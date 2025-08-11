Biciklizés közben elesett és meghalt egy férfi Balatonbogláron

A mentők hosszasan próbálták újraéleszteni a súlyos koponyasérülést szenvedett kerékpárost.

Biciklizés közben rosszul lett egy ötvenes éveiben járó férfi Balatonbogláron a hétvégén, ezért elesett, majd nem sokkal később meghalt – hangzott el a Tények című műsorban. 

A szemtanúk a baleset után azonnal mentőt hívtak a magatehetetlenül fekvő kerékpároshoz, majd az odaérkező szakemberek mentőhelikoptert és mentőtiszti kocsit is riasztottak a helyszínre. Az akkor már nem lélegző férfi újraélesztését egy szabadnapos orvos kezdte meg. A koponyasérülése azonban olyan súlyos volt, hogy nem sikerült megmenteni az életét.  

A rendőrség közigazgatási eljárást indított az ügyben.

Nyitóképünkön a baleset helyszíne. Forrás: Tények

