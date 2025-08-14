Az állami ellátásban akár éveket kell várniuk a gyermekeknek fogszabályzásra

Csaknem egymillió magyarnak nincs saját fogorvosa, az elmúlt három év alatt mintegy félszáz praxis szűnt meg – írja a Népszava Nagy Ákos keszthelyi fogorvosra, a Magyar Orvosi Kamara korábbi alelnökére hivatkozva. Nagy nemrégiben figyelemfelhívó kampányt indított egy kollégájával, Antalóczy Ágnessel azzal kapcsolatban, hogy milyen problémákkal küzd a fogorvosi alapellátás.

A két szakember szerint az állami fogorvosi ellátás egyáltalán nem érhető el könnyen: a kapacitáskorlátozó állami beavatkozások, valamint az egyre nagyobb szakemberhiány miatt gyakran heteket is várniuk kell a betegeknek, mire beülhetnek a fogorvosi székbe. A fogszabályzásra szoruló gyermekeknek akár négy-hat évet is várniuk kellene, ha nem magánba mennek el.

A Népszava kérdésére Nagy elmondta, hogy a kezdeményezéstől gyors kormányzati beavatkozást várnak, mert mint mondta: csak az elmúlt három évben mintegy félszáz körzet szűnt meg, és 140 ezer ember maradt alapellátó fogászat nélkül, további 740 ezernek pedig azért nincs fogorvosa, mert tartósan betöltetlen körzetben él.

Szerinte a kollégák gyakran azért adják fel a közfinanszírozott ellátást nyújtó praxisaikat, mert lehetetlen kijönni abból az összegből, amit a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) havonta kapnak.

A lap megjegyzi, hogy Nagy Ákos már indított hasonló kampányt 2019-ben, ami után javult a helyzet, hiszen reálértéken húsz százalékkal bővítették a fogászati kasszát, de továbbra sem sikerült elérniük, hogy a háziorvosokkal azonos finanszírozási többlethez jussanak.