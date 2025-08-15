Két nőt megerőszakolhatott egy karbantartó a gacsályi fogyatékkal élők otthonában

Két, mentálisan sérült nőt is megerőszakolhatott egy karbantartó a gacsályi Gondviselés Háza Fogyatékkal Élők Otthonában – számolt be az RTL Híradó. Még márciusban vitték el a karbantartót a rendőrök az otthonból.

Most a férfit hivatalosan is meggyanúsították, aki tagadja a bűncselekmények elkövetését és panaszt tett a gyanúsítás ellen. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség szóvivője azt mondta a csatornának, hogy azt elutasították, így a férfi továbbra is gyanúsított maradt.

Az otthon egyik volt dolgozója az RTL-nek azt mondta, egy zárható szobában történhettek a molesztálások. A fenntartó, a Máltai Szeretetszolgálat az egyik áldozat panasza után indított vizsgálatot, majd értesítették a rendőrséget.

A fenntartó közleménye szerint a férfit továbbra is alkalmazzák, de más munkakörben, egy külső telephelyen dolgozik úgy, hogy a lakókkal ne kerülhessen kapcsolatba. A Máltai Szeretetszolgálat azt is közölte, további intézkedést csak az eljárás lezárása után fognak hozni.