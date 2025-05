Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d96c9aeb-c081-4bf7-805e-71c5ab35f95b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A testület egyhangú döntést hozott.","shortLead":"A testület egyhangú döntést hozott.","id":"20250522_george-simion-nicusor-dan-roman-elnokvalasztas-alkotmanybirosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d96c9aeb-c081-4bf7-805e-71c5ab35f95b.jpg","index":0,"item":"e1e4a5d9-a2db-4de0-a57b-6c680fcbe48d","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_george-simion-nicusor-dan-roman-elnokvalasztas-alkotmanybirosag","timestamp":"2025. május. 22. 11:34","title":"Hiába nyújtott be óvást Simion, a román alkotmánybíróság szerint Dan az új elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb45e75-36bd-48f3-9308-d704474af96a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Most is csak az egyik üzemanyag ára mozdul.","shortLead":"Most is csak az egyik üzemanyag ára mozdul.","id":"20250523_benzin-gazolaj-tankolas-benzinkut-nagykereskedelmi-ar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bb45e75-36bd-48f3-9308-d704474af96a.jpg","index":0,"item":"5016817b-829b-427b-bc8d-3f8247d13a06","keywords":null,"link":"/cegauto/20250523_benzin-gazolaj-tankolas-benzinkut-nagykereskedelmi-ar","timestamp":"2025. május. 23. 10:30","title":"Még olcsóbb lesz a gázolaj, mint a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a62f2fc5-014d-45e1-8d08-6914c5911c9d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A férfi 2001 óta nem is vezethetne, de ez nem tarotta vissza. ","shortLead":"A férfi 2001 óta nem is vezethetne, de ez nem tarotta vissza. ","id":"20250523_24-eve-nem-ivezethetne-ittas-baleset-gyori-autos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a62f2fc5-014d-45e1-8d08-6914c5911c9d.jpg","index":0,"item":"6d1df109-568c-4527-8df2-76e012f2da3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250523_24-eve-nem-ivezethetne-ittas-baleset-gyori-autos","timestamp":"2025. május. 23. 10:34","title":"24 éve végleg eltiltották a vezetéstől, ittasan mégis több balesetet is okozott egy győri autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c592dfd-27fe-462b-877a-1acb9841ff2b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európai vezetők azt szerették volna elérni, hogy feltétel nélküli tűzszünetről egyeztessenek a felek, de Donald Trump ezt elvetette. ","shortLead":"Európai vezetők azt szerették volna elérni, hogy feltétel nélküli tűzszünetről egyeztessenek a felek, de Donald Trump...","id":"20250522_vatikan-orosz-ukran-targyalas-donald-trump-europai-vezetok-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c592dfd-27fe-462b-877a-1acb9841ff2b.jpg","index":0,"item":"c49f8f4e-cc16-462a-bb00-4439bfe21a8f","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_vatikan-orosz-ukran-targyalas-donald-trump-europai-vezetok-tuzszunet","timestamp":"2025. május. 22. 12:57","title":"Június közepén kezdődhetnek az orosz–ukrán tárgyalások a Vatikánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tárcavezető szerint ez már a sokadik alkalom, hogy az Európai Bizottság károkat okoz az európai gazdaságnak.","shortLead":"A tárcavezető szerint ez már a sokadik alkalom, hogy az Európai Bizottság károkat okoz az európai gazdaságnak.","id":"20250523_Szijjarto-Peter-Donald-Trump-vamok-brusszel-europai-unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc.jpg","index":0,"item":"4767544a-429b-4ae5-b7fd-13ccf0b3444a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_Szijjarto-Peter-Donald-Trump-vamok-brusszel-europai-unio","timestamp":"2025. május. 23. 17:03","title":"Szijjártó Péter a Trump által belengetett újabb vámokról: Brüsszel alkalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1236cc8-a737-4214-a3d8-5567166fe85d","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Pannonhalmi Főapátság könyvritkaságait fenyegető rovarinvázió elhárítása azonnali beavatkozást igényel, a könyvtár júniustól bezár. Akár hét hónapig is eltarthat a könyvmentő akció.","shortLead":"A Pannonhalmi Főapátság könyvritkaságait fenyegető rovarinvázió elhárítása azonnali beavatkozást igényel, a könyvtár...","id":"20250523_rovarinvazio-pannonhalmi-konyvtar-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1236cc8-a737-4214-a3d8-5567166fe85d.jpg","index":0,"item":"b437bc98-b723-4152-94da-301218d01731","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_rovarinvazio-pannonhalmi-konyvtar-lezaras","timestamp":"2025. május. 23. 12:17","title":"Hónapokig tart, amíg megmentik a rovarinváziótól a pannonhalmi könyvtár értékes kincseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89419278-5fc8-4c29-a381-dc55c380be46","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandchannel","description":"A technológiai fejlődésnek köszönhetően a robotok ma már az élet egyre több területén ott vannak, azonban akad néhány olyan feladat, amelyre eddig hiába kerestük a megoldást. Sok ilyen fejlesztés azonban már létező valóság, igaz, egyelőre nem a nappalinkban. ","shortLead":"A technológiai fejlődésnek köszönhetően a robotok ma már az élet egyre több területén ott vannak, azonban akad néhány...","id":"20250425_ssi_robot_raktar_automatizalas_logisztika_Rackbot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89419278-5fc8-4c29-a381-dc55c380be46.jpg","index":0,"item":"941b5e21-3839-4447-94d2-a93cadeaee1e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250425_ssi_robot_raktar_automatizalas_logisztika_Rackbot","timestamp":"2025. május. 23. 11:30","title":"Álmaink robotjai már léteznek, csak nem ott vannak, ahol keressük őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SSI Schäfer Systems International Kft.","c_partnerlogo":"587ab37a-5d07-4b1b-898a-62d35ece6a1d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"0045f284-d65e-4a1b-8da3-6b671d252e43","c_author":"Balogh Csaba ","category":"tudomany","description":"Már három éve is a világ legfejlettebb rendőrségi SUV-jaként jellemezték dubaji rendfenntartók Ghiath járőrautóját. Azóta csak bővítettek az elérhető lehetőségeken, a legérdekesebb modell, a Smart Patrol tudásának kihasználásához speciális képzés szükséges még a legtapasztaltabb rendőröknek is.","shortLead":"Már három éve is a világ legfejlettebb rendőrségi SUV-jaként jellemezték dubaji rendfenntartók Ghiath járőrautóját...","id":"20250522_w-motors-ghiath-smart-patrol-suv-dubaji-rendorauto-mesterseges-intelligencia-gitex-europe-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0045f284-d65e-4a1b-8da3-6b671d252e43.jpg","index":0,"item":"00cf0dbc-eb06-42f3-b30b-45f1b0213267","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_w-motors-ghiath-smart-patrol-suv-dubaji-rendorauto-mesterseges-intelligencia-gitex-europe-2025","timestamp":"2025. május. 22. 15:34","title":"Lesznek, akiknek ijesztő lesz, hogy mit tud az új rendőrautó – és van, ahol már járja is az utakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]