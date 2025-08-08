A Szigetet biztosító rendőrök segítettek egy vajúdó kismamának a kórházba jutni

Csütörtökön délután a Sziget Fesztivál biztosításában részt vevő közlekedési rendőrök elfoglalták a helyüket a Margit híd budai hídfője közelében, és néhány perccel később már akcióba is lendültek, mert odalépett hozzájuk egy láthatóan ideges férfi, aki a segítségüket kérte – olvasható a Budapesti Rendőr-főkapitányság Facebook-bejegyzésében. A harmincas férfi elmondta, hogy a felesége, aki az utolsó trimeszterben jár, a kocsiban ül, vérzik és fájásai vannak, ezért minél hamarabb szeretnének eljutni a Szent Margit Kórház Szülészeti Osztályára.

A helyszínen dolgozó járőrök nem tétlenkedtek, habozás nélkül jelentették az esetet, majd szirénát kapcsoltak, és rendőri felvezetéssel néhány perc alatt eljuttatták a párt a kórházhoz, majd a nőt kerekesszékbe ültetve felkísérték a szülészetre, és megvárták, míg az orvosok megérkeznek.

Ezután a két rendőr visszatért a biztosítási feladatokhoz, mosollyal az arcukon folytatva a munkát.

Nyitókép: Police.hu