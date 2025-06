Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0688c7fc-535c-488c-b818-a5e1d0ce92e2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség Solar Orbiter nevű űrszondája a Vénusz segítségével került olyan helyzetbe, hogy megpillanthassa a Nap eldugott részét – a déli pólusát.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség Solar Orbiter nevű űrszondája a Vénusz segítségével került olyan helyzetbe, hogy megpillanthassa...","id":"20250612_nap-deli-polus-europai-urugynokseg-solar-orbiter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0688c7fc-535c-488c-b818-a5e1d0ce92e2.jpg","index":0,"item":"9b383550-ece9-4065-8b90-665127a863aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250612_nap-deli-polus-europai-urugynokseg-solar-orbiter","timestamp":"2025. június. 12. 13:03","title":"Sikerült lefotózni a Nap soha nem látott részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8060197-7c0f-4383-b910-20f29f41edca","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kevesebb külföldi bevételen osztozik 13 független kiadó, mint a három kormányzati médiacég.","shortLead":"Kevesebb külföldi bevételen osztozik 13 független kiadó, mint a három kormányzati médiacég.","id":"20250612_szuverenitasvedelem-fuggetlen-es-kormanyzati-mediacegek-kulfoldi-bevetelei-kusstorveny-atlathatosagi-torveny-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8060197-7c0f-4383-b910-20f29f41edca.jpg","index":0,"item":"c3b3016c-971d-40d1-9eae-b9b2c0e686f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_szuverenitasvedelem-fuggetlen-es-kormanyzati-mediacegek-kulfoldi-bevetelei-kusstorveny-atlathatosagi-torveny-kkv","timestamp":"2025. június. 12. 09:04","title":"G7: Több pénzt zsebelt be külföldről a kormánymédia, mint a független kiadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24cfbb87-4b58-4011-9870-fcc31b501955","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A néhai marsi élet fenntartásában is szerepe lehetett annak a vulkánnak, amit most fedeztek fel – de a pontosabb megállapításokhoz haza kéne hozni a Földre néhány mintát. 