Gázolás és vezetékszakadás miatt vannak fennakadások két fontos vasúti vonalon

A székesfehérvári vonalon gázolás, a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon felsővezeték-szakadás miatt késnek a vonatok – közölte a Mávinform.

A déli pályaudvarról 10 óra 30 perckor indult balatonfüredi intercity Dinnyés után ütött elütött egy embert, a baleseti helyszínelés miatt Gárdony és Székesfehérvár között egy szakaszon a vonatok órákig csak egy vágányon közlekedhettek. Mostanra mindkét vágány használható, a menetrend azonban csak estére állhat helyre, addig késések, rövidebb útvonalon közlekedő, illetve kimaradó járatok még előfordulhatnak.

Rákoshegy és Maglód között felsővezeték-szakadás történt, emiatt a Budapest–Újszász–Szolnok vonalon a délutáni órákban jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra, kerülő útvonalon közlekedő távolsági és kimaradó elővárosi járatokra kell számítani. A vasúti közlekedés várhatóan kora estig nem fog újra indulni.

A Szolnokon túli utazásokhoz a vasút a ceglédi vonal járatait ajánlja – ezekre a fennakadás elhárításáig a Budapest-Újszász-Szolnok vonalra szóló jegyek is érvényesek.

