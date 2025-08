RTL: Országszerte lehetnek illegálisan működő idősotthonok

„Jelenleg Magyarországon ebből a szempontból egy rendszerszintű problémáról beszélhetünk, országos szinten bárhol lehetne ilyen jellegű, vagy hasonló működési modellt követő »intézményeket« találni” – nyilatkozta Nagy Viktor, az intézményesített idősgondozás szakértője az RTL Híradónak a héten a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által bezárt, illegálisan működő idősotthonnal kapcsolatban. Csak idén már négy illegálisan működő idősotthonra csapott le a NAV Debrecenben és környékén, a szakértő szerint a jelenség egyáltalán nem helyhez kötött.

Nagy hozzátette, jelenleg 40 ezer idős vár férőhelyre, a várólista nem akár egy, másfél év is lehet, így nem csoda, hogy szaporodnak a hasonló, illegálisan működő intézmények. A szakértő szerint ezek az intézmények helyben, szájról szájra terjedve „hirdetik” magukat, de elmondása szerint látott már olyat is, hogy például közösségi médiában, fizetett hirdetésben próbálják felhívni magukra a figyelmet.

Az otthonok jogszerű működését a kormányhivatal ellenőrzi, az RTL érdeklődésére a hatóság azt írta, hogy a problémákról vagy bejelentésekből értesülnek vagy az ellenőrzéseken veszik észre – most is ez történt Debrecenben. A kormányhivatal közlése szerint egy rendkívüli ellenőrzés után bírságolták meg az illegális otthonokat, illetve felszólították az üzemeltetőket azok felszámolására. Mivel ennek a tulajdonosok nem tettek eleget, ezért elrendelték a végrehajtást, ami a jogszabályok szerint a NAV feladata.

A felszámolt otthonból az időseket állami és önkormányzati intézményekben tudták elhelyezni.

Ahogy arról mi is beszámoltunk Hajdú-Bihar vármegyében a NAV egy olyan idősotthont zárt be, ahol harminc idős ember zsúfolódott össze egy kis családi házban. Hasonló esetről számoltunk be május végén is, amikor szintén az adóhatóság számolt fel koszlott, illegálisan működő idősotthonokat, ahol az üzemeltetők elvették a bentlakók nyugdíját és emberhez méltatlan körülmények között helyezték el őket.

Egy éve a HVG is beszámolt arról a felmérésről, ami arra a megállapításra jutott, hogy az állami idősotthonokba szinte lehetetlen bekerülni, a magánellátás pedig sokak számára megfizethetetlen.

Tavaly év végén pedig hosszabb cikkben is foglalkoztunk a témával:

Nyitóképünkön egy NAV által felszámolt illegális idősotthon, forrás: Facebook / Nemzeti Adó- és Vámhivatal