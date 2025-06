Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7b8106be-a357-412a-867b-b59d0adbc257","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az F1 című film trailere a versenyautók mozgására is reagál, már amennyiben iPhone-on nézi meg az ember.","shortLead":"Az F1 című film trailere a versenyautók mozgására is reagál, már amennyiben iPhone-on nézi meg az ember.","id":"20250612_negy-dimenzios-rezgo-haptikus-elozetes-Brad-Pitt-filmje-F1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b8106be-a357-412a-867b-b59d0adbc257.jpg","index":0,"item":"ea85aff1-5edb-4a0c-9df0-98283f3a93ca","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_negy-dimenzios-rezgo-haptikus-elozetes-Brad-Pitt-filmje-F1","timestamp":"2025. június. 12. 12:02","title":"A világon először „négydimenziós” előzetes készült Brad Pitt filmjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6db669-8213-42cc-b8b7-190ac5a7cae9","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Bár legfőbb küldetésének a tehetséggondozást nevezi a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC), a programjaiba bevont fiatalok száma 2024-ben még csökkent is az előző évihez képest.","shortLead":"Bár legfőbb küldetésének a tehetséggondozást nevezi a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC), a programjaiba...","id":"20250612_mathias-corvinus-collegium-alapitvany-mcc-hvg-tenytar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb6db669-8213-42cc-b8b7-190ac5a7cae9.jpg","index":0,"item":"3dcb095f-bc98-4d80-a603-d9f00f176f4a","keywords":null,"link":"/360/20250612_mathias-corvinus-collegium-alapitvany-mcc-hvg-tenytar","timestamp":"2025. június. 12. 14:30","title":"A kormány agytrösztje elhasalna a most félretett „átláthatósági” törvényen, brüsszeli intézete pedig titkolja is pénzügyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8243f01b-cd09-481c-a9b1-518fcc3addae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Budai úri gyerekek akarják kioktatni a magunkfajta felcsútiakat a valóságos életből – véli a miniszterelnök, aki szerint humbug minden felmérés, amiben nem a Fidesz vezet.","shortLead":"Budai úri gyerekek akarják kioktatni a magunkfajta felcsútiakat a valóságos életből – véli a miniszterelnök, aki...","id":"20250611_Orban-szerint-azert-tiltottak-be-a-Pride-ot-mert-nem-velemenynyilvanitas-hanem-parade","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8243f01b-cd09-481c-a9b1-518fcc3addae.jpg","index":0,"item":"c5cdb1af-b49b-48b9-a975-56f3273d6c0f","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Orban-szerint-azert-tiltottak-be-a-Pride-ot-mert-nem-velemenynyilvanitas-hanem-parade","timestamp":"2025. június. 11. 21:37","title":"Orbán szerint azért tiltották be a Pride-ot, mert nem véleménynyilvánítás, hanem parádé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az árrésstopos termékek ára csökkent, keresztárazás nem volt, mégis növekedtek az árak, ami az OKSZ szerint azt jelenti, hogy a drágulás oka máshol keresendő.","shortLead":"Az árrésstopos termékek ára csökkent, keresztárazás nem volt, mégis növekedtek az árak, ami az OKSZ szerint azt...","id":"20250611_oksz-reagaltak-a-kereskedok-a-majusi-inflacios-adatokra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6.jpg","index":0,"item":"01a926cd-1288-4d8a-9c2d-ef8812ea913e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_oksz-reagaltak-a-kereskedok-a-majusi-inflacios-adatokra","timestamp":"2025. június. 11. 09:43","title":"„Nem mi voltunk!” – reagáltak a kereskedők a májusi inflációs adatokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Tesla nagy ígérete régóta a teljes önvezetésen keresztül lezajló mobilitási forradalom. ","shortLead":"A Tesla nagy ígérete régóta a teljes önvezetésen keresztül lezajló mobilitási forradalom. ","id":"20250611_Tesla-robottaxi-szolgaltatas-indulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072.jpg","index":0,"item":"1904780b-263b-43a0-a676-deb2c2fb0ad8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_Tesla-robottaxi-szolgaltatas-indulas","timestamp":"2025. június. 11. 08:28","title":"Felbukkant a Tesla első önvezető taxija, Elon Musk elárulta, mikor indul a szolgáltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adaf4a96-74e6-4391-be9b-0b6032af5d8b","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"Öt nyeretlen meccs után ismét győzött a magyar labdarúgó-válogatott. ","shortLead":"Öt nyeretlen meccs után ismét győzött a magyar labdarúgó-válogatott. ","id":"20250610_magyar-labdarugo-valogatott-azerbajdzsan-baratsagos-merkozes-marco-rossi-uj-taktika-felkeszules-vilagbajnoki-selejtezo-szoboszlai-dominik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adaf4a96-74e6-4391-be9b-0b6032af5d8b.jpg","index":0,"item":"687d8fda-9a1b-40c1-84f6-867d846b394f","keywords":null,"link":"/sport/20250610_magyar-labdarugo-valogatott-azerbajdzsan-baratsagos-merkozes-marco-rossi-uj-taktika-felkeszules-vilagbajnoki-selejtezo-szoboszlai-dominik-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 19:53","title":"Szenvedősen, de megszakadt a magyar válogatott rossz sorozata: sovány győzelem Azerbajdzsán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec7ce28-2f00-4d6f-a013-8daa4871e26b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az első nyári hétvégén letérdelt a MÁV, a főváros pedig kis híján csődbe rohant. A két helyzetben közös, hogy még egyiket sem sikerült megoldani. A kormánynak mindenesetre nem érdeke csődbe vinni Budapestet – mondta Vitézy Dávid, akivel Kacskovics Mihály Béla beszélgetett a HVG közéleti podcastjában.","shortLead":"Az első nyári hétvégén letérdelt a MÁV, a főváros pedig kis híján csődbe rohant. A két helyzetben közös, hogy még...","id":"20250611_Fulke-podcast-Vitezy-David-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ec7ce28-2f00-4d6f-a013-8daa4871e26b.jpg","index":0,"item":"bfed2157-0e5b-491c-b61a-44ebd9fdad8d","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Fulke-podcast-Vitezy-David-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 18:23","title":"Lázár János a gyűlöletkeltő turnéját arra használja, hogy elterelje a figyelmet minisztériuma totális kudarcáról – Vitézy Dávid a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"629b9162-14cd-421a-aa87-dad7f284675c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A támadásban hatvanan megsebesültek, közülük kilenc gyerek.","shortLead":"A támadásban hatvanan megsebesültek, közülük kilenc gyerek.","id":"20250611_ukrajna-haboru-orosz-drontamadas-harkiv-halottak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/629b9162-14cd-421a-aa87-dad7f284675c.jpg","index":0,"item":"63e4ed6d-9159-42c0-9358-e872af3e3fab","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_ukrajna-haboru-orosz-drontamadas-harkiv-halottak","timestamp":"2025. június. 11. 11:17","title":"Ketten meghaltak, amikor az éjjel lakóházakat lőttek drónokkal az oroszok Harkivban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]