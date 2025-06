Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c46fe413-19ba-49fa-8d1b-5c1ba8689616","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 98 éves Mel Brooks kedvéért Rick Moranis megszakítja több évtizedes elvonulását.","shortLead":"A 98 éves Mel Brooks kedvéért Rick Moranis megszakítja több évtizedes elvonulását.","id":"20250613_Lesz-Urgolyhok-2-visszater-a-komikus-aki-otthagyta-Hollywoodot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c46fe413-19ba-49fa-8d1b-5c1ba8689616.jpg","index":0,"item":"3a70f710-0991-4600-96c8-38f70b1c5c73","keywords":null,"link":"/kultura/20250613_Lesz-Urgolyhok-2-visszater-a-komikus-aki-otthagyta-Hollywoodot","timestamp":"2025. június. 13. 08:41","title":"Jön az Űrgolyhók 2, visszatér a világhírű komikus, aki rég otthagyta Hollywoodot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4807d7-4929-4e8a-92a3-11efc7e598f7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Simán tudott úgy hat éven át utazgatni, hogy hamis jelvényszámot adott meg.","shortLead":"Simán tudott úgy hat éven át utazgatni, hogy hamis jelvényszámot adott meg.","id":"20250613_legiutaskisero-legitarsasag-csalas-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b4807d7-4929-4e8a-92a3-11efc7e598f7.jpg","index":0,"item":"4f91bdee-5d1f-48af-8ad7-bcb2087cb47b","keywords":null,"link":"/elet/20250613_legiutaskisero-legitarsasag-csalas-usa","timestamp":"2025. június. 13. 11:36","title":"Százhúsz alkalommal repült ingyen egy férfi úgy, hogy légiutas-kísérőnek adta ki magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29d489f-89c6-46f0-8a1a-7f55f0ec865f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250613_Marabu-Feknyuz-Finisben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e29d489f-89c6-46f0-8a1a-7f55f0ec865f.jpg","index":0,"item":"35386fc1-d43e-4d19-96c8-ab4fadd56c3a","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_Marabu-Feknyuz-Finisben","timestamp":"2025. június. 13. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Finisben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79ad43cd-4b71-4b99-b491-ec3328325034","c_author":"Tiszai Balázs","category":"gazdasag","description":"Ha Teherán beváltaná a fenyegetését, és tényleg lezárná a Hormuzi-szorost, azzal nemcsak a globális olajpiacot állítaná a feje tetejére, de elvágná a világtól az egyik legnagyobb LNG-exportőrt, Katart is. A megtorlás potenciális célpontjaivá léptek elő Izrael tengeri gázmezői is, ez a két front együtt pedig óriási fenyegetést jelenthet az európai energiabiztonságra.","shortLead":"Ha Teherán beváltaná a fenyegetését, és tényleg lezárná a Hormuzi-szorost, azzal nemcsak a globális olajpiacot állítaná...","id":"20250614_Izrael-Iran-olaj-gaz-LNG-Hormuzi-szoros-blokad-tengeri-gazmezok-ellatasbiztonsag-kockazatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79ad43cd-4b71-4b99-b491-ec3328325034.jpg","index":0,"item":"f948ba5d-3bcf-4fb3-9fac-61d9f08a700a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250614_Izrael-Iran-olaj-gaz-LNG-Hormuzi-szoros-blokad-tengeri-gazmezok-ellatasbiztonsag-kockazatok","timestamp":"2025. június. 14. 17:30","title":"Mindenki az olajat félti az izraeli-iráni csapásoktól, pedig a gázellátás is legalább annyira veszélybe került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da0af83-cfc5-49c3-9b40-0f03078c47ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szó szerint, nem átvitt értelemben. ","shortLead":"Szó szerint, nem átvitt értelemben. ","id":"20250614_szentkiralyi-alexandra-ukrajna-ellenes-kampany-csomagtarto-abszurd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5da0af83-cfc5-49c3-9b40-0f03078c47ad.jpg","index":0,"item":"595d35d3-2adf-4b81-b7ca-5b7de477d817","keywords":null,"link":"/elet/20250614_szentkiralyi-alexandra-ukrajna-ellenes-kampany-csomagtarto-abszurd","timestamp":"2025. június. 14. 13:26","title":"Szentkirályi Alexandra az abszurd legszebb hagyományait követve előrántott egy megkötözött embert a csomagtartóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678ca64b-bce0-4305-8622-c89b83e00321","c_author":"Bedő Iván ","category":"360","description":"Egyre több ország készül az internethasználók életkorának hatékonyabb ellenőrzésére, de ezzel kapcsolatban még sok megválaszolatlan kérdés van.","shortLead":"Egyre több ország készül az internethasználók életkorának hatékonyabb ellenőrzésére, de ezzel kapcsolatban még sok...","id":"20250613_pornofogyasztas-internet-kozossegi-oldalak-fiatalkoruak-kitiltas-franciaorszag-macron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/678ca64b-bce0-4305-8622-c89b83e00321.jpg","index":0,"item":"e9b423ee-e2ff-46ec-92d5-ddefeae12537","keywords":null,"link":"/360/20250613_pornofogyasztas-internet-kozossegi-oldalak-fiatalkoruak-kitiltas-franciaorszag-macron","timestamp":"2025. június. 13. 15:32","title":"Pornó, iskolai késelés: mit tud a francia elnök arról, hogy van-e módszer a fiatalkorúak kizárására a közösségi oldalakról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32fee17-1031-4164-b6a9-78154dd7c005","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kutatók arra voltak kíváncsiak, milyen agyi folyamatok magyarázzák azt a jelenséget, hogy az emberek másképp ítélik meg a saját rasszukhoz tartozó arcokat, mint a tőlük idegeneket. A kutatás kanadai, az eredmény a világon bárhol érvényes.","shortLead":"Kutatók arra voltak kíváncsiak, milyen agyi folyamatok magyarázzák azt a jelenséget, hogy az emberek másképp ítélik meg...","id":"20250614_hvg-evolucios-elony-ismeros-idegen-arcok-feldolgozasa-eloiteletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e32fee17-1031-4164-b6a9-78154dd7c005.jpg","index":0,"item":"92d3b9c1-aff8-4e23-b917-d4226b6f17e0","keywords":null,"link":"/360/20250614_hvg-evolucios-elony-ismeros-idegen-arcok-feldolgozasa-eloiteletek","timestamp":"2025. június. 14. 15:45","title":"Evolúciós előny volt, ma emberek ki- és lenézéséhez vezet, amit az arcokat látó agy csinál velünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca55a83-f0db-401a-ac3f-820b2b9f84c2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Eddig legalább 19 esetben okozott sérülést vagy anyagi kárt az az Anker power bank, amelyet most visszahív a gyártó.","shortLead":"Eddig legalább 19 esetben okozott sérülést vagy anyagi kárt az az Anker power bank, amelyet most visszahív a gyártó.","id":"20250613_anker-powerbank-hiba-tuzveszely-powercore-1000-visszahivas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cca55a83-f0db-401a-ac3f-820b2b9f84c2.jpg","index":0,"item":"98347ccc-7b24-4f8f-9b37-ed13bf9fba3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250613_anker-powerbank-hiba-tuzveszely-powercore-1000-visszahivas","timestamp":"2025. június. 13. 09:03","title":"Tűzveszély miatt visszahívnak 1,1 millió hordozható töltőt – már sérülést is okozott a típus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]