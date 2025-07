Baseballütővel vertek szét egy autót Ferencvárosban

Baseballütőkkel esett neki egy csapat férfi a IX. kerületi Balázs Béla utcában egy ott parkoló Renault-nak vasárnap késő este – írja a Magyar Hang. Az akció mindössze néhány percig tartott: kiugrottak egy autóból, betörték a Renault összes ablakát, a motorháztetőt, a csomagtartót, valamint az irányjelzőket és a lámpákat is.

A lap szerint a leszámolásszerű akció után visszaugrottak az autójukba, és teljes gázt adva elhajtottak. A kerületi Facebook-csoportokban arról is írtak, hogy fél órával később a rendőrség is helyszínelt az utcában, ahol egyébként térfigyelő kamerák is működnek.

Az autó hétfőn még ott állt szétverve a parkolóban.

Képünk illusztráció.