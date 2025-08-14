Vitézy Dávid: A kormány akadályozta meg a BKV öreg buszainak cseréjét

Vitézy Dávid a Facebookon kommentálta, hogy csütörtökön újabb két busz kapott lángra Budapesten. A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője szerint két, 24 éves Mercedes Citaro gyulladt ki, amelyeket még 13 évvel ezelőtt, akkor már tizenegy évesen, használtan vettek Frankfurtból.

Az eredeti tervek szerint ezek a buszok maximum négy-öt évet szolgáltak volna, de végül „ma már önmagában itt Budapesten is leszolgáltak egy teljes élettartamot, pedig előtte Frankfurtban is”. Hozzátette, hogy ilyenkor jellemzőek az anyagfáradások, amelyek könnyen vezethetnek leszakadó alkatrészekhez és végül tűzhöz, ismeretei szerint csütörtökön is ez történt. Helyesnek tartja, hogy Karácsony Gergely főpolgármester vizsgálatot rendelt el.

Kritikusan szólt Szentkirályi Alexandra nyilatkozatáról, aki a busztüzeket az éjszakai hálózat átszervezésére indult társadalmi egyeztetéssel hozta összefüggésbe. Vitézy azt írta, hogy kevés abszurdabb felvetést tud ennél elképzelni és hozzátette: „épp a Fidesz-kormány miatt nem tudta a BKV ezeket a buszokat lecserélni.”

Felidézte, hogy 2021 márciusában a Fővárosi Közgyűlés 30 milliárd forintos beruházási hitel felvételét engedélyezte, amelyből 380 új autóbuszt vettek volna, köztük új Mercedes Connectókat. A csütörtökön kiégett járművek helyett is ilyenek érkeztek volna. A hitelt három bank adta volna, a tenderek is lezajlottak, de a stabilitási törvény miatt kormányengedély kellett. „A kormány 9 hónapig ült a BKV kérelmén, majd 2021 karácsonya és szilvesztere között, a két ünnep közötti politikai szünetet kihasználva indoklás nélkül elutasította a BKV kérését, mindössze annyit írtak bele a határozatba, hogy »NEM«” – magyarázta Vitézy Dávid, aki szerint emiatt azóta csak bérléssel tud új buszokhoz jutni a BKV, illetve magánszolgáltatókra támaszkodik, mivel az ő beszerzéseikhez nem kell kormányengedély.

Ha Szentkirályi Alexandrát zavarják a busztüzek, akkor talán üljön le egy padra Nagy Mártonnal vagy Lázár Jánossal beszélgetni egyet, ahogy a kampányban tette, és érje el, hogy a NEM helyett egy nagy kövér IGEN legyen ott a határozatban

– fogalmazott Vitézy Dávid.

Nyitókép: Cabrera Martin / HVG