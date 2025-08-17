Automatikus védelmi működés lépett életbe a Paksi Atomerőműben

Az MVM Paksi Atomerőmű 4-es blokkján 2025. augusztus 17-én 4:05-kor automatikus védelmi működés történt – tájékoztatott honlapján az ilyenkor szokásos protokollnak megfelelően az Országos Atomenergia Hivatal (OAH).

Ilyen automatikus védelmi működési esemény volt június 2-án is a 4-es blokkján, akkor az 160 MW-tal csökkentette a blokk teljesítményét. Ez most még több volt, mert az OAH közlése szerint ezúttal a védelmi működés 180 MW-tal csökkentette a teljesítményt.

Sőt, a most vasárnapi esetről az OAH azt írta: a hibafeltárás során a blokk teljesítménye további 80 MW-tal csökkent. A szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán, a blokk biztonsága nincs veszélyben, mindennek környezetre gyakorolt hatása nincs.

(Nyitóképünkön a Paksi Atomerőmű vezérlőterme. Fotó: Túry Gergely)