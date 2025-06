Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e657ead0-4180-47e4-beb0-fb0c2b12f60f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A javaslat szerint az uniós székhelyű pénzintézeteknek tilos lenne bármilyen tranzakciót lebonyolítaniuk az érintett bankokkal.","shortLead":"A javaslat szerint az uniós székhelyű pénzintézeteknek tilos lenne bármilyen tranzakciót lebonyolítaniuk az érintett...","id":"20250612_kina-eu-oroszorszag-peking-moszkva-szankcio-bank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e657ead0-4180-47e4-beb0-fb0c2b12f60f.jpg","index":0,"item":"23434d68-b8ac-4660-bd7d-ef6aa1efba8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_kina-eu-oroszorszag-peking-moszkva-szankcio-bank","timestamp":"2025. június. 12. 10:49","title":"Az Európai Unió kínai bankokat szankcionálhat Oroszország támogatása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f305da0e-1558-4711-bbc0-429ec42a470f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kivégzéssel való fenyegetés, rendszeres verések és pszichés nyomásgyakorlás is a repertoár része a beszámoló alapján.","shortLead":"Kivégzéssel való fenyegetés, rendszeres verések és pszichés nyomásgyakorlás is a repertoár része a beszámoló alapján.","id":"20250611_Reszletesen-beszelt-az-oroszok-altal-vegzett-kinzasokrol-egy-ukran-katona","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f305da0e-1558-4711-bbc0-429ec42a470f.jpg","index":0,"item":"a2baaad3-030a-4ec0-9742-997989853694","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_Reszletesen-beszelt-az-oroszok-altal-vegzett-kinzasokrol-egy-ukran-katona","timestamp":"2025. június. 11. 15:38","title":"Részletesen beszélt az oroszok által végzett kínzásokról egy ukrán katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef730c9-d7cf-4f24-9588-566861710289","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tiborcz István budapesti luxusszállodája a működésének második évét még tetemesebb veszteséggel zárta, mint az elsőt.","shortLead":"Tiborcz István budapesti luxusszállodája a működésének második évét még tetemesebb veszteséggel zárta, mint az elsőt.","id":"20250612_cegvilag-tiborcz-istvan-dorothea-hotel-fonix-magantokealap-inkabb-viszi-penzt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eef730c9-d7cf-4f24-9588-566861710289.jpg","index":0,"item":"1fe74e4e-e108-4922-8be7-ea6ee777582f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_cegvilag-tiborcz-istvan-dorothea-hotel-fonix-magantokealap-inkabb-viszi-penzt","timestamp":"2025. június. 12. 06:15","title":"Ez az, ami még Tiborcz Istvántól is csak viszi a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433c5205-79f1-46c8-a0ff-31a2d6ca9080","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kifogott rajtuk a mérőszalag.","shortLead":"Kifogott rajtuk a mérőszalag.","id":"20250611_A-Metropol-megmerte-hogy-17-centi-szelesek-az-ulesek-a-metron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/433c5205-79f1-46c8-a0ff-31a2d6ca9080.jpg","index":0,"item":"65b7fbeb-30a4-403d-8400-d712b0732fd0","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_A-Metropol-megmerte-hogy-17-centi-szelesek-az-ulesek-a-metron","timestamp":"2025. június. 11. 20:08","title":"A Metropol megmérte, hogy 17 centi szélesek az ülések a metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf404497-e3b2-4b25-92f4-4db4c87588cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajléktalan, munkanélküli férfiakat dolgoztattak, akiknek csak naponta kétszer adtak enni, akkor is keveset.","shortLead":"Hajléktalan, munkanélküli férfiakat dolgoztattak, akiknek csak naponta kétszer adtak enni, akkor is keveset.","id":"20250612_rabszolgatartas-itelet-sulyositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf404497-e3b2-4b25-92f4-4db4c87588cd.jpg","index":0,"item":"5bdfe981-26bf-4de9-8afe-98dec579da6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_rabszolgatartas-itelet-sulyositas","timestamp":"2025. június. 12. 09:14","title":"Súlyosabb büntetést kapott az istállóban rabszolgákat tartó házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98366177-18bf-41bc-a259-120080a039f9","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"50 éves a Nashville, Robert Altman klasszikusa, amely éppúgy szól a country zene fura figuráiról, mint a hetvenes évek Amerikájáról. Keith Carradine-nel, a film szoknyavadász trubadúrjával a filmért kapott Oscarjáról, egyetlen nagy slágeréről, Ridley Scott első filmjéről és a gyermek Brooke Shields szexualizálásáról is beszélgettünk. ","shortLead":"50 éves a Nashville, Robert Altman klasszikusa, amely éppúgy szól a country zene fura figuráiról, mint a hetvenes évek...","id":"20250611_Keith-Carradine-interju-Ridley-Scott-altman-Nashville-50-eves-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98366177-18bf-41bc-a259-120080a039f9.jpg","index":0,"item":"60ceffa3-5612-4cc0-9288-6910b9485e74","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Keith-Carradine-interju-Ridley-Scott-altman-Nashville-50-eves-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 15:57","title":"„Ez volt Ridley Scott végső érve, a kaja!” – az Oscar-díjas Keith Carradine a HVG-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3bffda-0b41-4fdc-9812-5504d20d1ecf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A feladott hirdetések mindkét felületen megjelenhetnek.","shortLead":"A feladott hirdetések mindkét felületen megjelenhetnek.","id":"20250612_jofogas-facebook-marketplace-aprohirdetes-online-elado-hirdeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c3bffda-0b41-4fdc-9812-5504d20d1ecf.jpg","index":0,"item":"c1286e5f-ac6b-45d5-a35b-002f22df2aa3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_jofogas-facebook-marketplace-aprohirdetes-online-elado-hirdeto","timestamp":"2025. június. 12. 15:26","title":"Összeállt a Jófogás és a Facebook Marketplace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e768d5ec-27d2-413b-8ca1-809595c6ed61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az újságíró arról írt az X-en, hogy Trump világklasszis gyűlölködő.","shortLead":"Az újságíró arról írt az X-en, hogy Trump világklasszis gyűlölködő.","id":"20250611_abc-kirugas-vezeto-riporter-donald-trump-terry-moran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e768d5ec-27d2-413b-8ca1-809595c6ed61.jpg","index":0,"item":"7bbf2e94-ea40-4f4e-8d01-e77169363fab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_abc-kirugas-vezeto-riporter-donald-trump-terry-moran","timestamp":"2025. június. 11. 14:47","title":"Az ABC kirúgta a vezető riporterét, mert az újságíró kritizálta Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]