ujpest-fc-vezetoedzo-damir-krznar-bartosz-grzelak","timestamp":"2025. május. 05. 10:12","title":"Megvan az Újpest új edzője, Horvátországból érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13c193e-6e39-474d-b7b6-e7670ef1bb78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eredetileg csak magát akarta immunizálni, lehet, hogy mindenki mást is sikerül.","shortLead":"Eredetileg csak magát akarta immunizálni, lehet, hogy mindenki mást is sikerül.","id":"20250503_Kigyomaras-ellenszer-Tim-Friede-200-kigyomaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f13c193e-6e39-474d-b7b6-e7670ef1bb78.jpg","index":0,"item":"d482f3aa-6f81-41b3-812d-7a0e114460a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_Kigyomaras-ellenszer-Tim-Friede-200-kigyomaras","timestamp":"2025. május. 03. 15:34","title":"Több mint kétszáz kigyómarást élt túl a férfi, akinek a vére most forradalmasíthatja a kigyóméreg elleni küzdelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420d0163-00ab-497b-a7b3-e4896101f458","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Túlnyomórészt román autószállítókról van szó. ","shortLead":"Túlnyomórészt román autószállítókról van szó. ","id":"20250505_Egy-het-alatt-tobb-mint-10-millios-birsagot-termelnek-a-horrorkaravanok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/420d0163-00ab-497b-a7b3-e4896101f458.jpg","index":0,"item":"4fee0ebb-9e58-4d1c-8e57-c2d05618b99e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_Egy-het-alatt-tobb-mint-10-millios-birsagot-termelnek-a-horrorkaravanok","timestamp":"2025. május. 05. 08:49","title":"Egy hét alatt 10 milliós bírságot termelnek a horrorkaravánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211b79df-dc99-465b-8fe9-575848ae5914","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"New York egyik meghatározó repterén évek óta krónikus a munkakörben a létszámhiány.","shortLead":"New York egyik meghatározó repterén évek óta krónikus a munkakörben a létszámhiány.","id":"20250503_New-York-Newark-repter-legiiranyitok-hiany-United-jarattorles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/211b79df-dc99-465b-8fe9-575848ae5914.jpg","index":0,"item":"a06a4c52-2b86-4691-98ed-3db06fae4755","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_New-York-Newark-repter-legiiranyitok-hiany-United-jarattorles","timestamp":"2025. május. 03. 20:36","title":"Annyira kevés már a légiirányító, hogy napi több tucat járatot törölnek a Newark reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0b6031-4e5a-464e-b13b-b7beea3ef9c5","c_author":"Balla István ","category":"elet","description":"Hétfőn a magyar írásbelikkel megkezdődik az idei érettségi szezon. Több mint 150 éve „a legnagyobb magyar” már kifejtette véleményét a vizsgákról.","shortLead":"Hétfőn a magyar írásbelikkel megkezdődik az idei érettségi szezon. Több mint 150 éve „a legnagyobb magyar” már...","id":"20250504_Szechenyi-tetele-az-erettsegirol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f0b6031-4e5a-464e-b13b-b7beea3ef9c5.jpg","index":0,"item":"500efccd-2174-42be-8224-52d1018ff954","keywords":null,"link":"/elet/20250504_Szechenyi-tetele-az-erettsegirol","timestamp":"2025. május. 04. 11:43","title":"\"A legigazságosabb vizsgák sem mérhetik valódilag valakinek igazi tudását\" - Széchenyi tétele az érettségiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d290e1-429d-49e8-81ab-daf86162dcd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindössze 75 esetben állapítottak meg kifogásolható életvitelt 2024-ben, pedig több mint 13 ezer vizsgálatot végeztek el.","shortLead":"Mindössze 75 esetben állapítottak meg kifogásolható életvitelt 2024-ben, pedig több mint 13 ezer vizsgálatot végeztek...","id":"20250505_A-dolgozok-harmada-tavozott-a-gyerekvedelembol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48d290e1-429d-49e8-81ab-daf86162dcd5.jpg","index":0,"item":"0b098b72-d230-4170-9c1e-06ec9e15f97d","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_A-dolgozok-harmada-tavozott-a-gyerekvedelembol","timestamp":"2025. május. 05. 07:34","title":"Tavaly a dolgozók harmada távozott a gyermekvédelemből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c720656d-5504-44f4-bd3c-69df83f5df88","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Özgür Özel nemrég azzal vádolta Erdogant, hogy erőszakot alkalmaznak az ellenzékiekkel szemben.","shortLead":"Özgür Özel nemrég azzal vádolta Erdogant, hogy erőszakot alkalmaznak az ellenzékiekkel szemben.","id":"20250504_gyilkossag-elitelt-tamadas-torok-ellenzek-vezeto-utes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c720656d-5504-44f4-bd3c-69df83f5df88.jpg","index":0,"item":"264ff1bd-5445-4adb-9244-821679fd8841","keywords":null,"link":"/elet/20250504_gyilkossag-elitelt-tamadas-torok-ellenzek-vezeto-utes","timestamp":"2025. május. 04. 15:01","title":"Egy gyilkosság miatt elítélt férfi megtámadta a török ellenzék vezetőjét és megütötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f34b32-94e3-4823-b309-882337f8d8bf","c_author":"Szentirmai Áron","category":"360","description":"A drogok elleni háború jegyében személyesen tartott terepszemlét Orbán Viktor kormányfő Tarnazsadányban nemrégiben. De miért éppen ebbe a Heves megyei faluba vezetett az útja? Elmentünk, hogy választ kapjunk erre, s kiderült: a miniszterelnök kábítószerügyi buzgalma itt legalább öt évet késett, azóta pedig nem a kormány, hanem tragikus módon egy haláleset javított a helyzeten. A rendőrség hetek óta hallgat, nem igazolja adatokkal a kábítószerügyi kormánybiztos állításait.","shortLead":"A drogok elleni háború jegyében személyesen tartott terepszemlét Orbán Viktor kormányfő Tarnazsadányban nemrégiben. De...","id":"20250504_Tarnazsadany-riport-droghelyzet-Orban-Viktor-terepszemle-drogtorveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17f34b32-94e3-4823-b309-882337f8d8bf.jpg","index":0,"item":"25255d91-611f-4595-8c58-1ae893579db7","keywords":null,"link":"/360/20250504_Tarnazsadany-riport-droghelyzet-Orban-Viktor-terepszemle-drogtorveny","timestamp":"2025. május. 04. 13:30","title":"„Nézzen körbe, lát itt drogosokat? Hány zombival találkozott amióta itt van?” – riport Tarnazsadányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]