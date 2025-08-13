Hazugsággal vádolja a DK-t a korábbi jelöltjük, aki visszalépett Kecskeméten

A Blikk kérdésére tagadta Várkonyi Zoltán, a Demokratikus Koalíció (DK) korábbi kecskeméti egyéni országgyűlési képviselőjelöltje, hogy a párt határozott volna hétfőn bejelentett visszalépéséről. Akkor Várkonyi a visszalépés okait taglaló Facebook-bejegyzésében arról írt, „a tét túl nagy ahhoz, hogy a kormányváltás esélyét bármilyen módon gyengítsük”, és nem szeretne a változás útjába állni, így nem akarja megosztani az ellenzéki szavazatokat.

Barkóczi Balázs, a DK országgyűlési képviselője és szóvivője azonban azt állította: Várkonyi a gyenge teljesítménye és az alkalmatlansága miatt nem lehetett a továbbiakban a párt jelöltje. Állítólag már múlt héten tájékoztatták, hogy többet nem kívánnak vele dolgozni.

Várkonyi most azt mondta: „Nyilván a posztban leírtak, a DK jelenlegi, a választással kapcsolatos hozzáállásával és elveivel ellentétesek, ezért megértem, hogy ez fájt és rosszulesett nekik, viszont az én lelkiismeretem így volt tiszta”.

Hazugságnak nevezte a párt állítását, hogy nem önként lépett vissza, hanem gyenge teljesítménye miatt cserélték le.

Várkonyi szerint üzenetváltásokkal és e-mailekkel könnyen bizonyíthatná az igazát, de nem hozza őket nyilvánosságra, ha így tenne, „tovább fújná a politikai lufit”, sárdobálást indítana el, amiben nem kíván részt venni.

Azt is egyértelművé tette, hogy a hétfői posztjában említett „legerősebb ellenzéki jelölt” alatt a Tisza Párt kandidánsát értette. Ez azt jelenti, hogy a visszalépésről még a rivális indulásának bejelentése előtt döntött, de szerinte a jelenlegi politikai helyzet szokatlan döntéseket indokol, és bízik benne, hogy a Tisza megfelelő erőket mozgósít, valamint kompetencia alapján választ jelölteket.

