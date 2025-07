Dobrev Klára rágalmazás miatt beperelte az egészségügyi államtitkárt

Rágalmazás miatt feljelenti Takács Pétert, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkárát Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke – derült ki az ellenzéki politikus Facebook-posztjából.

A bejegyzés szerint Takács Péter július 13-án a Hotel Lentulai című műsorban azt állította róla, hogy

én személyesen egyszer beszéltem Dobrev Klárával, arra próbált rávenni, hogy a Kútvölgyi kórházat játsszuk át magántulajdonba a Medgyessy-kormány alatt. Elég sok mindent elmond róla. Akkor hallgatói vezető voltam a SOTE-n, ajánlottak egy megfelelő mennyiségű összeget, ha én erre hajlandó vagyok, de én ezt visszautasítottam 20 évesen.

A DK elnöke azt írta, hogy „nem úgy találkozunk, ahogy azt Takács Péter kitalálta, de ha erre vágyott (…) Találkozunk a bíróságon. Rágalmazás miatt megteszem a feljelentésemet az államtitkár ellen”.

Dobrev Klára már a műsor után jelezte, hogy hazugságnak tartja Takács Péter állítását. „Felháborító, de sajnos nem meglepő. Takács Péter államtitkár a Hotel Lentulai című műsorban azt állította, hogy személyesen próbáltam őt rávenni a Kútvölgyi kórház magánosítására, és ezért pénzt is ajánlottam neki. Ez az állítás hazugság. Soha nem is találkoztam vele, és soha nem is volt olyan pozícióm, ahol ilyen ügyekről dönthettem volna. Ez rágalmazás, amire jogi úton fogok válaszolni. Megteszem a feljelentést. Én erről az emberről nem sokat hallottam az ATVs vitája előtt, mert maradandót nem alkotott. Hacsak nem tekintjük maradandónak az egészségügy szétverését” – írta.

Takács Péter egyébként Gyurcsány Ferencre is kitért a műsorban: róla azt mesélte, „anyám egyszer megpofozta”, a volt miniszterelnök még kisdobos korában málnát szedett Pápán, ahol Takács anyja úttörő volt. A családi történet szerint Gyurcsány ládája mindig pár kilóval nehezebb volt, mint a többi gyereké, ami feltűnt az államtitkár anyjának, így beletúrt és azt látta, hogy a doboz alja kaviccsal van tele. „Ezért úgy málnás kézzel levert egyet a Ferikének” – mondta Takács.