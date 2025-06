Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4e60aaa6-0956-4403-8278-84a8b1204a9c","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Budapest Pride lesz, méghozzá június 28-án, ennyi biztos. De hogy pontosan hol, az néhány héttel a valaha várt legnagyobb felvonulás előtt még mindig kérdéses. A kormány a gyülekezési törvény módosításával ugyanis olyan helyzetbe kényszerítette a szervezőket, melyre szinte lehetetlen tökéletes megoldást találni.","shortLead":"Budapest Pride lesz, méghozzá június 28-án, ennyi biztos. De hogy pontosan hol, az néhány héttel a valaha várt...","id":"20250607_Budapest-Pride-helyszine-magyarazat-tiltas-Kincsem-Park-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e60aaa6-0956-4403-8278-84a8b1204a9c.jpg","index":0,"item":"d55ccc6d-109b-4149-a215-c3dba52d1ac1","keywords":null,"link":"/360/20250607_Budapest-Pride-helyszine-magyarazat-tiltas-Kincsem-Park-ebx","timestamp":"2025. június. 07. 07:00","title":"Nem érti, mi ez a zűrzavar a Budapest Pride engedélyezése körül? Elmagyarázzuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e74281-2005-4d63-80ac-36b37b52f9e2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel és drónokkal az éjjel csoportos csapásokat mért az orosz hadsereg ukrán hadiipari vállalatokra, drónösszeszerelő műhelyekre, fegyver- és haditechnika-karbantartási pontokra és lőszerraktárakra – közölte szombaton az orosz védelmi minisztérium.","shortLead":"Nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel és drónokkal az éjjel csoportos csapásokat mért az orosz hadsereg ukrán...","id":"20250607_A-nagy-ukran-drontamadas-utan-drongyarakat-tamadtak-az-oroszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22e74281-2005-4d63-80ac-36b37b52f9e2.jpg","index":0,"item":"87385345-edf9-4a87-a2c5-f1f6c8fcc4db","keywords":null,"link":"/vilag/20250607_A-nagy-ukran-drontamadas-utan-drongyarakat-tamadtak-az-oroszok","timestamp":"2025. június. 07. 17:21","title":"A nagy ukrán dróntámadás után dróngyárakat támadtak az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e19613-14ae-473a-bae6-bfcbead0dfd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: igazi kuruc.infós tempó és budapestiek a szakadéknál.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Indítsa el a háttérben...","id":"20250606_Mindenki-fogja-be-semmi-sem-jar-Elvitelre-podcast-budapest-listazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24e19613-14ae-473a-bae6-bfcbead0dfd6.jpg","index":0,"item":"4f5ecb62-b2e0-4fbf-8c05-1bc5149816d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_Mindenki-fogja-be-semmi-sem-jar-Elvitelre-podcast-budapest-listazas","timestamp":"2025. június. 08. 06:00","title":"Mindenki fogja be, semmi sem jár │Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec87f7d3-02c1-4891-aec4-4718fb7dddb2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az, hogy nyomtatókat működtetnek több évtizedes operációs rendszerek, nem is olyan meglepő, az viszont annál inkább, hogy liftek, vonatok vagy kórházak mögött is állhatnak elavult szoftveres megoldások.","shortLead":"Az, hogy nyomtatókat működtetnek több évtizedes operációs rendszerek, nem is olyan meglepő, az viszont annál inkább...","id":"20250608_regi-windows-xp-3-1-dos-operacios-rendszer-hasznalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec87f7d3-02c1-4891-aec4-4718fb7dddb2.jpg","index":0,"item":"1fa993de-046b-4ce7-9498-c947879014b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250608_regi-windows-xp-3-1-dos-operacios-rendszer-hasznalata","timestamp":"2025. június. 08. 16:03","title":"Vonatok, kórházak működése múlik még mindig Windows XP, sőt Windows 3.1 és DOS rendszereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd480b7-1118-4d92-80af-596b9bf05ee2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A román fővárosban annak ellenére is békésen zajlott a felvonulás, hogy konzervatív szervezetek fakeresztekkel és ikonokkal „normalitás menetet” szerveztek a helyszínre.","shortLead":"A román fővárosban annak ellenére is békésen zajlott a felvonulás, hogy konzervatív szervezetek fakeresztekkel és...","id":"20250607_Budapesten-a-Kincsem-parkba-szamuznek-Bukarestben-30-ezren-unnepeltek-a-Pride-ot-az-utcan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cd480b7-1118-4d92-80af-596b9bf05ee2.jpg","index":0,"item":"a258c461-aba1-448a-9306-bac103ba8af3","keywords":null,"link":"/elet/20250607_Budapesten-a-Kincsem-parkba-szamuznek-Bukarestben-30-ezren-unnepeltek-a-Pride-ot-az-utcan","timestamp":"2025. június. 07. 19:46","title":"Budapesten a Kincsem parkba száműznék, Bukarestben 30 ezren az utcán ünnepelték a Pride-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0a4f0d-8f09-4c33-9a2a-3b129fe8b264","c_author":"MTI","category":"elet","description":"XIV. Leó pápa ünnepi miséjében arra kérte a nemzetközi felelősöket, bátorsággal keressék a párbeszédet és a megbékélést a háborúk befejezése érdekében.","shortLead":"XIV. Leó pápa ünnepi miséjében arra kérte a nemzetközi felelősöket, bátorsággal keressék a párbeszédet és a megbékélést...","id":"20250608_A-papa-a-haboru-befejezeserol-es-a-csaladon-beluli-eroszakrol-is-beszelt-punkosdvasarnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd0a4f0d-8f09-4c33-9a2a-3b129fe8b264.jpg","index":0,"item":"72d72d67-6079-4f55-a6a6-005fe9cdf1af","keywords":null,"link":"/elet/20250608_A-papa-a-haboru-befejezeserol-es-a-csaladon-beluli-eroszakrol-is-beszelt-punkosdvasarnap","timestamp":"2025. június. 08. 15:54","title":"A pápa a háború befejezéséről és a családon belüli erőszakról is beszélt pünkösdvasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297e80f4-8ed9-4484-9f78-45c25c1f114e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Első hallásra képtelenségnek, már a nevében is ellentmondásosnak tűnhet az átlátszó fa, pedig a kutatók évek óta foglalkoznak a megvalósításával. Készítettek is már ilyet, ahhoz viszont nagy mennyiségben kellett nem lebomló vegyi anyagokat is használniuk. Amerikai szakemberek most találtak egy ígéretes megoldást.","shortLead":"Első hallásra képtelenségnek, már a nevében is ellentmondásosnak tűnhet az átlátszó fa, pedig a kutatók évek óta...","id":"20250608_hvg-felig-atlatszo-fa-ablakuveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/297e80f4-8ed9-4484-9f78-45c25c1f114e.jpg","index":0,"item":"dd05db2a-1285-445a-a37f-ca500af8105b","keywords":null,"link":"/360/20250608_hvg-felig-atlatszo-fa-ablakuveg","timestamp":"2025. június. 08. 15:45","title":"Fából is lehet az ablaküveg, és ez nem elírás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7948aadb-82c6-41fe-ac1a-505e3f72a27c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt a kormányváltás érdekében hozta meg a döntést, de hangsúlyozták, hogy utána rendszerváltásra is szükség lesz. ","shortLead":"A párt a kormányváltás érdekében hozta meg a döntést, de hangsúlyozták, hogy utána rendszerváltásra is szükség lesz. ","id":"20250607_A-Momentum-nem-indul-a-2026-os-valasztasokon-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7948aadb-82c6-41fe-ac1a-505e3f72a27c.jpg","index":0,"item":"971655ae-7f86-4f4c-8511-6d81c93df394","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_A-Momentum-nem-indul-a-2026-os-valasztasokon-ebx","timestamp":"2025. június. 07. 17:09","title":"A Momentum nem indul a 2026-os választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]