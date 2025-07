Rácz András visszaszólt Orbánnak: „Putyin csúnyán átverte Önt”

„Én még akkor is itt leszek, és a posztszovjet térséget fogom kutatni, amikor a Harcosok Klubjára már rég nem is emlékszik senki” – írta keddi posztjában Rácz András Oroszország-szakértő a Facebookon. Előzőleg Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubjának szóló levelében „Rácz nevű”-ként emlegette őt, amiről a szakértő azt írta, „kicsit furcsa érzés”. Orbán arra reagált, hogy Rácz szerint akár a magyar kormánynak is köze lehetett a kárpátaljai templom felgyújtásához.

A valódi baj viszont az – folytatta Rácz –, hogy „a miniszterelnök egyértelmű cáfolat helyett csak személyeskedik”. Orbánt emlékeztette:

„2022. február elején azon nagyon kevés elemző egyike voltam, aki előre tudta jelezni, hogy Oroszország meg fogja támadni Ukrajnát. Ön, Moszkvából frissen hazaérve, ostobaságnak minősítette az előrejelzést.

Ami azóta történt, az ismert: nem Önnek lett igaza. Olyannyira nem, hogy azóta is háború van. Másképp fogalmazva, Putyin csúnyán átverte Önt. De természetesen örülök, hogy segíthettem” – írta Rácz András, aki posztjában azt is furcsállta, hogy annak ellenére, hogy az orosz elnök hazudott Orbán Viktornak, ő azok után mégis többször is találkozott vele.

„Vajon miért ápolják Önök ezt a nagy barátságot az oroszokkal?” – kérdezte Rácz, hozzátéve, reméli, hogy Orbán egyszer majd erről is beszámol a Harcosok Klubjának. A poszt végén (amelyben Orbán néhány egyéb állítását is korrigálta), Rácz a harcosoknak is üzent:

„Nem félek tőlük sem. Ukrajnában járva az Önök orosz haverjainak rakétáitól félek. A tüzérségüktől is. Egyre rondább dolgokra képesek a tömeges dróntámadások is.

De amiatt, hogy magyar bértrollok csúnyákat írnak rólam, nos, emiatt már réges-rég nem aggódom.

Fogalmatok sincs, »harcosok«, hogy milyen a valódi háború. Ha tudnátok, akkor nem gondolnátok, hogy tőletek én megijedek. És én még akkor is itt leszek, és a posztszovjet térséget fogom kutatni, amikor a Harcosok Klubjára már rég nem is emlékszik senki” – írta Rácz András.

Végül azt a kérdést is felvetette: „Miféle ország és kormányzat az, ahol a miniszterelnök azzal foglalkozik, hogy egy senki történész ellen uszítja a követőit?”.

Nyitókép: Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnál 2024. július 5-én – fotó: AFP/Alexander Nemenov