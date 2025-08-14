Zavartalan kánikulai nap következik, 37 fok is lehet

Folytatódik a felhőtlen, napos száraz idő, napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a keleties szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32, 37 fok között várható, késő estére 19 és 27 fok közé hűl le a levegő.

Csütörtök este is felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk, gyenge légmozgással. Péntek hajnalra általában 13 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, vízpartoknál, belterületeken és a magasabban fekvő helyeken melegebb idő valószínű a HungaroMet előrejelzése szerint.

A hőmérséklet a következő napokban tovább emelkedik, emiatt az egész ország területére harmadfokú hőségriasztást adtak ki csütörtök éjféltől: