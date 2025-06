Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"011f04e2-8420-4760-b164-15d0d450c170","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A főváros tönkretétele az ország létét veszélyezteti – erre a következtetésre jutott az író, aki a Fogság megjelenésének 20. évfordulójára a könyvhéten a Táncsics Mihály családja és a XIX. századi Magyarország mindennapjait feltáró, újabb történelmi nagyregénnyel jelentkezik.","shortLead":"A főváros tönkretétele az ország létét veszélyezteti – erre a következtetésre jutott az író, aki a Fogság...","id":"20250612_hvg-spiro-gyorgy-tancsics-mihaly-seidl-terez-padmaly-tortenelmi-nagyregeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/011f04e2-8420-4760-b164-15d0d450c170.jpg","index":0,"item":"2e70d22e-333a-4ead-8e86-e7e622fdf230","keywords":null,"link":"/360/20250612_hvg-spiro-gyorgy-tancsics-mihaly-seidl-terez-padmaly-tortenelmi-nagyregeny","timestamp":"2025. június. 12. 20:00","title":"Spiró György: „Budapest léte az elmúlt két évszázadban, az ostromot kivéve, soha nem volt ekkora veszélyben”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség nem bizonyította megfelelően, hogy a bejelentett felvonulás ellentétes lenne a gyülekezési törvénnyel.","shortLead":"A rendőrség nem bizonyította megfelelően, hogy a bejelentett felvonulás ellentétes lenne a gyülekezési törvénnyel.","id":"20250611_Kuria-Pride-junius-28-betiltas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b.jpg","index":0,"item":"d3daf8b4-2d88-4b56-b616-0746d5e79339","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Kuria-Pride-junius-28-betiltas-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 16:58","title":"Kúria: A rendőrségnek újra kell vizsgálnia a Pride napjára tervezett szivárványos tüntetés jogszerűségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3aa3202-1055-4917-9d93-c57f831deb69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megbeszélésen Schmidt Mária is jelen volt.","shortLead":"A megbeszélésen Schmidt Mária is jelen volt.","id":"20250612_Ungar-Peter-Boka-Janossal-egyeztetett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3aa3202-1055-4917-9d93-c57f831deb69.jpg","index":0,"item":"91fd5e02-49b3-4ec6-8e65-54eb0056472b","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_Ungar-Peter-Boka-Janossal-egyeztetett","timestamp":"2025. június. 12. 13:34","title":"Ungár Péter Bóka Jánossal egyeztetett Schmidt Mária éttermében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488c2bdb-66de-43d8-ad1f-ba40421cd344","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen darabot viszont meg fog tartani, hogy a cég közgyűlésein a magyar érdeket tudja képviselni.","shortLead":"Egyetlen darabot viszont meg fog tartani, hogy a cég közgyűlésein a magyar érdeket tudja képviselni.","id":"20250611_Magyar-Peter-eladja-a-4iG-reszvenyeit-a-hadiipar-privatizalasa-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/488c2bdb-66de-43d8-ad1f-ba40421cd344.jpg","index":0,"item":"bce3cbb0-4dea-4f58-a259-c512ac86a780","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Magyar-Peter-eladja-a-4iG-reszvenyeit-a-hadiipar-privatizalasa-miatt","timestamp":"2025. június. 11. 18:57","title":"Magyar Péter eladja 4iG-részvényeit a hadiipar privatizálása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1d7e97-5ad3-4ffb-b50e-9b111599a81c","c_author":"One Magyarország","category":"brandcontent","description":"A digitalizáció korában egy vállalkozás sikerének egyik kulcsa a technológiai háttér – ennek központi eleme pedig a megbízható, gyors és stabil internetkapcsolat. Legyen szó kis családi vállalkozásról vagy növekedés előtt álló középvállalatról, a gigabites internet mára nem luxus, hanem alapvető üzleti igény. ","shortLead":"A digitalizáció korában egy vállalkozás sikerének egyik kulcsa a technológiai háttér – ennek központi eleme pedig...","id":"20250610_One-gigabit-internet-online-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed1d7e97-5ad3-4ffb-b50e-9b111599a81c.jpg","index":0,"item":"714f1501-2481-4282-91ae-d058ac29f817","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250610_One-gigabit-internet-online-vallalkozas","timestamp":"2025. június. 12. 11:30","title":"Digitális gyorsítósáv: versenyelőny gigabites internettel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd7d325-33b5-42af-b7fb-675353e75c14","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A focista egyedüli tulajdonosa kommunikációs vállalatának.","shortLead":"A focista egyedüli tulajdonosa kommunikációs vállalatának.","id":"20250612_szoboszlai-dominik-kommunikacios-ceg-profit-nyereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfd7d325-33b5-42af-b7fb-675353e75c14.jpg","index":0,"item":"79495d74-f512-4c0a-8c50-be06eecc7cdd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_szoboszlai-dominik-kommunikacios-ceg-profit-nyereseg","timestamp":"2025. június. 12. 14:59","title":"Szoboszlai nemcsak a pályán, az üzleti életben is sikeres: cége 140 milliós profittal zárta első évét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed38a36-e017-4d28-8589-bf10d21355c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akad több olyan is, ahol a felnőttektől is csak ezer forintot kérnek el.","shortLead":"Akad több olyan is, ahol a felnőttektől is csak ezer forintot kérnek el.","id":"20250612_balaton-strand-belepo-dragulas-aremelkedes-furdozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ed38a36-e017-4d28-8589-bf10d21355c5.jpg","index":0,"item":"83706873-d3b1-4373-9ca2-3c626f0986a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_balaton-strand-belepo-dragulas-aremelkedes-furdozes","timestamp":"2025. június. 12. 06:48","title":"Van olyan balatoni strand, ahol 47 százalékkal kell többet fizetni a belépőért, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ba7280-8cdc-425d-92e4-b8aec4c69520","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Megvenni, sőt bérelni is csak külön kormányzati engedéllyel lehetne közepestől nagyobb kereskedelmi ingatlanokat. A „plázastop” eredetileg az élelmiszermultik ellen született, de az új szabály az igazi plázákat, sőt az egész kereskedelmiingatlan-piacot nyírná ki. A minisztérium senkivel sem egyeztetett, az érintettek nem értik, mi végre az értelmetlen szigorítás.","shortLead":"Megvenni, sőt bérelni is csak külön kormányzati engedéllyel lehetne közepestől nagyobb kereskedelmi ingatlanokat...","id":"20250612_Lazar-Janos-plazagyilkos-bevasarlokozpont-kiskereskedelem-ingatlan-tiltas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61ba7280-8cdc-425d-92e4-b8aec4c69520.jpg","index":0,"item":"51a8b2b2-8cf8-4479-bda7-166f955082fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_Lazar-Janos-plazagyilkos-bevasarlokozpont-kiskereskedelem-ingatlan-tiltas-ebx","timestamp":"2025. június. 12. 12:00","title":"Lázár János ledobta az atombombát: a kormány a bevásárlóközpontokat is kinyírná a plázastop szigorításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]