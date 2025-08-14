Leszakadt felsővezeték lobbantotta lángra az aljnövényzetet Rákosrendezőnél, ahol júliusban felújították a vasúti pályát

Leszakadt egy vasúti felsővezeték és kigyulladt az aljnövényzet csütörtök délután Budapest XIV. kerületében, Rákosrendező vasútállomásnál – közölte a katasztrófavédelem.
A helyszínen mintegy hatszáz négyzetméteren égett az aljnövényzet. A fővárosi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltották el a lángokat.
A felsővezeték-szakadás alig három héttel azután történt, hogy befejezték a vasúti pálya felújítását az állomás környékén. A MÁV közlése szerint a hárommilliárd forintba kerülő felújítás során „részben megújult a felsővezeték-hálózat is”. Az elvégzett munkát már azt követően is sok kritika érte, hogy augusztus elején kisiklott egy mozdony Rákosrendezőn.
Nyitóképünk illusztráció.