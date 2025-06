Fegyverét is hátrahagyva menekült el egy nyulat lelövő orvvadász

2024 augusztusában fiával együtt ment engedély nélkül vadászni az az ötvenes férfi, aki egy muzeális darabként tartott, de illegálisan újra lövésre képessé tett szovjet kispuskát használt egy mezei nyúl elejtésére – írja közleményében a Kaposvári Járási Ügyészség.

Kaposváron 2024-ben lefoglalt lőfegyverek ugyeszseg.hu

Miután a férfi nemcsak vadászengedély nélkül lőtte ki az időszakosan nem is vadászható, egyébként 50 ezer forint értékű állatot, de éles lőfegyvert sem tarthatott volna, volt oka megijedni egy, a lövés hangjára odasiető férfi közeledtétől. A somogyi férfi ezért még puskáját is otthagyva sietett el, de a rendőrök rövidesen így is beazonosították, és lakásán még egy engedély nélkül tartott, török gyártmányú légpuskát is találtak.

Az ügyészség lőfegyverrel visszaélés és orvvadászat miatt emelt vádat. A fegyverek elkobzása mellett felfüggesztett börtönbüntetést kért a férfira.