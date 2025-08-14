Leszakadt felsővezeték lobbantotta lángra az aljnövényzetet Rákosrendezőnél, ahol júliusban felújították a vasúti pályát

Leszakadt egy vasúti felsővezeték és kigyulladt az aljnövényzet csütörtök délután Budapest XIV. kerületében, Rákosrendező vasútállomásnál – közölte a katasztrófavédelem.

A helyszínen mintegy hatszáz négyzetméteren égett az aljnövényzet. A fővárosi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltották el a lángokat.

A felsővezeték-szakadás alig három héttel azután történt, hogy befejezték a vasúti pálya felújítását az állomás környékén. A MÁV közlése szerint a hárommilliárd forintba kerülő felújítás során „részben megújult a felsővezeték-hálózat is”. Az elvégzett munkát már azt követően is sok kritika érte, hogy augusztus elején kisiklott egy mozdony Rákosrendezőn.

Kisiklott egy mozdony Rákosrendezőnél, ahol nemrég felújították a vasúti pályát Rákosrendezőnél, a Szegedi úti átjárótól délre kisiklott a MÁV RailTours mozdonya – éppen azon a pályaszakaszon, amit nemrég újítottak fel 3 milliárd forintból, és a munka minőségét sok kritika érte.

Nyitóképünk illusztráció.