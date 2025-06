Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legkorábban szerdán indulhat a misszió.","shortLead":"Legkorábban szerdán indulhat a misszió.","id":"20250609_Tovabb-csuszik-Kapu-Tibor-urutazasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f.jpg","index":0,"item":"340bba2f-15b6-4650-8cda-3f4785bf194b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250609_Tovabb-csuszik-Kapu-Tibor-urutazasa","timestamp":"2025. június. 09. 18:53","title":"Tovább csúszik Kapu Tibor űrutazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee1e5c5-2451-4dd1-8be1-88c5a0274035","c_author":"Bihari Ágnes","category":"360","description":"Ajándékok a XX. századból és azon túl címmel augusztus 31-éig látogatható a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban Sylvia Plachy kiállítása. A magyar származású, New Yorkban élő, idősen is csodálatra méltó energiájú fotográfus munkái nem ismeretlenek a magyar közönség előtt. Most Budapesten még nem látott fotográfiáit is érdemes megtekinteni.","shortLead":"Ajándékok a XX. századból és azon túl címmel augusztus 31-éig látogatható a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban...","id":"20250611_A-mu-Sylvia-Plachy-fotokiallitas-Capa-Kozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eee1e5c5-2451-4dd1-8be1-88c5a0274035.jpg","index":0,"item":"879f5b6d-1fc7-4234-9a3d-38940407280e","keywords":null,"link":"/360/20250611_A-mu-Sylvia-Plachy-fotokiallitas-Capa-Kozpont","timestamp":"2025. június. 11. 14:29","title":"Akit André Kertész, Tom Waits és Agnes Varda is dicsért – érezni tanítanak a hippiújság fotósának munkái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be47432-0f12-492c-b715-42cbd91ebb74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagyobb baj az volt, hogy az alsója is lecsúszott a nadrággal együtt.","shortLead":"A nagyobb baj az volt, hogy az alsója is lecsúszott a nadrággal együtt.","id":"20250610_Del-Korea-szexualis-zaklatas-reality-trefa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2be47432-0f12-492c-b715-42cbd91ebb74.jpg","index":0,"item":"2f479a6d-e7ff-4302-abc4-0ad26c157845","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Del-Korea-szexualis-zaklatas-reality-trefa","timestamp":"2025. június. 10. 11:49","title":"Megbírságoltak egy dél-koreai nőt, mert lerántotta kollégája nadrágját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8248bf3-8719-4a66-989e-8ebcdfa59f2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most először adott interjút az ukrán elnök magyar médiumnak a háború kitörése óta. A Válasz Online-nak beszélt többek között Orbán Viktor ukrajnai megítéléséről, a kémbotrányról, az őt ábrázoló plakátokról és arról is, miért követ el szerinte történelmi bűnt Magyarország.","shortLead":"Most először adott interjút az ukrán elnök magyar médiumnak a háború kitörése óta. A Válasz Online-nak beszélt többek...","id":"20250610_Volodimir-Zelenszkij-Orban-Viktor-interju-Valasz-Online-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8248bf3-8719-4a66-989e-8ebcdfa59f2d.jpg","index":0,"item":"7a044f1c-e620-46d9-a5e3-24e9689114c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Volodimir-Zelenszkij-Orban-Viktor-interju-Valasz-Online-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 08:35","title":"Zelenszkij a kémbotrányról beszélt a Válasz Online-nak: Nem szeretnék senkit fenyegetni, de tényleg minden a birtokunkban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c37b81-83ed-476c-87e6-d914cf785d43","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szlovák kormányfő megkapó nyíltsággal beszélt az üzbég, vietnámi és kínai politikai berendezkedés meghonosításáról.","shortLead":"A szlovák kormányfő megkapó nyíltsággal beszélt az üzbég, vietnámi és kínai politikai berendezkedés meghonosításáról.","id":"20250610_robert-fico-uzbegisztan-partok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88c37b81-83ed-476c-87e6-d914cf785d43.jpg","index":0,"item":"cfed94ea-048e-4412-8180-6ee701510185","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_robert-fico-uzbegisztan-partok","timestamp":"2025. június. 10. 14:34","title":"Robert Fico Üzbegisztánban elmélkedett arról, hogy túl sok párt van Szlovákiában, inkább Kína és Vietnám példáját követné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0b339f-6def-4bf1-aa77-33e653b85e60","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen négyezer gárdista érkezik majd Kaliforniába, hogy megfélemlítse a tüntetőket.","shortLead":"Összesen négyezer gárdista érkezik majd Kaliforniába, hogy megfélemlítse a tüntetőket.","id":"20250610_Trump-hetszaz-tengereszgyalogost-kuldott-Los-Angelesbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b0b339f-6def-4bf1-aa77-33e653b85e60.jpg","index":0,"item":"8d2d6289-c87a-42de-ab3a-fc25bf9a50c4","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_Trump-hetszaz-tengereszgyalogost-kuldott-Los-Angelesbe","timestamp":"2025. június. 10. 07:17","title":"Fokozódik a helyzet Kaliforniában, Trump hétszáz tengerészgyalogost küldött Los Angelesbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bce436-f38b-4d15-a6ab-7820342c3342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint „baj van a toronyban”, Magyar drogtesztnek vetné alá Rogánt és Deutschot.","shortLead":"A miniszterelnök szerint „baj van a toronyban”, Magyar drogtesztnek vetné alá Rogánt és Deutschot.","id":"20250610_Orban-Viktor-Magyar-Peter-drog-alkohol-elhizas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6bce436-f38b-4d15-a6ab-7820342c3342.jpg","index":0,"item":"f5938db6-de6b-4b53-b7c8-cb50015011e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Orban-Viktor-Magyar-Peter-drog-alkohol-elhizas-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 13:27","title":"Orbán azt állította a Harcosok Klubjában, hogy Magyar drogozik, válaszul a Tisza elnöke közölte, hogy bármikor elmegy drogtesztre, ha jön Rogán, Deutsch, Szájer és Habony is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc9d560-2a48-4f2a-aef7-d144b7ae5d7d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Trump üldözi a cégek sokszínűséget és befogadást támogató tevékenységét, de sok vállalat csak Amerikában enged neki.","shortLead":"Trump üldözi a cégek sokszínűséget és befogadást támogató tevékenységét, de sok vállalat csak Amerikában enged neki.","id":"20250610_amazon-meta-pride-amszterdam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbc9d560-2a48-4f2a-aef7-d144b7ae5d7d.jpg","index":0,"item":"e0377791-043b-4400-885c-d731b425f6d4","keywords":null,"link":"/elet/20250610_amazon-meta-pride-amszterdam","timestamp":"2025. június. 10. 12:59","title":"Az Amazon és a Meta kivonul az amszterdami Pride-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]