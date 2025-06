Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8e344fd1-6a31-476f-9351-2c0692f0c472","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"100 lakásvásárlásból már csak 3 kapcsolódik olyan fiatalokhoz, akik épp elköltöznének a szülői házból.","shortLead":"100 lakásvásárlásból már csak 3 kapcsolódik olyan fiatalokhoz, akik épp elköltöznének a szülői házból.","id":"20250610_lakas-dragulas-fiatalok-szulok-ingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e344fd1-6a31-476f-9351-2c0692f0c472.jpg","index":0,"item":"5c232b45-45f0-4cfc-aa87-bcfeb04f016f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250610_lakas-dragulas-fiatalok-szulok-ingatlan","timestamp":"2025. június. 10. 12:25","title":"Akkorát drágultak a lakások, hogy fiatalok tömegei képtelenek elköltözni a szüleiktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ae4794-220c-4008-be4d-67ca6924e1cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanúgy, mint decemberben, most is a szóvivő válaszolt a Tisza elnökének.","shortLead":"Ugyanúgy, mint decemberben, most is a szóvivő válaszolt a Tisza elnökének.","id":"20250609_Orban-Viktor-helyett-Menczer-Tamas-reagalt-Magyar-Peter-kihivasara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77ae4794-220c-4008-be4d-67ca6924e1cc.jpg","index":0,"item":"b4246357-9233-49f0-9860-2c50f1bcd991","keywords":null,"link":"/itthon/20250609_Orban-Viktor-helyett-Menczer-Tamas-reagalt-Magyar-Peter-kihivasara","timestamp":"2025. június. 09. 15:03","title":"Orbán Viktor helyett Menczer Tamás reagált Magyar Péter kihívására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7882e98-cc27-4a82-9d0b-ae06b70bb1db","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hétfőn reggel többen is arra ébredtek, hogy késik a járatuk. A dolog érdekessége, hogy azok is, akik nem is terveztek repülést mostanában.","shortLead":"Hétfőn reggel többen is arra ébredtek, hogy késik a járatuk. A dolog érdekessége, hogy azok is, akik nem is terveztek...","id":"20250609_wizz-air-elnezest-kerunk-a-kesesert-email-technikai-hiba-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7882e98-cc27-4a82-9d0b-ae06b70bb1db.jpg","index":0,"item":"bdf18ef8-dd85-444b-b782-932b2ec934c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250609_wizz-air-elnezest-kerunk-a-kesesert-email-technikai-hiba-ebx","timestamp":"2025. június. 09. 12:42","title":"Furcsa e-mailt küldött ki ügyfeleinek a Wizz Air – itt van rá a magyarázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550e821f-4032-42e1-a3a7-96db2ad11814","c_author":"Ki Mit Tube ","category":"brandcontent","description":"„Mondj valamit a világról, a saját korosztályodról!” Ez lehet a siker kulcsa a Ki Mit Tube-on a műsor producere szerint. 10 év után, a One Magyarország támogatásával tér vissza a harmadik évadával az online videós tehetségkutató, egy még inkább digitalizált világba. Rubin Kristóf elmondta, a műsor nem csak a versenyzőknek, a készítőinek is kihívás: hogyan lehet a napi 20-50 videóból kiválasztani azokat, amelyekből a fiatal generáció számára érdekes történetet lehet elmesélni.","shortLead":"„Mondj valamit a világról, a saját korosztályodról!” Ez lehet a siker kulcsa a Ki Mit Tube-on a műsor producere...","id":"20250508_4iG_Ki_Mit_Tube_tehetsegkutato_Rubin_Kristof","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550e821f-4032-42e1-a3a7-96db2ad11814.jpg","index":0,"item":"9c7fbad4-e9b8-4d90-8450-a82136e4f8eb","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250508_4iG_Ki_Mit_Tube_tehetsegkutato_Rubin_Kristof","timestamp":"2025. június. 09. 19:30","title":"Visszatért egy rég nem látott tehetségkutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f6c213-c913-4474-ad4e-50c0e5717047","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Többlettel zárt májusban a költségvetés.","shortLead":"Többlettel zárt májusban a költségvetés.","id":"20250610_koltsegvetes-hiany-mvm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14f6c213-c913-4474-ad4e-50c0e5717047.jpg","index":0,"item":"5a19d4ed-9446-48be-9c38-7ec6d50ab28c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_koltsegvetes-hiany-mvm","timestamp":"2025. június. 10. 11:20","title":"Annyi pénzt fizetett az MVM az államnak, hogy már csak 2800 milliárd forint az idei költségvetési hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf1eaed1-8ddd-4fa1-9a8e-d1104ef7e226","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Miniszteri biztost is kap a költözés L. Simon László személyében.","shortLead":"Miniszteri biztost is kap a költözés L. Simon László személyében.","id":"20250610_Godollore-koltoztetik-a-Mezogazdasagi-Muzeumot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf1eaed1-8ddd-4fa1-9a8e-d1104ef7e226.jpg","index":0,"item":"0c7ee4bb-7746-460c-b8af-cb52a9052f0e","keywords":null,"link":"/kultura/20250610_Godollore-koltoztetik-a-Mezogazdasagi-Muzeumot","timestamp":"2025. június. 10. 14:16","title":"Gödöllőre költöztetik a Mezőgazdasági Múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa856f2-43de-424e-8c87-830cabb2b629","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klíma- és emberjogi aktivista Párizson keresztül térhez vissza Svédországba.","shortLead":"A klíma- és emberjogi aktivista Párizson keresztül térhez vissza Svédországba.","id":"20250610_greta-thunberg-freedom-flotilla-izrael-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fa856f2-43de-424e-8c87-830cabb2b629.jpg","index":0,"item":"56aeba99-aa20-402b-878e-3d83a6ce15a0","keywords":null,"link":"/elet/20250610_greta-thunberg-freedom-flotilla-izrael-franciaorszag","timestamp":"2025. június. 10. 10:50","title":"Egy Franciaországba tartó repülőjárattal hagyta el Izraelt Greta Thunberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3a9a7b-5289-4c83-b33d-a48ec8dd589b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nébih szerint a nagyobb vásárcsarnokokban kezd kiszorulni a hazai őstermelői áru.","shortLead":"A Nébih szerint a nagyobb vásárcsarnokokban kezd kiszorulni a hazai őstermelői áru.","id":"20250610_Fokozott-szamocaellenorzeseket-tartott-a-Nebih-paran-megprobaltak-kijatszani-a-hatosagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa3a9a7b-5289-4c83-b33d-a48ec8dd589b.jpg","index":0,"item":"d1e5168c-af10-4ecb-a7b6-c5be42aaeb4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_Fokozott-szamocaellenorzeseket-tartott-a-Nebih-paran-megprobaltak-kijatszani-a-hatosagot","timestamp":"2025. június. 10. 12:47","title":"Tényleg annyi termelői eper lenne az országban, hogy szinte minden sarkon találkozni vele? Ennek akart utánajárni a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]