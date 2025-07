Nem tartóztatták le a szolnoki diszkóban verekedőket, pedig többszörösen büntetett is van közöttük

Tömegverekedés tört ki múlt pénteken az egyik szolnoki diszkóban, miután valaki zokon vette, hogy telt ház miatt nem engedték be. Szemtanúk elmondása szerint székekkel, lapátokkal felszerelkezett férfiak törtek be a szórakozóhelyre, törtek-zúztak, vér is folyt. A történtek után a város polgármestere, Györfi Mihály nyílt levelet írt Pintér Sándor belügyminiszternek, amelyben úgy fogalmazott: „Rendőröket szeretnénk látni Szolnok utcáin, és határozott fellépést a bűnözéssel szemben!”.

A 24.hu most azt írja, hogy a diszkót három testvér, valamint azok rokonai, barátai verték szét, és bár van közöttük visszaeső bűnöző is, egyelőre senkit nem tartóztattak le az ügyben.

A lap megkeresésére a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség azt közölte, hogy az eset után garázdaság és súlyos testi sértés miatt indítványozták a három őrizetbe vett testvér letartóztatását, de az ügyben eljáró nyomozó bíró álláspontja szerint, bár a megalapozott gyanú megállapítható, a letartóztatás különös okai nem állnak fenn.

Az ügyben eddig kilenc embert hallgattak ki gyanúsítottként, de egyikük sem mondott semmit, hatan pedig a gyanúsítás ellen is panaszt tettek.

Az ügyészség további részleteket is megosztott a történtekről. Tájékoztatásuk szerint a 32, 38 és 44 éves testvérek közül a két idősebb került szóváltásba a diszkó biztonsági őreivel amiatt, hogy nem engedték be őket. A 38 éves már ekkor megütötte az egyik őrt, akinek eltört az orra. A társai megpróbálták lefogni a támadót, mire a testvére megütött egy másik biztonságit.

Az őrök ezután földre tudták vinni a két férfit és kihívták a rendőröket, de mielőtt azok megérkeztek volna, a testvérek ismerősei felhívták a hozzátartozóikat. Hamarosan harminc-negyven ember érkezett a helyhez, a két verekedő öccse egy ásót is vitt magával. A biztonságiak a túlerőt látva a diszkó személyzeti helyiségébe menekültek, mire a csapat betört az épületbe és szétverte a berendezést. A bent szórakozók pánikba estek és kimenekültek, a rombolásnak a kiérkező rendőrök vetettek véget.

A bíró annak ellenére nem rendelt el letartóztatást – ami miatt az ügyészség fellebbezett –, hogy a legidősebb testvér többszörösen büntetett előéletű, és jelenleg is eljárás folyik ellene súlyos testi sértés miatt.