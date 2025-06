Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"941e490d-0c9c-4215-9631-b47ad38542cd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A papként szolgáló brit John Forde-ot 1337-ben, nagy nyilvánosság előtt, fényes nappal ölték meg. A felbujtó személyét azonban csak mostanra sikerült felderíteni.","shortLead":"A papként szolgáló brit John Forde-ot 1337-ben, nagy nyilvánosság előtt, fényes nappal ölték meg. A felbujtó személyét...","id":"20250611_gyilkossagi-ugy-nyomozas-megoldas-kriminalisztika-tortenelem-john-forde-ela-fitzpayne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/941e490d-0c9c-4215-9631-b47ad38542cd.jpg","index":0,"item":"298297ca-d44b-448c-b17a-b73cdaacb2a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_gyilkossagi-ugy-nyomozas-megoldas-kriminalisztika-tortenelem-john-forde-ela-fitzpayne","timestamp":"2025. június. 11. 19:03","title":"Most sikerült megoldani egy 688 éves gyilkossági ügyet, miután előkerült egy levél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7d05ac0-bc29-4530-b131-99b09533aa8e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az aktivista-színész szerint rászálltak a kormánypárti trollok az oldalára, ezért nemsokára valószínűleg letiltják a csatornáját is.","shortLead":"Az aktivista-színész szerint rászálltak a kormánypárti trollok az oldalára, ezért nemsokára valószínűleg letiltják...","id":"20250612_Gyulolkodo-magatartas-miatt-tiltotta-le-Molnar-Aron-videojat-a-TikTok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7d05ac0-bc29-4530-b131-99b09533aa8e.jpg","index":0,"item":"50032f18-d6e8-4922-8a38-42dafd17cf53","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_Gyulolkodo-magatartas-miatt-tiltotta-le-Molnar-Aron-videojat-a-TikTok","timestamp":"2025. június. 12. 14:41","title":"Gyűlölködő tartalomnak nézte, letiltotta Molnár Áron videóját a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9bc8f39-afbd-4a46-ab71-5de7e7d290ba","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Az idegenforgalom jövőjében két út van, a mennyiségi és a minőségi, az olyan helyeken, mint Hévíz, a minőségre kell törekedni – mondta a HVG-nek Alfred Hackl, a hévízi Le Primore Hotel & Spa igazgatója. A május közepén megnyílt hotelt vezető osztrák szakember arról is beszélt, miért fenntartható a hotel, s miben marad el a magyar idegenforgalom a nemzetközitől. ","shortLead":"Az idegenforgalom jövőjében két út van, a mennyiségi és a minőségi, az olyan helyeken, mint Hévíz, a minőségre kell...","id":"20250611_Fenntarthato-modon-Hevizen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9bc8f39-afbd-4a46-ab71-5de7e7d290ba.jpg","index":0,"item":"7b8a3d60-4b7b-4417-aaa1-cad1e8816ce5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_Fenntarthato-modon-Hevizen","timestamp":"2025. június. 11. 10:38","title":"„Ma már nem az a fontos, hogy pincér balról vagy jobbról teszi le a tányért, hanem az, hogy mosolyogjon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c139296-4f88-4dcf-b6a6-e173b1281dbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor beszélt a Parlamenti Szalon kedd esti rendezvényén arról, hogy létezik egy ellenzéki Harcosok Klubja is, Visszhang néven. A kormányfő diszkóliberálisnak nevezte Magyar Pétert, aki válaszában vitára hívta a miniszterelnököt.","shortLead":"Orbán Viktor beszélt a Parlamenti Szalon kedd esti rendezvényén arról, hogy létezik egy ellenzéki Harcosok Klubja is...","id":"20250611_Valoban-letezik-Visszhang-csoport-de-a-Tisza-Part-szerint-ok-nem-ugy-mukodnek-mint-a-Harcosok-Klubja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c139296-4f88-4dcf-b6a6-e173b1281dbb.jpg","index":0,"item":"33b0ffe5-7e3d-42e5-ba86-4a58991820f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Valoban-letezik-Visszhang-csoport-de-a-Tisza-Part-szerint-ok-nem-ugy-mukodnek-mint-a-Harcosok-Klubja","timestamp":"2025. június. 11. 11:02","title":"Valóban létezik tiszás Visszhang-csoport, de a párt szerint másként működik, mint a Harcosok Klubja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b771bf04-8f4e-4a47-b88c-f14750f55b92","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"L. Simon Lászlónak a Mezőgazdasági Múzeumot kell Gödöllőre költöztetnie.","shortLead":"L. Simon Lászlónak a Mezőgazdasági Múzeumot kell Gödöllőre költöztetnie.","id":"20250611_mezogazdasagi-muzeum-godollo-koltozes-miniszteri-biztos-l-simon-laszlo-kinevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b771bf04-8f4e-4a47-b88c-f14750f55b92.jpg","index":0,"item":"ae7cc684-3a55-4873-a6aa-f941374d0568","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_mezogazdasagi-muzeum-godollo-koltozes-miniszteri-biztos-l-simon-laszlo-kinevezes","timestamp":"2025. június. 11. 06:13","title":"Gyorsan kinevezték a múzeumköltöztető biztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eddee3a4-c87b-49f9-9698-ec9144ce00f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Gábor Bálint büntetőbíró volt, onnan került a Legfőbb Ügyészségre, ahol kabinetfőnök és főosztályvezető lett, szerdán pedig őt választották Polt Péter utódjának.","shortLead":"Nagy Gábor Bálint büntetőbíró volt, onnan került a Legfőbb Ügyészségre, ahol kabinetfőnök és főosztályvezető lett...","id":"20250611_Kilenc-evre-Nagy-Gabor-Balintot-valasztottak-legfobb-ugyesznek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eddee3a4-c87b-49f9-9698-ec9144ce00f6.jpg","index":0,"item":"ac98bbd7-a3c3-489a-91a5-e471fcee4f25","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Kilenc-evre-Nagy-Gabor-Balintot-valasztottak-legfobb-ugyesznek-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 12:42","title":"Kilenc évre Nagy Gábor Bálintot választották legfőbb ügyésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a639efb6-7c84-4742-b342-36f49b385d98","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Lánczi Tamás vezette hivatal szerint a Válasz Online által készített interjúnak már az időzítése sem véletlen.","shortLead":"A Lánczi Tamás vezette hivatal szerint a Válasz Online által készített interjúnak már az időzítése sem véletlen.","id":"20250611_szuverenitasvedelmi-hivatal-ukran-propaganda-zelenszkij-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a639efb6-7c84-4742-b342-36f49b385d98.jpg","index":0,"item":"0f08f68a-5f52-44a3-b544-f746aa78f6a7","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_szuverenitasvedelmi-hivatal-ukran-propaganda-zelenszkij-interju-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 18:02","title":"Működik a Szuverenitásvédelmi Hivatal: kapásból ukrán propagandának minősítették a Zelenszkij-interjút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d5a104-4a9b-4fff-8a55-f5e273933812","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy XIX. kerületi üzletben vizsgálódott a fogyasztóvédelem és a NAV.","shortLead":"Egy XIX. kerületi üzletben vizsgálódott a fogyasztóvédelem és a NAV.","id":"20250612_kis-es-nagykereskedo-nkfh-fogyasztovedelem-nyerstej-kosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22d5a104-4a9b-4fff-8a55-f5e273933812.jpg","index":0,"item":"3f97e028-0eee-40fe-a2e5-1ffadaf058f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_kis-es-nagykereskedo-nkfh-fogyasztovedelem-nyerstej-kosz","timestamp":"2025. június. 12. 10:14","title":"Nyerstejet palackoztak az öltözőben, ahová kóbor macskák is bejárhattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]