Eszközbeszerzésre és a finanszírozás emelésére fordítanak pénzt.

Csökkentené a várakozási időt a kormány, 20 milliárdot ad ultrahangos vizsgálatokra

Lerövidítené az ultrahangos vizsgálatokat megelőző várakozási időt és javítaná a betegek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését a kormányzat egy szerda este megjelent kormányhatározat szerint. A kabinet egyetért az ultrahangvizsgálathoz szükséges eszközök beszerzésével és a közfinanszírozott ultrahangvizsgálatok finanszírozási díjának emelésével, és

  • eszközbeszerzésre 600 millió forintot adott a rendkívüli kormányzati intézkedésekre félretett keretből.
  • az idei költségvetésből 4 milliárd forinttal emeli az Egészségbiztosítási Alap kiadásait az ultrahang-vizsgálatok finanszírozására,
  • a jövő éviből pedig 16 milliárddal.

Az ügy felelőse a nemzetgazdasági és az egészségügyet is felügyelő belügyminiszter.

