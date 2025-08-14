Csökkentené a várakozási időt a kormány, 20 milliárdot ad ultrahangos vizsgálatokra

Lerövidítené az ultrahangos vizsgálatokat megelőző várakozási időt és javítaná a betegek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését a kormányzat egy szerda este megjelent kormányhatározat szerint. A kabinet egyetért az ultrahangvizsgálathoz szükséges eszközök beszerzésével és a közfinanszírozott ultrahangvizsgálatok finanszírozási díjának emelésével, és

eszközbeszerzésre 600 millió forintot adott a rendkívüli kormányzati intézkedésekre félretett keretből.

az idei költségvetésből 4 milliárd forinttal emeli az Egészségbiztosítási Alap kiadásait az ultrahang-vizsgálatok finanszírozására,

a jövő éviből pedig 16 milliárddal.

Az ügy felelőse a nemzetgazdasági és az egészségügyet is felügyelő belügyminiszter.